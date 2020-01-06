"الهلال" ينال جائزة أفضل فريق في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة

حقق فريق الهلال بطل دوري أبطال آسيا ووصيف كأس زايد للأندية العربية الأبطال المركز الأول في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية "فئة الأندية" وجمع 720 نقطة.

وحل في المركز الثاني فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الدوري التونسي، وجاء في المركز الثالث فريق الزمالك المصري بطل كأس الاتحاد الإفريقي وبطل كأس مصر.

وحقق محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول المركز الأول برصيد 510 نقاط، وحل في المركز الثاني اللاعب رياض محرز نجم المنتخب الجزائري، ولاعب فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي وحصل على 432 نقطة، وجاء ثالثاً اللاعب حكيم زياش نجم المنتخب المغربي ولاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وحصل على 86 نقطة.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، نال المنتخب الجزائري بطل كأس الأمم الإفريقية لقب أفضل منتخب عربي لعام 2019م، وجمع 810 نقاط.

بدوره، قدّم رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبدالقادر التهنئة للفائزين بجوائز الاستفتاء الخامس الذي ينظمه الاتحاد للعام الخامس على التوالي؛ تقديراً لإنجازات الكرة العربية والمكانة العالية التي وصل إليها نجومها ومنتخباتها وأنديتها.

وأشار إلى أن الاستفتاء شارك فيه مجموعة من كبار الإعلاميين في الوطن العربي حتى يكون الاختيار في مكانه الصحيح، وعبر عن تقديره وشكره للجنة الاستفتاء برئاسة بدر الدين الإدريسي التي بذلت جهوداً كبيرة لإعلان نتائج الاستفتاء بصورة دقيقة، مؤكداً أن الاتحاد العربي سيقيم احتفالاً يليق بالاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم الذي نقدم له كل الشكر والعرفان لدعمه المتواصل للاتحاد.

وأفاد المتحدث الإعلامي للاتحاد العربي للصحافة الرياضية أنه سيتم إعلان موعد الاحتفال وتكريم الفائزين خلال الأيام القليلة القادمة.