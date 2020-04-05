مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 454 سلة غذائية للنازحين من الجوف إلى مأرب
بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 454 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى الروضة، وبن معيلي، وحي الصيانة، ومديرية رغوان، وحريب عرق آل شبوان بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,724 نازحًا ومتضررًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 454 سلة غذائية للنازحين من الجوف إلى مأرب
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-05
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 454 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى الروضة، وبن معيلي، وحي الصيانة، ومديرية رغوان، وحريب عرق آل شبوان بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,724 نازحًا ومتضررًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
05:02 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
05:28 PM
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 454 سلة غذائية للنازحين من الجوف إلى مأرب
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 454 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى الروضة، وبن معيلي، وحي الصيانة، ومديرية رغوان، وحريب عرق آل شبوان بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,724 نازحًا ومتضررًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.