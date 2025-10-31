النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تحصد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة "اتحاد النحالين العرب"

السعوديون عرضوا تجاربهم وآخر ما توصلت له البحوث في تربية النحل وإنتاج العسل

فازت المملكة العربية السعودية بالمراتب الخمس الأولى من أصل ست مراتب في المسابقة التي نظمها الاتحاد العربي للنحالين العرب على هامش اجتماعه الثالث عشر الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة التونسية.

فقد فاز النحال عبدالله القرني بالكأس الذهبية في مسابقة العسل السائل، فيما حصل النحال فالح الشهراني بالكأس الفضية في هذه المسابقة.

وفي مسابقة العسل المتبلور فاز النحال فايز القثامي بالكأس الذهبية، وفاز النحال أحمد القثــامي بالمرتبة الثانية فيما آلت الكاس البرونزية للنحال السعودي وديع اليامي.

كما حصلت المملكة على أربعة دروع تكريمية للمشاركين من المحاضرين السعوديين في المؤتمر.

وكان النحالون السعوديون قدموا خلال أيام المؤتمر محاضرات عرضوا خلالها تجاربهم وآخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تحصد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة "اتحاد النحالين العرب"
سبق

فازت المملكة العربية السعودية بالمراتب الخمس الأولى من أصل ست مراتب في المسابقة التي نظمها الاتحاد العربي للنحالين العرب على هامش اجتماعه الثالث عشر الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة التونسية.

فقد فاز النحال عبدالله القرني بالكأس الذهبية في مسابقة العسل السائل، فيما حصل النحال فالح الشهراني بالكأس الفضية في هذه المسابقة.

وفي مسابقة العسل المتبلور فاز النحال فايز القثامي بالكأس الذهبية، وفاز النحال أحمد القثــامي بالمرتبة الثانية فيما آلت الكاس البرونزية للنحال السعودي وديع اليامي.

كما حصلت المملكة على أربعة دروع تكريمية للمشاركين من المحاضرين السعوديين في المؤتمر.

وكان النحالون السعوديون قدموا خلال أيام المؤتمر محاضرات عرضوا خلالها تجاربهم وآخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:15 PM

المملكة تحصد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة "اتحاد النحالين العرب"

السعوديون عرضوا تجاربهم وآخر ما توصلت له البحوث في تربية النحل وإنتاج العسل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
847

فازت المملكة العربية السعودية بالمراتب الخمس الأولى من أصل ست مراتب في المسابقة التي نظمها الاتحاد العربي للنحالين العرب على هامش اجتماعه الثالث عشر الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة التونسية.

فقد فاز النحال عبدالله القرني بالكأس الذهبية في مسابقة العسل السائل، فيما حصل النحال فالح الشهراني بالكأس الفضية في هذه المسابقة.

وفي مسابقة العسل المتبلور فاز النحال فايز القثامي بالكأس الذهبية، وفاز النحال أحمد القثــامي بالمرتبة الثانية فيما آلت الكاس البرونزية للنحال السعودي وديع اليامي.

كما حصلت المملكة على أربعة دروع تكريمية للمشاركين من المحاضرين السعوديين في المؤتمر.

وكان النحالون السعوديون قدموا خلال أيام المؤتمر محاضرات عرضوا خلالها تجاربهم وآخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة