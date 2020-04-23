النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالإحصائيات تتكشف النتائج.. ماذا حققت المملكة مقارنة بغيرها في مكافحة "كورونا"؟

الإجراءات المطبقة نتاج لرؤيتي الشريعة والعلم في مواجهة الأوبئة

تصب إشادة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السعودية بشأن تعليق العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وغيرها من التدابير في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في خانة الاهتمام الدولي بالنموذج الفعال الذي طبقته المملكة، وأحرز نتائج قوية في تفادي حالة الانتشار الافتراضي للفيروس، التي ينجم عنها انتقال العدوى إلى أعداد كبيرة من الأفراد، وتحويل الدولة إلى بؤرة تفشي دولي، مثلما تكرر في الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم قيمة النموذج الذي قدمته السعودية في إدارة أزمة وباء كورونا، على فرض إجراءات احترازية تركز على خصائص الفيروس في التفشي ونقل العدوى، ومنها منع التجمعات بكل أشكالها سواء في المؤسسات التعليمية أو المساجد أو مقرات العمل؛ ما نتج عنه هبوط معدل انتشار العدوى في السعودية وبلوغه 1.04 في الأول من شهر أبريل (نيسان) الجاري، في حين أن المعدل العالمي لانتشار عدوى الفيروس يساوي 3، فهذا الفارق اللافت في معدل العدول يبرهن على مدى فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السعودية مبكراً وجمعت فيها بين رؤية الشريعة الإسلامية لمكافحة الأوبئة، والرؤية العلمية المرتكزة على فهم خصائص الفيروس، والمتابعة الدقيقة لمسلكه في الانتشار من قبل الجهات المتخصصة في المملكة.

وتتضح فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة في مكافحة وباء كورونا، قياساً بما كان سيحدث في حال عدم تطبيقها، من خلال استعراض واقع انتشار فيروس كورونا في السعودية ومقارنته بنظيره في تركيا، باعتبار أن الفيروس ظهر فيهما في زمن متقارب، فقد بدء ظهور الفيروس في المملكة في الثاني من مارس الماضي، بينما ظهر في تركيا في الحادي عشر من الشهر نفسه، وفيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في المملكة حتى أمس 12.772 حالة، نجد أن عدد الإصابات في تركيا بلغ 98.674 حالة حتى أمس، طبقاً لما أعلنه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ورغم تأخر ظهور الفيروس في تركيا عن السعودية بقارق تسعة أيام، فإن عدد الإصابات في تركيا فاق مثيله في السعودية بنحو ثمانية أضعاف، وهو فارق كبير ولافت للغاية.

وعند تحليل المتغيرات التي أدت إلى إنتاج هذه النتائج في الدولتين، نجد أن الفارق الأساسي يتمثل في متغير الإجراءات المتخذة من قبلهما في مكافحة الوباء، ففي حين استبقت السعودية ظهور الفيروس عندها باتخاذ تدابير وقائية، واستنفار مؤسساتها الطبية، والمسارعة على تطبيق إجراءات احترازية فعالة بعد ظهوره، نجد أن تركيا تراخت في اتخاذا الإجراءات الاحترازية المناسبة، ولم تقيد حركة مواطنيها أو تفرض حظراً للتجول على المدن، وهنا يتجلى الفرق في اهتمام حكومتي البلدين في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، وبالرجوع إلى الإحصائيات فإن عدد وفيات فيروس كورونا في السعودية بلغ حتى أمس 114 حالة، بينما بلغ في تركيا حتى أمس 2.376 حالة، وهذه الأرقام تكشف مقدار محافظة السعودية على أرواح المواطنين والمقيمين، وتقديمها للإنسان على كل اعتبار.

فيروس كورونا الجديد المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالإحصائيات تتكشف النتائج.. ماذا حققت المملكة مقارنة بغيرها في مكافحة "كورونا"؟
سبق

تصب إشادة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السعودية بشأن تعليق العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وغيرها من التدابير في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في خانة الاهتمام الدولي بالنموذج الفعال الذي طبقته المملكة، وأحرز نتائج قوية في تفادي حالة الانتشار الافتراضي للفيروس، التي ينجم عنها انتقال العدوى إلى أعداد كبيرة من الأفراد، وتحويل الدولة إلى بؤرة تفشي دولي، مثلما تكرر في الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم قيمة النموذج الذي قدمته السعودية في إدارة أزمة وباء كورونا، على فرض إجراءات احترازية تركز على خصائص الفيروس في التفشي ونقل العدوى، ومنها منع التجمعات بكل أشكالها سواء في المؤسسات التعليمية أو المساجد أو مقرات العمل؛ ما نتج عنه هبوط معدل انتشار العدوى في السعودية وبلوغه 1.04 في الأول من شهر أبريل (نيسان) الجاري، في حين أن المعدل العالمي لانتشار عدوى الفيروس يساوي 3، فهذا الفارق اللافت في معدل العدول يبرهن على مدى فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السعودية مبكراً وجمعت فيها بين رؤية الشريعة الإسلامية لمكافحة الأوبئة، والرؤية العلمية المرتكزة على فهم خصائص الفيروس، والمتابعة الدقيقة لمسلكه في الانتشار من قبل الجهات المتخصصة في المملكة.

وتتضح فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة في مكافحة وباء كورونا، قياساً بما كان سيحدث في حال عدم تطبيقها، من خلال استعراض واقع انتشار فيروس كورونا في السعودية ومقارنته بنظيره في تركيا، باعتبار أن الفيروس ظهر فيهما في زمن متقارب، فقد بدء ظهور الفيروس في المملكة في الثاني من مارس الماضي، بينما ظهر في تركيا في الحادي عشر من الشهر نفسه، وفيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في المملكة حتى أمس 12.772 حالة، نجد أن عدد الإصابات في تركيا بلغ 98.674 حالة حتى أمس، طبقاً لما أعلنه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ورغم تأخر ظهور الفيروس في تركيا عن السعودية بقارق تسعة أيام، فإن عدد الإصابات في تركيا فاق مثيله في السعودية بنحو ثمانية أضعاف، وهو فارق كبير ولافت للغاية.

وعند تحليل المتغيرات التي أدت إلى إنتاج هذه النتائج في الدولتين، نجد أن الفارق الأساسي يتمثل في متغير الإجراءات المتخذة من قبلهما في مكافحة الوباء، ففي حين استبقت السعودية ظهور الفيروس عندها باتخاذ تدابير وقائية، واستنفار مؤسساتها الطبية، والمسارعة على تطبيق إجراءات احترازية فعالة بعد ظهوره، نجد أن تركيا تراخت في اتخاذا الإجراءات الاحترازية المناسبة، ولم تقيد حركة مواطنيها أو تفرض حظراً للتجول على المدن، وهنا يتجلى الفرق في اهتمام حكومتي البلدين في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، وبالرجوع إلى الإحصائيات فإن عدد وفيات فيروس كورونا في السعودية بلغ حتى أمس 114 حالة، بينما بلغ في تركيا حتى أمس 2.376 حالة، وهذه الأرقام تكشف مقدار محافظة السعودية على أرواح المواطنين والمقيمين، وتقديمها للإنسان على كل اعتبار.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
02:22 PM

بالإحصائيات تتكشف النتائج.. ماذا حققت المملكة مقارنة بغيرها في مكافحة "كورونا"؟

الإجراءات المطبقة نتاج لرؤيتي الشريعة والعلم في مواجهة الأوبئة

A A A
محمد صبح - الرياض
3
8,166

تصب إشادة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السعودية بشأن تعليق العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وغيرها من التدابير في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في خانة الاهتمام الدولي بالنموذج الفعال الذي طبقته المملكة، وأحرز نتائج قوية في تفادي حالة الانتشار الافتراضي للفيروس، التي ينجم عنها انتقال العدوى إلى أعداد كبيرة من الأفراد، وتحويل الدولة إلى بؤرة تفشي دولي، مثلما تكرر في الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقوم قيمة النموذج الذي قدمته السعودية في إدارة أزمة وباء كورونا، على فرض إجراءات احترازية تركز على خصائص الفيروس في التفشي ونقل العدوى، ومنها منع التجمعات بكل أشكالها سواء في المؤسسات التعليمية أو المساجد أو مقرات العمل؛ ما نتج عنه هبوط معدل انتشار العدوى في السعودية وبلوغه 1.04 في الأول من شهر أبريل (نيسان) الجاري، في حين أن المعدل العالمي لانتشار عدوى الفيروس يساوي 3، فهذا الفارق اللافت في معدل العدول يبرهن على مدى فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السعودية مبكراً وجمعت فيها بين رؤية الشريعة الإسلامية لمكافحة الأوبئة، والرؤية العلمية المرتكزة على فهم خصائص الفيروس، والمتابعة الدقيقة لمسلكه في الانتشار من قبل الجهات المتخصصة في المملكة.

وتتضح فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة في مكافحة وباء كورونا، قياساً بما كان سيحدث في حال عدم تطبيقها، من خلال استعراض واقع انتشار فيروس كورونا في السعودية ومقارنته بنظيره في تركيا، باعتبار أن الفيروس ظهر فيهما في زمن متقارب، فقد بدء ظهور الفيروس في المملكة في الثاني من مارس الماضي، بينما ظهر في تركيا في الحادي عشر من الشهر نفسه، وفيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في المملكة حتى أمس 12.772 حالة، نجد أن عدد الإصابات في تركيا بلغ 98.674 حالة حتى أمس، طبقاً لما أعلنه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ورغم تأخر ظهور الفيروس في تركيا عن السعودية بقارق تسعة أيام، فإن عدد الإصابات في تركيا فاق مثيله في السعودية بنحو ثمانية أضعاف، وهو فارق كبير ولافت للغاية.

وعند تحليل المتغيرات التي أدت إلى إنتاج هذه النتائج في الدولتين، نجد أن الفارق الأساسي يتمثل في متغير الإجراءات المتخذة من قبلهما في مكافحة الوباء، ففي حين استبقت السعودية ظهور الفيروس عندها باتخاذ تدابير وقائية، واستنفار مؤسساتها الطبية، والمسارعة على تطبيق إجراءات احترازية فعالة بعد ظهوره، نجد أن تركيا تراخت في اتخاذا الإجراءات الاحترازية المناسبة، ولم تقيد حركة مواطنيها أو تفرض حظراً للتجول على المدن، وهنا يتجلى الفرق في اهتمام حكومتي البلدين في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، وبالرجوع إلى الإحصائيات فإن عدد وفيات فيروس كورونا في السعودية بلغ حتى أمس 114 حالة، بينما بلغ في تركيا حتى أمس 2.376 حالة، وهذه الأرقام تكشف مقدار محافظة السعودية على أرواح المواطنين والمقيمين، وتقديمها للإنسان على كل اعتبار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة