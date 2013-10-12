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"العدل" تُتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري .. بـ 4 خطوات

مساهمة في التقدم بالمؤشرات العالمية ودعماً للاقتصاد

كشفت وزارة العدل عن إتاحة الاطلاع على أكثر من 13 ألف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، حرصاً منها على تعزيز الوعي والشفافية.

وقالت الوزارة: الاطلاع على الأحكام يمر بأربع خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عن الوزارة"، ثم الانتقال إلى "مركز البحوث"، ثم إلى "نشر الأحكام"، حيث تتوافر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجّه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ويمنح نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية على بوابة وزارة العدل، المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تُتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري .. بـ 4 خطوات
سبق

كشفت وزارة العدل عن إتاحة الاطلاع على أكثر من 13 ألف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، حرصاً منها على تعزيز الوعي والشفافية.

وقالت الوزارة: الاطلاع على الأحكام يمر بأربع خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عن الوزارة"، ثم الانتقال إلى "مركز البحوث"، ثم إلى "نشر الأحكام"، حيث تتوافر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجّه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ويمنح نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية على بوابة وزارة العدل، المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
01:28 PM

"العدل" تُتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري .. بـ 4 خطوات

مساهمة في التقدم بالمؤشرات العالمية ودعماً للاقتصاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة العدل عن إتاحة الاطلاع على أكثر من 13 ألف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، حرصاً منها على تعزيز الوعي والشفافية.

وقالت الوزارة: الاطلاع على الأحكام يمر بأربع خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عن الوزارة"، ثم الانتقال إلى "مركز البحوث"، ثم إلى "نشر الأحكام"، حيث تتوافر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد وجّه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ويمنح نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية على بوابة وزارة العدل، المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

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