ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إسبانيا إلى 243605

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 27136 والمتعافين 150376

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243605، حتى صباح اليوم؛ طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم: إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136؛ بينما بلغ عدد المتعافين 150376.