تمديد تكليف "ديلشد" مديرًا تنفيذيًّا للتجمع الصحي بمكة

تمديد تكليف "ديلشد" مديرًا تنفيذيًّا للتجمع الصحي بمكة
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور ديلشد علي عباس، في وظيفة الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة.
ويحمل الدكتور "ديلشد" خبرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال قيادته لعدد من برامج الرعاية الصحية في دول عدة.
وللعام الثاني على التوالي يقود الرئيس التنفيذي في التجمع الصحي بمكة المكرمة، مسيرة التحول المؤسسي في مكة من خلال قيادة عشرة مستشفيات و82 مركزًا صحيًّا.
تمديد تكليف "ديلشد" مديرًا تنفيذيًّا للتجمع الصحي بمكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-15
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور ديلشد علي عباس، في وظيفة الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة.
ويحمل الدكتور "ديلشد" خبرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال قيادته لعدد من برامج الرعاية الصحية في دول عدة.
وللعام الثاني على التوالي يقود الرئيس التنفيذي في التجمع الصحي بمكة المكرمة، مسيرة التحول المؤسسي في مكة من خلال قيادة عشرة مستشفيات و82 مركزًا صحيًّا.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
07:09 PM
تمديد تكليف "ديلشد" مديرًا تنفيذيًّا للتجمع الصحي بمكة
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور ديلشد علي عباس، في وظيفة الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة.
ويحمل الدكتور "ديلشد" خبرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال قيادته لعدد من برامج الرعاية الصحية في دول عدة.
وللعام الثاني على التوالي يقود الرئيس التنفيذي في التجمع الصحي بمكة المكرمة، مسيرة التحول المؤسسي في مكة من خلال قيادة عشرة مستشفيات و82 مركزًا صحيًّا.