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البيت الأبيض يتوقع مغادرة "ترامب" المستشفى اليوم

يجتمع مع فريقه الطبي لتقييم حالته

أفاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن ليل الأحد، وأن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم (الاثنين).

وذكر "ميدوز" أنه تحدث مع "ترامب" في الصباح، وأن الرئيس سيجتمع لاحقاً مع فريقه الطبي لتقييم حالته، بحسب ما نقلت "رويترز" عن "فوكس نيوز".

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البيت الأبيض يتوقع مغادرة "ترامب" المستشفى اليوم
سبق

أفاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن ليل الأحد، وأن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم (الاثنين).

وذكر "ميدوز" أنه تحدث مع "ترامب" في الصباح، وأن الرئيس سيجتمع لاحقاً مع فريقه الطبي لتقييم حالته، بحسب ما نقلت "رويترز" عن "فوكس نيوز".

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
04:05 PM

البيت الأبيض يتوقع مغادرة "ترامب" المستشفى اليوم

يجتمع مع فريقه الطبي لتقييم حالته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن ليل الأحد، وأن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم (الاثنين).

وذكر "ميدوز" أنه تحدث مع "ترامب" في الصباح، وأن الرئيس سيجتمع لاحقاً مع فريقه الطبي لتقييم حالته، بحسب ما نقلت "رويترز" عن "فوكس نيوز".

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