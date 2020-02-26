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إحباط تعديات لصوص الأراضي على مواقع عدة بـ"سدوان بللسمر"

بمساحة تقدر بـ15 ألف متر مربع

أحبطت لجنة التعديات ببللسمر شمال عسير محاولة لصوص الأراضي للاستيلاء على مواقع عدة بسدوان بللسمر.

ويأتي ذلك التحرك إنفاذًا لتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الحكومية؛ إذ أزالت اللجنة صباح اليوم منشآت عدة بمواقع عدة بسدوان بللسمر، تم التعدي عليها بإجمالي 15 ألف متر مربع تقريبًا.

وجرى تسليم الأراضي بعد إزالة التعديات عليها إلى جهة الاختصاص لتبتيرها، والمحافظة عليها، وحمايتها مستقبلاً من أي تَعدٍّ يمكن أن يطولها.

بللسمر لجنة التعديات لصوص الأراضي الأراضي الحكومية أمير عسير الأمير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تعديات لصوص الأراضي على مواقع عدة بـ"سدوان بللسمر"
سبق

أحبطت لجنة التعديات ببللسمر شمال عسير محاولة لصوص الأراضي للاستيلاء على مواقع عدة بسدوان بللسمر.

ويأتي ذلك التحرك إنفاذًا لتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الحكومية؛ إذ أزالت اللجنة صباح اليوم منشآت عدة بمواقع عدة بسدوان بللسمر، تم التعدي عليها بإجمالي 15 ألف متر مربع تقريبًا.

وجرى تسليم الأراضي بعد إزالة التعديات عليها إلى جهة الاختصاص لتبتيرها، والمحافظة عليها، وحمايتها مستقبلاً من أي تَعدٍّ يمكن أن يطولها.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
11:42 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:21 AM

إحباط تعديات لصوص الأراضي على مواقع عدة بـ"سدوان بللسمر"

بمساحة تقدر بـ15 ألف متر مربع

A A A
محمد طيران - عسير
0
1,348

أحبطت لجنة التعديات ببللسمر شمال عسير محاولة لصوص الأراضي للاستيلاء على مواقع عدة بسدوان بللسمر.

ويأتي ذلك التحرك إنفاذًا لتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الحكومية؛ إذ أزالت اللجنة صباح اليوم منشآت عدة بمواقع عدة بسدوان بللسمر، تم التعدي عليها بإجمالي 15 ألف متر مربع تقريبًا.

وجرى تسليم الأراضي بعد إزالة التعديات عليها إلى جهة الاختصاص لتبتيرها، والمحافظة عليها، وحمايتها مستقبلاً من أي تَعدٍّ يمكن أن يطولها.

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