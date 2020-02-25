استعداداً لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يواجه كرواتيا ضمن البطولة الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً غداً الأربعاء مباراته الأولى ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الرابع من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.

ويلاقي "الأخضر" منتخب كرواتيا في تمام الثانية عشرة مساء بتوقيت كرواتيا (الثانية مساء بتوقيت المملكة).

على الصعيد الميداني، افتتح المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا والتي طبق اللاعبون خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي (24) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بلال الدواء، ونواف شيعان، وحامد المختار، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وسعد القحطاني، وإبراهيم الزهراني، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، ومالك حمزة، ومهند برناوي، ومهدي العبود، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، ومحمد الحسن، وعبدالله الغامدي، ومهند اليحيى.