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"القحطاني" للباحثين عن وظيفة: لا تعتمدوا على شهاداتكم فقط

قال: التخصصات المرغوبة تغيرت.. فطوروا أنفسكم

نصح المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، الشباب الذين يبحثون عن فرص وظيفية بعدم الاعتماد على شهاداتهم الجامعية فقط، واللجوء إلى دورات تعليمية في المجالات المطلوبة في سوق العمل حالياً.

وقال "القحطاني"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن سوق العمل له متطلباته، متوجهاً للشباب بالقول: "أنتم تعيشون في عالم تحول إلى قرية صغيرة. ابحثوا عن الدورات التي يحتاجها السوق. سواء كانت أون لاين أو بالحضور".

وتابع قائلاً: "سيرتك الذاتية تستحق أن تتعب من أجلها. احرص أن يتنافسوا على استقطابك. لن يتم ذلك ما لم تتعب على تطوير نفسك".

كما علّق "القحطاني" في تغريدة أخرى، على حكمة تقول: "أولادكم خُلقوا لزمان غير زمانكم فلا تقصروهم على عاداتكم"، قائلاً إن "العلوم التي يجب أن يتعلمها أولادنا متطورة ومتغيرة. لكل زمان علومه الخاصة. ما كان في وقتنا من التخصصات مرغوب ومطلوب هو اليوم على العكس تماماً".

وأضاف أن الثوابت الدينية والأخلاقية فقط هي الثابتة التي لا تتغير.

وكان المستشار بالديوان الملكي قد كشف عن فرص وظيفية "متميزة للغاية" للسعوديين على حد تعبيره، برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتشمل عدة تخصصات مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القحطاني" للباحثين عن وظيفة: لا تعتمدوا على شهاداتكم فقط
سبق

نصح المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، الشباب الذين يبحثون عن فرص وظيفية بعدم الاعتماد على شهاداتهم الجامعية فقط، واللجوء إلى دورات تعليمية في المجالات المطلوبة في سوق العمل حالياً.

وقال "القحطاني"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن سوق العمل له متطلباته، متوجهاً للشباب بالقول: "أنتم تعيشون في عالم تحول إلى قرية صغيرة. ابحثوا عن الدورات التي يحتاجها السوق. سواء كانت أون لاين أو بالحضور".

وتابع قائلاً: "سيرتك الذاتية تستحق أن تتعب من أجلها. احرص أن يتنافسوا على استقطابك. لن يتم ذلك ما لم تتعب على تطوير نفسك".

كما علّق "القحطاني" في تغريدة أخرى، على حكمة تقول: "أولادكم خُلقوا لزمان غير زمانكم فلا تقصروهم على عاداتكم"، قائلاً إن "العلوم التي يجب أن يتعلمها أولادنا متطورة ومتغيرة. لكل زمان علومه الخاصة. ما كان في وقتنا من التخصصات مرغوب ومطلوب هو اليوم على العكس تماماً".

وأضاف أن الثوابت الدينية والأخلاقية فقط هي الثابتة التي لا تتغير.

وكان المستشار بالديوان الملكي قد كشف عن فرص وظيفية "متميزة للغاية" للسعوديين على حد تعبيره، برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتشمل عدة تخصصات مختلفة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
11:46 AM

"القحطاني" للباحثين عن وظيفة: لا تعتمدوا على شهاداتكم فقط

قال: التخصصات المرغوبة تغيرت.. فطوروا أنفسكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصح المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، الشباب الذين يبحثون عن فرص وظيفية بعدم الاعتماد على شهاداتهم الجامعية فقط، واللجوء إلى دورات تعليمية في المجالات المطلوبة في سوق العمل حالياً.

وقال "القحطاني"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن سوق العمل له متطلباته، متوجهاً للشباب بالقول: "أنتم تعيشون في عالم تحول إلى قرية صغيرة. ابحثوا عن الدورات التي يحتاجها السوق. سواء كانت أون لاين أو بالحضور".

وتابع قائلاً: "سيرتك الذاتية تستحق أن تتعب من أجلها. احرص أن يتنافسوا على استقطابك. لن يتم ذلك ما لم تتعب على تطوير نفسك".

كما علّق "القحطاني" في تغريدة أخرى، على حكمة تقول: "أولادكم خُلقوا لزمان غير زمانكم فلا تقصروهم على عاداتكم"، قائلاً إن "العلوم التي يجب أن يتعلمها أولادنا متطورة ومتغيرة. لكل زمان علومه الخاصة. ما كان في وقتنا من التخصصات مرغوب ومطلوب هو اليوم على العكس تماماً".

وأضاف أن الثوابت الدينية والأخلاقية فقط هي الثابتة التي لا تتغير.

وكان المستشار بالديوان الملكي قد كشف عن فرص وظيفية "متميزة للغاية" للسعوديين على حد تعبيره، برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتشمل عدة تخصصات مختلفة.

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