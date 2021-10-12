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يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي

يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالبناء والتشييد

يُدير عضو اللجنة العقارية المهندس علي الشهري، ورشة عمل بعنوان إجراءات كود البناء السعودي عبر الاتصال المرئي، التي تقيمها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية ولجنة المقاولات ولجنة المكاتب الهندسية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية.

وتبدأ ورشة العمل اليوم الثلاثاء في الساعة السادسة مساءً ولمدة ساعتين، بمشاركة عدة جهات وقطاعات حكومية ممثلة في كل من: وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين والبنك المركزي السعودي، والمواصفات والمقاييس.

ويتولى إدارة الحوار في ورشة العمل المهندس علي بن محمد الشهري عضو اللجنة العقارية والعضو المنتدب لشركة المزيني العقارية، التي تعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة في خبرات تتجاوز الـ 25 سنة في قطاع العقار، حيث تضم المزيني العقارية عدداً من المشاريع الكبرى كبوابة الشرق ومدينة المستقبل في الرياض، ومشروع الجوهرة ريزيدنس في جدة.


جدير بالذكر، أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي
سبق

يُدير عضو اللجنة العقارية المهندس علي الشهري، ورشة عمل بعنوان إجراءات كود البناء السعودي عبر الاتصال المرئي، التي تقيمها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية ولجنة المقاولات ولجنة المكاتب الهندسية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية.

وتبدأ ورشة العمل اليوم الثلاثاء في الساعة السادسة مساءً ولمدة ساعتين، بمشاركة عدة جهات وقطاعات حكومية ممثلة في كل من: وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين والبنك المركزي السعودي، والمواصفات والمقاييس.

ويتولى إدارة الحوار في ورشة العمل المهندس علي بن محمد الشهري عضو اللجنة العقارية والعضو المنتدب لشركة المزيني العقارية، التي تعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة في خبرات تتجاوز الـ 25 سنة في قطاع العقار، حيث تضم المزيني العقارية عدداً من المشاريع الكبرى كبوابة الشرق ومدينة المستقبل في الرياض، ومشروع الجوهرة ريزيدنس في جدة.


جدير بالذكر، أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:20 AM

يديرها "الشهري".. "غرفة الرياض" تنظم ورشة عمل إجراءات كود البناء السعودي

يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالبناء والتشييد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُدير عضو اللجنة العقارية المهندس علي الشهري، ورشة عمل بعنوان إجراءات كود البناء السعودي عبر الاتصال المرئي، التي تقيمها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية ولجنة المقاولات ولجنة المكاتب الهندسية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية.

وتبدأ ورشة العمل اليوم الثلاثاء في الساعة السادسة مساءً ولمدة ساعتين، بمشاركة عدة جهات وقطاعات حكومية ممثلة في كل من: وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين والبنك المركزي السعودي، والمواصفات والمقاييس.

ويتولى إدارة الحوار في ورشة العمل المهندس علي بن محمد الشهري عضو اللجنة العقارية والعضو المنتدب لشركة المزيني العقارية، التي تعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة في خبرات تتجاوز الـ 25 سنة في قطاع العقار، حيث تضم المزيني العقارية عدداً من المشاريع الكبرى كبوابة الشرق ومدينة المستقبل في الرياض، ومشروع الجوهرة ريزيدنس في جدة.


جدير بالذكر، أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص المتطلبات بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

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