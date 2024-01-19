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"أوقاف اليمن": مشروع الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله

في بيان استنكاري عقب استهداف المصلّين من أبناء الجيش الوطني

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، بيانًا صحفيًّا افتتحته بقول الله تعالى: {ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون}، لقد تابعت وزارة الأوقاف والإرشاد، كما تابع أبناء الشعب اليمني؛ ذلك الحادث الإرهابي الإجرامي البشع الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد كوكبة من أبناء الجيش اليمني (حماية رئاسية)، واستهدفتهم وهم رُكّع سجود في صلاة المغرب بين يدَي خالقهم، في جامع معسكر النصر بمأرب.

وأكدت الوزارة بقيادة وزيرها الدكتور أحمد عطية، في بيانها الصحفي؛ أن مشروع الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله منذ الانقلاب على الشرعية؛ فقد سبق هذا الجامع مساجد كثيرة، وتتعامل مع مساجد اليمن بثلاث طرق إجرامية: بعض المساجد فجرتها ودمرتها بالكامل في كل المحافظات التي سيطرت عليها، وبعض المساجد حولتها إلى مخازن للأسلحة والغذاء لتمويل ميليشياتها الإرهابية.

وذكر البيان أن منهجية الحوثي من أول يوم هي هدم وتدمير كل مقدس لدى اليمنيين؛ فقد قام الحوثي بنسف بيوت الله، ودُور القرآن الكريم، ومنع حرية الخطبة، وسجن العلماء وقتلهم، وهجر المئات من الدعاة والعلماء، وفرض على المساجد خطباءه دون رضا المصلين، وأقرّ خرافات وأباطيل لم تمت لعقيدة الشعب اليمني.

وأكد البيان أن وزارة الأوقاف من منطلق واجبها الديني لَتناشد جميع القوى السياسية والمكونات المنخرطة في صف الشرعية، تناشدهم بالله وحده، بأن يتركوا جميع خلافاتهم جانبًا، ويتّحدوا على قلب رجل واحد هم وأبناء الشعب اليمني خلف قيادة البلد الشرعية.

وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية الميليشيات الحوثية جامع معسكر النصر بمأرب

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"أوقاف اليمن": مشروع الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله
سبق

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، بيانًا صحفيًّا افتتحته بقول الله تعالى: {ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون}، لقد تابعت وزارة الأوقاف والإرشاد، كما تابع أبناء الشعب اليمني؛ ذلك الحادث الإرهابي الإجرامي البشع الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد كوكبة من أبناء الجيش اليمني (حماية رئاسية)، واستهدفتهم وهم رُكّع سجود في صلاة المغرب بين يدَي خالقهم، في جامع معسكر النصر بمأرب.

وأكدت الوزارة بقيادة وزيرها الدكتور أحمد عطية، في بيانها الصحفي؛ أن مشروع الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله منذ الانقلاب على الشرعية؛ فقد سبق هذا الجامع مساجد كثيرة، وتتعامل مع مساجد اليمن بثلاث طرق إجرامية: بعض المساجد فجرتها ودمرتها بالكامل في كل المحافظات التي سيطرت عليها، وبعض المساجد حولتها إلى مخازن للأسلحة والغذاء لتمويل ميليشياتها الإرهابية.

وذكر البيان أن منهجية الحوثي من أول يوم هي هدم وتدمير كل مقدس لدى اليمنيين؛ فقد قام الحوثي بنسف بيوت الله، ودُور القرآن الكريم، ومنع حرية الخطبة، وسجن العلماء وقتلهم، وهجر المئات من الدعاة والعلماء، وفرض على المساجد خطباءه دون رضا المصلين، وأقرّ خرافات وأباطيل لم تمت لعقيدة الشعب اليمني.

وأكد البيان أن وزارة الأوقاف من منطلق واجبها الديني لَتناشد جميع القوى السياسية والمكونات المنخرطة في صف الشرعية، تناشدهم بالله وحده، بأن يتركوا جميع خلافاتهم جانبًا، ويتّحدوا على قلب رجل واحد هم وأبناء الشعب اليمني خلف قيادة البلد الشرعية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
04:47 PM

"أوقاف اليمن": مشروع الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله

في بيان استنكاري عقب استهداف المصلّين من أبناء الجيش الوطني

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عبدالله العنزي - الرياض
2
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أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، بيانًا صحفيًّا افتتحته بقول الله تعالى: {ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون}، لقد تابعت وزارة الأوقاف والإرشاد، كما تابع أبناء الشعب اليمني؛ ذلك الحادث الإرهابي الإجرامي البشع الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد كوكبة من أبناء الجيش اليمني (حماية رئاسية)، واستهدفتهم وهم رُكّع سجود في صلاة المغرب بين يدَي خالقهم، في جامع معسكر النصر بمأرب.

وأكدت الوزارة بقيادة وزيرها الدكتور أحمد عطية، في بيانها الصحفي؛ أن مشروع الحوثي الإيراني ممنهج في استهداف بيوت الله منذ الانقلاب على الشرعية؛ فقد سبق هذا الجامع مساجد كثيرة، وتتعامل مع مساجد اليمن بثلاث طرق إجرامية: بعض المساجد فجرتها ودمرتها بالكامل في كل المحافظات التي سيطرت عليها، وبعض المساجد حولتها إلى مخازن للأسلحة والغذاء لتمويل ميليشياتها الإرهابية.

وذكر البيان أن منهجية الحوثي من أول يوم هي هدم وتدمير كل مقدس لدى اليمنيين؛ فقد قام الحوثي بنسف بيوت الله، ودُور القرآن الكريم، ومنع حرية الخطبة، وسجن العلماء وقتلهم، وهجر المئات من الدعاة والعلماء، وفرض على المساجد خطباءه دون رضا المصلين، وأقرّ خرافات وأباطيل لم تمت لعقيدة الشعب اليمني.

وأكد البيان أن وزارة الأوقاف من منطلق واجبها الديني لَتناشد جميع القوى السياسية والمكونات المنخرطة في صف الشرعية، تناشدهم بالله وحده، بأن يتركوا جميع خلافاتهم جانبًا، ويتّحدوا على قلب رجل واحد هم وأبناء الشعب اليمني خلف قيادة البلد الشرعية.

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