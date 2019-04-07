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رصاصة تخترق منزل مواطن بصامطة في حادثة متكررة .. وفيديو يشير للمتهمين

إمارة منطقة جازان كانت  قد أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من الظاهرة

اخترقت رصاصة طائشة منزل مواطن بمنطقة جازان في محافظة صامطة، فيما نجا مع أسرته من الإصابة؛ حيث تداول مواطنون من سكان صامطة مقطع فيديو لشخصيْن يُطلقان أعيرة نارية بشكل كبير، فيما طالب مغرِّدون بالقضاء على ما يتم إطلاقه من نيران في حفلات الزفاف.

تأتي هذه الحادثة التي وقعت منذ نحو يومين بصامطة لتنضم إلى قضايا عديدة وقعت في المحافظة الجنوبية بالأسلوب نفسه، فيما طالب الأهالي بتطبيق العقوبات على مَن ظهرا بمقطع الفيديو.

وكانت إمارة منطقة جازان قد أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصّة وإصرارهم على التباهي بذلك؛ تعبيراً عن البهجة والفرح -من وجهة نظرهم- مما يعرّض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

وأكّدت الامارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعله؛ قبل أسابيع، أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدّي بحزمٍ لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين حفاظاً على الارواح والممتلكات مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الايجار ينص على "أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الابلاغ مباشرة عن أيّ وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة".

وأضاف المتحدث الرسمي، حينها، بقوله إنه تمشياً مع هذه التوجيهات، فقد أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تعميماً عاجلاً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن وإحالة مرتكبيها إلى التحقيق تمهيداً لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.

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رصاصة تخترق منزل مواطن بصامطة في حادثة متكررة .. وفيديو يشير للمتهمين
سبق

اخترقت رصاصة طائشة منزل مواطن بمنطقة جازان في محافظة صامطة، فيما نجا مع أسرته من الإصابة؛ حيث تداول مواطنون من سكان صامطة مقطع فيديو لشخصيْن يُطلقان أعيرة نارية بشكل كبير، فيما طالب مغرِّدون بالقضاء على ما يتم إطلاقه من نيران في حفلات الزفاف.

تأتي هذه الحادثة التي وقعت منذ نحو يومين بصامطة لتنضم إلى قضايا عديدة وقعت في المحافظة الجنوبية بالأسلوب نفسه، فيما طالب الأهالي بتطبيق العقوبات على مَن ظهرا بمقطع الفيديو.

وكانت إمارة منطقة جازان قد أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصّة وإصرارهم على التباهي بذلك؛ تعبيراً عن البهجة والفرح -من وجهة نظرهم- مما يعرّض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

وأكّدت الامارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعله؛ قبل أسابيع، أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدّي بحزمٍ لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين حفاظاً على الارواح والممتلكات مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الايجار ينص على "أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الابلاغ مباشرة عن أيّ وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة".

وأضاف المتحدث الرسمي، حينها، بقوله إنه تمشياً مع هذه التوجيهات، فقد أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تعميماً عاجلاً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن وإحالة مرتكبيها إلى التحقيق تمهيداً لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:04 PM

رصاصة تخترق منزل مواطن بصامطة في حادثة متكررة .. وفيديو يشير للمتهمين

إمارة منطقة جازان كانت  قد أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من الظاهرة

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محمد المواسي - جازان
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2,582

اخترقت رصاصة طائشة منزل مواطن بمنطقة جازان في محافظة صامطة، فيما نجا مع أسرته من الإصابة؛ حيث تداول مواطنون من سكان صامطة مقطع فيديو لشخصيْن يُطلقان أعيرة نارية بشكل كبير، فيما طالب مغرِّدون بالقضاء على ما يتم إطلاقه من نيران في حفلات الزفاف.

تأتي هذه الحادثة التي وقعت منذ نحو يومين بصامطة لتنضم إلى قضايا عديدة وقعت في المحافظة الجنوبية بالأسلوب نفسه، فيما طالب الأهالي بتطبيق العقوبات على مَن ظهرا بمقطع الفيديو.

وكانت إمارة منطقة جازان قد أعربت عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار بعض المواطنين في حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصّة وإصرارهم على التباهي بذلك؛ تعبيراً عن البهجة والفرح -من وجهة نظرهم- مما يعرّض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

وأكّدت الامارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعله؛ قبل أسابيع، أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدّي بحزمٍ لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين حفاظاً على الارواح والممتلكات مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الايجار ينص على "أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الابلاغ مباشرة عن أيّ وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة".

وأضاف المتحدث الرسمي، حينها، بقوله إنه تمشياً مع هذه التوجيهات، فقد أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ تعميماً عاجلاً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن وإحالة مرتكبيها إلى التحقيق تمهيداً لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.

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