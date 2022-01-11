أميركا تسجّل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في إصابات كورونا

ارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجّلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، الإثنين، في أعلى رقم يومي تسجّله أي دولة في العالم، بينما يواصل المتحور أوميكرون من فيروس كورونا انتشاره دون هوادة.. وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير.

ويُسجّل عددٌ كبيرٌ من الحالات كل إثنين؛ لأن عديداً من الولايات لا تعلن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين؛ ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يومياً.

ولم يبلغ جميع الولايات عن الإصابات بفيروس كورونا يوم الإثنين، لذلك من المرجّح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.