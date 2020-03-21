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"الفضلي": الإمداد التمويني لدينا يكفي حاجة السوق.. ولا داعي لتخزين المواد

وقف اليوم على عدد من المزارع ومصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق

طمأن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، المواطنين والمقيمين في السعودية بأن مصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق لديها سلاسل إمداد قادرة على الوفاء بما يكفي من حاجة الأسواق من المنتجات.

ووقف "الفضلي" اليوم على عدد من المزارع ومصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق، وأوضح عقبها مطمئنًا المستهلكين أنه "من خلال المتابعة اليومية، وبفضل الله، لدينا سلاسل إمداد قادرة على الوفاء بما يكفي من حاجة الأسواق من المنتجات ذات الجودة العالية". داعيًا الجميع إلى عدم تخزين المواد دون حاجة.

وبدورها، أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة بالسعودية الجاهزة للضخ بالسوق تبلغ (1.8) مليون كيس زنة (45) كجم بخلاف العبوات المنزلية مع الإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي كافة.

كما أوضحت أن الطاقة الإنتاجية للطحن بمناطق السعودية كافة تبلغ 15.150 طنًّا/ يوميًّا، وتنتج ما يعادل (270.000) كيس دقيق زنة (45) كجم يوميًّا لأنواع الدقيق كافة المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى.

فيروس كورونا الجديد وزير البيئة والمياة والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي": الإمداد التمويني لدينا يكفي حاجة السوق.. ولا داعي لتخزين المواد
سبق

طمأن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، المواطنين والمقيمين في السعودية بأن مصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق لديها سلاسل إمداد قادرة على الوفاء بما يكفي من حاجة الأسواق من المنتجات.

ووقف "الفضلي" اليوم على عدد من المزارع ومصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق، وأوضح عقبها مطمئنًا المستهلكين أنه "من خلال المتابعة اليومية، وبفضل الله، لدينا سلاسل إمداد قادرة على الوفاء بما يكفي من حاجة الأسواق من المنتجات ذات الجودة العالية". داعيًا الجميع إلى عدم تخزين المواد دون حاجة.

وبدورها، أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة بالسعودية الجاهزة للضخ بالسوق تبلغ (1.8) مليون كيس زنة (45) كجم بخلاف العبوات المنزلية مع الإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي كافة.

كما أوضحت أن الطاقة الإنتاجية للطحن بمناطق السعودية كافة تبلغ 15.150 طنًّا/ يوميًّا، وتنتج ما يعادل (270.000) كيس دقيق زنة (45) كجم يوميًّا لأنواع الدقيق كافة المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:50 PM

"الفضلي": الإمداد التمويني لدينا يكفي حاجة السوق.. ولا داعي لتخزين المواد

وقف اليوم على عدد من المزارع ومصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق

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فهد الغبيوي - الرياض
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طمأن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، المواطنين والمقيمين في السعودية بأن مصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق لديها سلاسل إمداد قادرة على الوفاء بما يكفي من حاجة الأسواق من المنتجات.

ووقف "الفضلي" اليوم على عدد من المزارع ومصانع الغذاء والدواجن ومطاحن الدقيق، وأوضح عقبها مطمئنًا المستهلكين أنه "من خلال المتابعة اليومية، وبفضل الله، لدينا سلاسل إمداد قادرة على الوفاء بما يكفي من حاجة الأسواق من المنتجات ذات الجودة العالية". داعيًا الجميع إلى عدم تخزين المواد دون حاجة.

وبدورها، أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة بالسعودية الجاهزة للضخ بالسوق تبلغ (1.8) مليون كيس زنة (45) كجم بخلاف العبوات المنزلية مع الإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي كافة.

كما أوضحت أن الطاقة الإنتاجية للطحن بمناطق السعودية كافة تبلغ 15.150 طنًّا/ يوميًّا، وتنتج ما يعادل (270.000) كيس دقيق زنة (45) كجم يوميًّا لأنواع الدقيق كافة المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى.

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