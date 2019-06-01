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"أمير الجوف": نجاح قمم مكة الثلاث يؤكّد قوة المملكة ومكانتها دولياً

قال: أكدت الدور الريادي للبلاد الداعم للدول الإسلامية والعربية

رفع أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرّمة الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية" التي عُقدت جوار بيت الله الحرام في مكة المكرّمة.

وقال أمير الجوف: "إن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرّمة يؤكّد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي، وحرصها الدائم على استقرار الأمن في المنطقة والعالم، ودعم القضية الفلسطينية التي تعد القضية الأولى للمسلمين، مؤكداً إدراكها بما تواجهه دول منظمة التعاون الإسلامي من تحديات تهدّد أمنها وتزيد من مخاطر التطرف والإرهاب، التي أجمعت دول المنظمة تأكيدها على مواجهة تلك التحديات للحفاظ على أمنها واستقرارها وفتح مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة فيها بما يحقق الحياة الكريمة والرفاهية للشعوب الإسلامية.

وأكّد الأمير فيصل بن نواف، الدور الريادي للمملكة والداعم للدول الإسلامية في جميع قضاياها منذ عهد مؤسِّس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث أشاد المؤتمر بدوره - أيّده الله - وبالدور الذي يقوم به سمو ولي العهد - حفظه الله - تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وجهودهما المخلصة في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعا الله، أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها، وأن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الجوف": نجاح قمم مكة الثلاث يؤكّد قوة المملكة ومكانتها دولياً
سبق

رفع أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرّمة الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية" التي عُقدت جوار بيت الله الحرام في مكة المكرّمة.

وقال أمير الجوف: "إن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرّمة يؤكّد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي، وحرصها الدائم على استقرار الأمن في المنطقة والعالم، ودعم القضية الفلسطينية التي تعد القضية الأولى للمسلمين، مؤكداً إدراكها بما تواجهه دول منظمة التعاون الإسلامي من تحديات تهدّد أمنها وتزيد من مخاطر التطرف والإرهاب، التي أجمعت دول المنظمة تأكيدها على مواجهة تلك التحديات للحفاظ على أمنها واستقرارها وفتح مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة فيها بما يحقق الحياة الكريمة والرفاهية للشعوب الإسلامية.

وأكّد الأمير فيصل بن نواف، الدور الريادي للمملكة والداعم للدول الإسلامية في جميع قضاياها منذ عهد مؤسِّس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث أشاد المؤتمر بدوره - أيّده الله - وبالدور الذي يقوم به سمو ولي العهد - حفظه الله - تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وجهودهما المخلصة في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعا الله، أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها، وأن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
02:04 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:05 PM

"أمير الجوف": نجاح قمم مكة الثلاث يؤكّد قوة المملكة ومكانتها دولياً

قال: أكدت الدور الريادي للبلاد الداعم للدول الإسلامية والعربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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رفع أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرّمة الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية" التي عُقدت جوار بيت الله الحرام في مكة المكرّمة.

وقال أمير الجوف: "إن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرّمة يؤكّد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي، وحرصها الدائم على استقرار الأمن في المنطقة والعالم، ودعم القضية الفلسطينية التي تعد القضية الأولى للمسلمين، مؤكداً إدراكها بما تواجهه دول منظمة التعاون الإسلامي من تحديات تهدّد أمنها وتزيد من مخاطر التطرف والإرهاب، التي أجمعت دول المنظمة تأكيدها على مواجهة تلك التحديات للحفاظ على أمنها واستقرارها وفتح مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة فيها بما يحقق الحياة الكريمة والرفاهية للشعوب الإسلامية.

وأكّد الأمير فيصل بن نواف، الدور الريادي للمملكة والداعم للدول الإسلامية في جميع قضاياها منذ عهد مؤسِّس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث أشاد المؤتمر بدوره - أيّده الله - وبالدور الذي يقوم به سمو ولي العهد - حفظه الله - تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وجهودهما المخلصة في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعا الله، أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها، وأن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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