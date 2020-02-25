استعداداً لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يواجه كرواتيا ضمن البطولة الدولية
يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً غداً الأربعاء مباراته الأولى ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الرابع من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
ويلاقي "الأخضر" منتخب كرواتيا في تمام الثانية عشرة مساء بتوقيت كرواتيا (الثانية مساء بتوقيت المملكة).
على الصعيد الميداني، افتتح المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا والتي طبق اللاعبون خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
استعداداً لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يواجه كرواتيا ضمن البطولة الدولية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-02-25
يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً غداً الأربعاء مباراته الأولى ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الرابع من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
ويلاقي "الأخضر" منتخب كرواتيا في تمام الثانية عشرة مساء بتوقيت كرواتيا (الثانية مساء بتوقيت المملكة).
على الصعيد الميداني، افتتح المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا والتي طبق اللاعبون خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً غداً الأربعاء مباراته الأولى ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الرابع من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
ويلاقي "الأخضر" منتخب كرواتيا في تمام الثانية عشرة مساء بتوقيت كرواتيا (الثانية مساء بتوقيت المملكة).
على الصعيد الميداني، افتتح المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا والتي طبق اللاعبون خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.