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"الحقيل" يعلن: بدء مرحلة جديدة أكثر سهولة في إجراءات تملك المواطنين مسكنهم الأول

اليوم انطلاق خدماتنا الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة التملك على المستفيدين

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه بدأت اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة، في الإجراءات على المواطنين لتملك مسكنهم الأول.
وأضاف "الحقيل" قائلاً: "تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة، والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة، في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني ."
جاء ذلك في تغريده لوزير الاسكان على حسابه في "تويتر" قال فيها :
بحمد الله تبدأ اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة في الإجراءات على أهالينا المواطنين لتملك مسكنهم الأول، حيث تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على أحبتنا المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني https://qrco.de/bbLCv7
فخور بوصولنا في وزارة #الإسكان لهذه المرحلة المتقدمة من أجل خدمة المواطن، وأشكر زملائي في برنامج #سكني على عملهم الدؤوب وتضافر الجهود من قبلهم لتسهيل كل التحديات للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في سهولة الإجراءات لتملك المسكن الأول.
#صار_بيدك_تتملك_بيتك.

وزير الإسكان تطبيق #سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يعلن: بدء مرحلة جديدة أكثر سهولة في إجراءات تملك المواطنين مسكنهم الأول
سبق

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه بدأت اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة، في الإجراءات على المواطنين لتملك مسكنهم الأول.
وأضاف "الحقيل" قائلاً: "تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة، والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة، في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني ."
جاء ذلك في تغريده لوزير الاسكان على حسابه في "تويتر" قال فيها :
بحمد الله تبدأ اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة في الإجراءات على أهالينا المواطنين لتملك مسكنهم الأول، حيث تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على أحبتنا المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني https://qrco.de/bbLCv7
فخور بوصولنا في وزارة #الإسكان لهذه المرحلة المتقدمة من أجل خدمة المواطن، وأشكر زملائي في برنامج #سكني على عملهم الدؤوب وتضافر الجهود من قبلهم لتسهيل كل التحديات للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في سهولة الإجراءات لتملك المسكن الأول.
#صار_بيدك_تتملك_بيتك.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:30 PM

"الحقيل" يعلن: بدء مرحلة جديدة أكثر سهولة في إجراءات تملك المواطنين مسكنهم الأول

اليوم انطلاق خدماتنا الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة التملك على المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه بدأت اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة، في الإجراءات على المواطنين لتملك مسكنهم الأول.
وأضاف "الحقيل" قائلاً: "تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة، والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة، في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني ."
جاء ذلك في تغريده لوزير الاسكان على حسابه في "تويتر" قال فيها :
بحمد الله تبدأ اليوم مرحلة جديدة وأكثر سهولة في الإجراءات على أهالينا المواطنين لتملك مسكنهم الأول، حيث تنطلق اليوم خدماتنا الرقمية المتكاملة والتي تضيف تيسيراً لرحلة التملك على أحبتنا المستفيدين وبخطوات سهلة وبسيطة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق #سكني https://qrco.de/bbLCv7
فخور بوصولنا في وزارة #الإسكان لهذه المرحلة المتقدمة من أجل خدمة المواطن، وأشكر زملائي في برنامج #سكني على عملهم الدؤوب وتضافر الجهود من قبلهم لتسهيل كل التحديات للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في سهولة الإجراءات لتملك المسكن الأول.
#صار_بيدك_تتملك_بيتك.

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