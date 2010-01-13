"إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم".. "الحصيني": الشبط يبدأ السبت

عدد أيامه 26 يومًا.. ويوافق دخولَه برد وصقيع ورياح أصلها سيبيري

يبدأ يوم السبت المقبل موسم "الشبط"، وعدد أيامه 26 يومًا، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين"، وتبدأ في 15 يناير من كل عام، ونجومها "النعائم- البلدة"، وتكون مدة كل نجم 13 يومًا.

وقال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: أول نجم منها هو "النعائم" ويُعرف عند العامة شباط الأول، يزداد فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبيري أو قطبي.

وأضاف: من خلال الأرشيف المناخي؛ تهب فيه رياح أصلها سيبيري معروفة بشدة برودتها، لذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئًا لشدة برودتها؛ بل يهتمون بالأشجار القائمة من سماد وغيره.

وذكر "الحصيني" أنه هو الطالع الرابع من الشتاء، ويبدأ النخيل البواكير في الظهور، حيث تقول العرب: "إذا طلعت النعائم ابيضّت البهائم من الصقيع الدائم، وقَصُر النهار للصائم، وكبرت العمائم، وأيقظ البرد النائم، وطال الليل للقائم"، متوقعًا أن يوافق دخول الشبط موجة برد.