النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوحدة" في مهمة خطف البطاقة الآسيوية.. أمام منعطف بطل الدوري

خطوتان على الحلم التاريخي الذي طال انتظاره

يلتقي نادي الوحدة مساء غد الجمعة الهلال على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، في الجولة ما قبل الأخيرة( الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ) وهو يرنو إلى خطف النقاط الثلاث من أمام الهلال الذي ضمن لقب الدوري من مباراته الماضية.

ويواجه الوحدة مساء غد الهلال في مهمة تقربه من خطف بطاقة المشاركة الآسيوية لأول مرة في تاريخه في حال الفوز، وهو يملك 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحل في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي الذي يحل في المركز الخامس.

وتشير ملامح المواجهة إلى أن الوحدة خلال هذا الموسم استطاع أن يحقق نتائج مميزة أمام الفرق الكبيرة وحقق فوزاً تاريخياً على ناديي الأهلي والاتحاد ذهاباً وإياباً وكان نداً عنيداً للفرق ذات المستوى النقطي العالي.

يدخل الوحدة مواجهة الغد وهو عازم على خطف النقاط الثلاث بعيداً عن حسابات مواجهات الأهلي وأبها والرائد والفيصلي التي قد تصب في مصلحته في حال تفوق أبها على الأهلي بالفوز أو التعادل أو انتهت مواجهات الرائد والفيصلي بالتعادل حيث سيصبح الفارق النقطي بين الوحدة والأهلي في حال فوز الوحدة وهزيمة الأهلي نقطتين وبينه وبين الفيصلي نقطتين في حال التعادل.

في حين يتبقى للوحدة مباراة أمام الحزم في الجولة الأخيرة وفي حال حقق الفوز في الجولتين سيضمن التأهل للبطاقة الآسيوية -رسمياً- دون النظر إلى نتائج الفرق المنافسة، وإذا ما خرج بنتيجة التعادل أمام الهلال فإنه سيكون عليه مهمة الفوز على الحزم وسيضمن التأهل للآسيوية شريطة أن تتعثر الأندية المنافسة على البطاقة الآسيوية في الجولتين الأخيرتين.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الدوري السعودي للمحترفين الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الوحدة" في مهمة خطف البطاقة الآسيوية.. أمام منعطف بطل الدوري
سبق

يلتقي نادي الوحدة مساء غد الجمعة الهلال على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، في الجولة ما قبل الأخيرة( الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ) وهو يرنو إلى خطف النقاط الثلاث من أمام الهلال الذي ضمن لقب الدوري من مباراته الماضية.

ويواجه الوحدة مساء غد الهلال في مهمة تقربه من خطف بطاقة المشاركة الآسيوية لأول مرة في تاريخه في حال الفوز، وهو يملك 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحل في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي الذي يحل في المركز الخامس.

وتشير ملامح المواجهة إلى أن الوحدة خلال هذا الموسم استطاع أن يحقق نتائج مميزة أمام الفرق الكبيرة وحقق فوزاً تاريخياً على ناديي الأهلي والاتحاد ذهاباً وإياباً وكان نداً عنيداً للفرق ذات المستوى النقطي العالي.

يدخل الوحدة مواجهة الغد وهو عازم على خطف النقاط الثلاث بعيداً عن حسابات مواجهات الأهلي وأبها والرائد والفيصلي التي قد تصب في مصلحته في حال تفوق أبها على الأهلي بالفوز أو التعادل أو انتهت مواجهات الرائد والفيصلي بالتعادل حيث سيصبح الفارق النقطي بين الوحدة والأهلي في حال فوز الوحدة وهزيمة الأهلي نقطتين وبينه وبين الفيصلي نقطتين في حال التعادل.

في حين يتبقى للوحدة مباراة أمام الحزم في الجولة الأخيرة وفي حال حقق الفوز في الجولتين سيضمن التأهل للبطاقة الآسيوية -رسمياً- دون النظر إلى نتائج الفرق المنافسة، وإذا ما خرج بنتيجة التعادل أمام الهلال فإنه سيكون عليه مهمة الفوز على الحزم وسيضمن التأهل للآسيوية شريطة أن تتعثر الأندية المنافسة على البطاقة الآسيوية في الجولتين الأخيرتين.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:30 PM

"الوحدة" في مهمة خطف البطاقة الآسيوية.. أمام منعطف بطل الدوري

خطوتان على الحلم التاريخي الذي طال انتظاره

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
966

يلتقي نادي الوحدة مساء غد الجمعة الهلال على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، في الجولة ما قبل الأخيرة( الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ) وهو يرنو إلى خطف النقاط الثلاث من أمام الهلال الذي ضمن لقب الدوري من مباراته الماضية.

ويواجه الوحدة مساء غد الهلال في مهمة تقربه من خطف بطاقة المشاركة الآسيوية لأول مرة في تاريخه في حال الفوز، وهو يملك 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحل في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي الذي يحل في المركز الخامس.

وتشير ملامح المواجهة إلى أن الوحدة خلال هذا الموسم استطاع أن يحقق نتائج مميزة أمام الفرق الكبيرة وحقق فوزاً تاريخياً على ناديي الأهلي والاتحاد ذهاباً وإياباً وكان نداً عنيداً للفرق ذات المستوى النقطي العالي.

يدخل الوحدة مواجهة الغد وهو عازم على خطف النقاط الثلاث بعيداً عن حسابات مواجهات الأهلي وأبها والرائد والفيصلي التي قد تصب في مصلحته في حال تفوق أبها على الأهلي بالفوز أو التعادل أو انتهت مواجهات الرائد والفيصلي بالتعادل حيث سيصبح الفارق النقطي بين الوحدة والأهلي في حال فوز الوحدة وهزيمة الأهلي نقطتين وبينه وبين الفيصلي نقطتين في حال التعادل.

في حين يتبقى للوحدة مباراة أمام الحزم في الجولة الأخيرة وفي حال حقق الفوز في الجولتين سيضمن التأهل للبطاقة الآسيوية -رسمياً- دون النظر إلى نتائج الفرق المنافسة، وإذا ما خرج بنتيجة التعادل أمام الهلال فإنه سيكون عليه مهمة الفوز على الحزم وسيضمن التأهل للآسيوية شريطة أن تتعثر الأندية المنافسة على البطاقة الآسيوية في الجولتين الأخيرتين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,554
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,680
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,223

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة