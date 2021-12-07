النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إثنينية الحوار" تستعرض أهمية العمل التطوعي بوصفه قيمةً إنسانيةً

المشاركون شددوا على أنه يعزّز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم

سلّطت "اثنينية الحوار" التي أقامها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، بعنوان: "عطاء وطن"، الضوء على أهمية التطوع ودور الجمعيات التطوعية في المجالات الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، إضافةً إلى انعكاس خدمات المتطوع على الوطن اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.

واستضاف اللقاء، الذي جاء تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، كلّاً من المشرف العام على جمعية تكاتف عبدالرحمن الجبرين، أماني الشعلان كبير خبراء استدامة ومؤسس مؤسسة بلد الخير ومشروع الدائرة الخضراء للتطوع، وأدار اللقاء مدير إدارة البرامج بالمركز إبراهيم بن سعود الحوتان.

واستهل اللقاء عبدالرحمن الجبرين بالحديث عن ثقافة التطوع وتأثيرها وأهميتها، عادًّا أن التطوع السلوكي أصيلٌ في ثقافتنا وديننا الإسلامي؛ وهو المبادرة اللحظية بلا هدف أو شرط مادي أو معنوي، مضيفًا أن العمل التطوعي يجعل الفرد جزءًا من التنمية المجتمعية الحديثة، ويعزز روح الولاء والانتماء للمجتمع، كما أن أتمتة الخدمات أفادت الكثير من المتطوعين وأسهمت بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن العمل التطوعي يُشيع المحبة والوئام بين المتطوعين والمجتمع كاملًا.

وأشارت أماني الشعلان إلى أن الكلمة الطيبة عطاءٌ ممتد، مؤكدة أن أجمل الشخصيات التي صادفتها كانت خلال العمل التطوعي كون المتطوع يحظى بقيمة عالية في المجتمع وأثره ممتد، مشيرًا إلى أهمية دور المتطوعين للتعبير عن اللحمة الوطنية والتكاتف الاجتماعي لتحقيق رسالة الوطن.

وقالت "الشعلان": للتطوع دوره مهم في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وهناك العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي من خلال التطوع والتي تخدم مفهوم الحوار ونشر قيم التسامح والتعايش بين مختلف الأطياف الفكرية.

وفي ختام اللقاء، أشار "الحوتان" إلى أن المركز أسهم في إشراك خمسة آلاف متطوع خلال جائحة كورونا لنشر ثقافة الحوار، وتحقيق الأهداف المنشودة بتعميق مفهوم الوطنية والوسطية والاعتدال والتعايش بين أبناء وبنات الوطن كافة، من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتفعيل طاقات المجتمع وتحقيق جزء من رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إثنينية الحوار" تستعرض أهمية العمل التطوعي بوصفه قيمةً إنسانيةً
سبق

سلّطت "اثنينية الحوار" التي أقامها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، بعنوان: "عطاء وطن"، الضوء على أهمية التطوع ودور الجمعيات التطوعية في المجالات الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، إضافةً إلى انعكاس خدمات المتطوع على الوطن اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.

واستضاف اللقاء، الذي جاء تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، كلّاً من المشرف العام على جمعية تكاتف عبدالرحمن الجبرين، أماني الشعلان كبير خبراء استدامة ومؤسس مؤسسة بلد الخير ومشروع الدائرة الخضراء للتطوع، وأدار اللقاء مدير إدارة البرامج بالمركز إبراهيم بن سعود الحوتان.

واستهل اللقاء عبدالرحمن الجبرين بالحديث عن ثقافة التطوع وتأثيرها وأهميتها، عادًّا أن التطوع السلوكي أصيلٌ في ثقافتنا وديننا الإسلامي؛ وهو المبادرة اللحظية بلا هدف أو شرط مادي أو معنوي، مضيفًا أن العمل التطوعي يجعل الفرد جزءًا من التنمية المجتمعية الحديثة، ويعزز روح الولاء والانتماء للمجتمع، كما أن أتمتة الخدمات أفادت الكثير من المتطوعين وأسهمت بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن العمل التطوعي يُشيع المحبة والوئام بين المتطوعين والمجتمع كاملًا.

وأشارت أماني الشعلان إلى أن الكلمة الطيبة عطاءٌ ممتد، مؤكدة أن أجمل الشخصيات التي صادفتها كانت خلال العمل التطوعي كون المتطوع يحظى بقيمة عالية في المجتمع وأثره ممتد، مشيرًا إلى أهمية دور المتطوعين للتعبير عن اللحمة الوطنية والتكاتف الاجتماعي لتحقيق رسالة الوطن.

وقالت "الشعلان": للتطوع دوره مهم في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وهناك العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي من خلال التطوع والتي تخدم مفهوم الحوار ونشر قيم التسامح والتعايش بين مختلف الأطياف الفكرية.

وفي ختام اللقاء، أشار "الحوتان" إلى أن المركز أسهم في إشراك خمسة آلاف متطوع خلال جائحة كورونا لنشر ثقافة الحوار، وتحقيق الأهداف المنشودة بتعميق مفهوم الوطنية والوسطية والاعتدال والتعايش بين أبناء وبنات الوطن كافة، من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتفعيل طاقات المجتمع وتحقيق جزء من رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:05 PM

"إثنينية الحوار" تستعرض أهمية العمل التطوعي بوصفه قيمةً إنسانيةً

المشاركون شددوا على أنه يعزّز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
20

سلّطت "اثنينية الحوار" التي أقامها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، بعنوان: "عطاء وطن"، الضوء على أهمية التطوع ودور الجمعيات التطوعية في المجالات الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، إضافةً إلى انعكاس خدمات المتطوع على الوطن اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.

واستضاف اللقاء، الذي جاء تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، كلّاً من المشرف العام على جمعية تكاتف عبدالرحمن الجبرين، أماني الشعلان كبير خبراء استدامة ومؤسس مؤسسة بلد الخير ومشروع الدائرة الخضراء للتطوع، وأدار اللقاء مدير إدارة البرامج بالمركز إبراهيم بن سعود الحوتان.

واستهل اللقاء عبدالرحمن الجبرين بالحديث عن ثقافة التطوع وتأثيرها وأهميتها، عادًّا أن التطوع السلوكي أصيلٌ في ثقافتنا وديننا الإسلامي؛ وهو المبادرة اللحظية بلا هدف أو شرط مادي أو معنوي، مضيفًا أن العمل التطوعي يجعل الفرد جزءًا من التنمية المجتمعية الحديثة، ويعزز روح الولاء والانتماء للمجتمع، كما أن أتمتة الخدمات أفادت الكثير من المتطوعين وأسهمت بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن العمل التطوعي يُشيع المحبة والوئام بين المتطوعين والمجتمع كاملًا.

وأشارت أماني الشعلان إلى أن الكلمة الطيبة عطاءٌ ممتد، مؤكدة أن أجمل الشخصيات التي صادفتها كانت خلال العمل التطوعي كون المتطوع يحظى بقيمة عالية في المجتمع وأثره ممتد، مشيرًا إلى أهمية دور المتطوعين للتعبير عن اللحمة الوطنية والتكاتف الاجتماعي لتحقيق رسالة الوطن.

وقالت "الشعلان": للتطوع دوره مهم في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وهناك العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي من خلال التطوع والتي تخدم مفهوم الحوار ونشر قيم التسامح والتعايش بين مختلف الأطياف الفكرية.

وفي ختام اللقاء، أشار "الحوتان" إلى أن المركز أسهم في إشراك خمسة آلاف متطوع خلال جائحة كورونا لنشر ثقافة الحوار، وتحقيق الأهداف المنشودة بتعميق مفهوم الوطنية والوسطية والاعتدال والتعايش بين أبناء وبنات الوطن كافة، من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتفعيل طاقات المجتمع وتحقيق جزء من رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة