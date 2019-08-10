شاهد .. التلفزيون المصري يرافق ضيوف الملك سلمان في تنقلاتهم بالمشاعر

ضمن عشرات القنوات العربية والعالمية.. وبتوجيهات "آل الشيخ"

تواصل قنوات محلية وعربية وعالمية المشاركة في التغطية الإعلامية المباشرة من مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج بمكة المكرمة، وذلك وفق الخطة الإعلامية التي اعتمدها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لنقل رسالة البرنامج عالميًّا.

واستضافت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذا العام أكثر من 15 قناة عربية وإسلامية، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية؛ وذلك لنقل الخدمات كافة التي تقدَّم لضيوف الرحمن إلى العالم أجمع.

وشارك فريق من التلفزيون المصري الرسمي في بث إلى مختلف القنوات في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى القنوات الأخرى التي شاركت في التغطية المباشرة للجهود التي تقدمها السعودية من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.