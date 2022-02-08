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الجيش العراقي يدمر مقر قيادة وسيطرة لـ"داعش" ويقتل 7 إرهابيين في الموصل

مقاتلة "إف 16" استهدفته بضربة دقيقة بالعتاد الثقيل

قتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة لمقاتلة "إف 16" عراقية، استهدفت مقر قيادة وسيطرة لهم جنوب شرق الموصل، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وأوضحت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تابعت موقعاً مهماً لقيادات عناصر "داعش" جنوب الموصل.

وأضافت أن الموقع عبارة عن كهف طوله 140 متراً، كان يستخدم كمقر قيادة وسيطرة ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة.

وأفادت الخلية بأنه جرى تزويد مقاتلة "إف16" بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع فوجهت له ضربة دقيقة بالعتاد الثقيل، أسفرت عن تدمير الوكر، ومقتل سبعة عناصر بداخله.

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الجيش العراقي يدمر مقر قيادة وسيطرة لـ"داعش" ويقتل 7 إرهابيين في الموصل
سبق

قتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة لمقاتلة "إف 16" عراقية، استهدفت مقر قيادة وسيطرة لهم جنوب شرق الموصل، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وأوضحت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تابعت موقعاً مهماً لقيادات عناصر "داعش" جنوب الموصل.

وأضافت أن الموقع عبارة عن كهف طوله 140 متراً، كان يستخدم كمقر قيادة وسيطرة ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة.

وأفادت الخلية بأنه جرى تزويد مقاتلة "إف16" بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع فوجهت له ضربة دقيقة بالعتاد الثقيل، أسفرت عن تدمير الوكر، ومقتل سبعة عناصر بداخله.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:05 PM

الجيش العراقي يدمر مقر قيادة وسيطرة لـ"داعش" ويقتل 7 إرهابيين في الموصل

مقاتلة "إف 16" استهدفته بضربة دقيقة بالعتاد الثقيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة لمقاتلة "إف 16" عراقية، استهدفت مقر قيادة وسيطرة لهم جنوب شرق الموصل، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وأوضحت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تابعت موقعاً مهماً لقيادات عناصر "داعش" جنوب الموصل.

وأضافت أن الموقع عبارة عن كهف طوله 140 متراً، كان يستخدم كمقر قيادة وسيطرة ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة.

وأفادت الخلية بأنه جرى تزويد مقاتلة "إف16" بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع فوجهت له ضربة دقيقة بالعتاد الثقيل، أسفرت عن تدمير الوكر، ومقتل سبعة عناصر بداخله.

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