متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين
قال: الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض
قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.
متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-06
قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
03:52 PM
متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين
قال: الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض
قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.