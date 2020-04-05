مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 454 سلة غذائية للنازحين من الجوف إلى مأرب

بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 454 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى الروضة، وبن معيلي، وحي الصيانة، ومديرية رغوان، وحريب عرق آل شبوان بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,724 نازحًا ومتضررًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.