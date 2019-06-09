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السودان.. 4 قتلى في أول أيام العصيان المدني

بدت شوارع الخرطوم شبه خالية

قُتل أربعة أشخاص في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الأحد) في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات، حسبما أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية".

ونقلت "فرانس برس" عن اللجنة أن اثنين من الضحايا الأربع قُتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعنًا بآلة حادة"، وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وحمَّلت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي وميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.

وأفادت اللجنة بأن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرَّض له المحتجون في الثالث من يونيو الجاري عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت إلى 118 قتيلاً.

وبدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى شبه خالية من المارة وحركة المرور، وأغلقت المحال أبوابها امتثالاً للدعوة التي وجهها قادة الحركة الاحتجاجية للقيام بعصيان مدني، يشل مناحي الحياة في البلاد ردًّا على العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام بالخرطوم، وحتى يقوم المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة لقيادة مدنية.

وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.

واستجابة لدعوة العصيان المدني أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها في مدن وبلدات عدة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الرصاص في الهواء لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرقات.

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السودان.. 4 قتلى في أول أيام العصيان المدني
سبق

قُتل أربعة أشخاص في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الأحد) في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات، حسبما أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية".

ونقلت "فرانس برس" عن اللجنة أن اثنين من الضحايا الأربع قُتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعنًا بآلة حادة"، وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وحمَّلت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي وميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.

وأفادت اللجنة بأن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرَّض له المحتجون في الثالث من يونيو الجاري عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت إلى 118 قتيلاً.

وبدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى شبه خالية من المارة وحركة المرور، وأغلقت المحال أبوابها امتثالاً للدعوة التي وجهها قادة الحركة الاحتجاجية للقيام بعصيان مدني، يشل مناحي الحياة في البلاد ردًّا على العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام بالخرطوم، وحتى يقوم المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة لقيادة مدنية.

وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.

واستجابة لدعوة العصيان المدني أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها في مدن وبلدات عدة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الرصاص في الهواء لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرقات.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:17 PM

السودان.. 4 قتلى في أول أيام العصيان المدني

بدت شوارع الخرطوم شبه خالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل أربعة أشخاص في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الأحد) في أول أيام العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات، حسبما أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية".

ونقلت "فرانس برس" عن اللجنة أن اثنين من الضحايا الأربع قُتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران "طعنًا بآلة حادة"، وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وحمَّلت اللجنة "المجلس العسكري الانتقالي وميليشياته" مسؤولية مقتل هؤلاء.

وأفادت اللجنة بأن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرَّض له المحتجون في الثالث من يونيو الجاري عبر فض اعتصامهم في الخرطوم ارتفعت إلى 118 قتيلاً.

وبدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى شبه خالية من المارة وحركة المرور، وأغلقت المحال أبوابها امتثالاً للدعوة التي وجهها قادة الحركة الاحتجاجية للقيام بعصيان مدني، يشل مناحي الحياة في البلاد ردًّا على العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام بالخرطوم، وحتى يقوم المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة لقيادة مدنية.

وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.

واستجابة لدعوة العصيان المدني أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها في مدن وبلدات عدة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الرصاص في الهواء لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرقات.

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