النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 10 حالات

يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهم

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعي تحاليل لها.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس؛ وذلك دون أن يذكر المركز مزيدًا من التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص؛ فيما يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 10 حالات
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعي تحاليل لها.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس؛ وذلك دون أن يذكر المركز مزيدًا من التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص؛ فيما يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:27 AM

ليبيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 10 حالات

يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
0
233

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعي تحاليل لها.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس؛ وذلك دون أن يذكر المركز مزيدًا من التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص؛ فيما يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,775
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,382
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,803

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة