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تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

قال: الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
03:52 PM

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

قال: الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,194

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.

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