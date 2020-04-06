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أمريكا.. وفيات "كورونا" تجاوزت 10 آلاف

ثالث أعلى معدل في العالم

ذكر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عشرة آلاف اليوم (الاثنين).

وفي الولايات المتحدة ثالث أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد إيطاليا، التي شهدت 15887 حالة وفاة وإسبانيا حيث توفي 13055.

وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض أن ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل.

فيروس كورونا الجديد

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أمريكا.. وفيات "كورونا" تجاوزت 10 آلاف
سبق

ذكر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عشرة آلاف اليوم (الاثنين).

وفي الولايات المتحدة ثالث أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد إيطاليا، التي شهدت 15887 حالة وفاة وإسبانيا حيث توفي 13055.

وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض أن ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
07:52 PM

أمريكا.. وفيات "كورونا" تجاوزت 10 آلاف

ثالث أعلى معدل في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عشرة آلاف اليوم (الاثنين).

وفي الولايات المتحدة ثالث أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد إيطاليا، التي شهدت 15887 حالة وفاة وإسبانيا حيث توفي 13055.

وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض أن ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل.

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