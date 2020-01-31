قرعة كأس ملك إسبانيا: صعبة لبرشلونة.. وسهلة لريال مدريد

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهات قوية، حيث وضعت برشلونة في مواجهة صعبة خارج قواعده أمام العنيد أتلتيك بلباو فيما سيلعب ريال مدريد على ميدانه أمام ريال سوييداد، والتي سحبت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

يشار أن 7 فرق من الليجا تتواجد في دور ربع النهائي وهي: "برشلونة، أتلتيك بيلباو، غرناطة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد"، بالإضافة إلى فريق وحيد من الدرجة الثانية وهو "ميرانديس".

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

يستضيف أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس برشلونة، فيما يلتقي ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو نظيره ريال سوسيداد.

ويلعب غرناطة أمام فالنسيا على ملعب لوس كارمينيس، فيما يحل فياريال ضيفًا على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانية.

وستقام المباريات في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (4 و5 و6 فبراير المقبل)، بينما تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، الجمعة المقبل (يوم 7 من الشهر ذاته).

يذكر أنه بداية من الدور القادم ستقام مباراتا نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.