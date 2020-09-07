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سطو وسرقة والغنيمة 2 مليون ريال.. شرطة مكة تُطيح بعصابة الـ11 باكستانيًّا

تورطوا بالسطو على 3 مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي كانت بداخلها

أعلنت شرطة مكة المكرمة، القبض على 11 شخصًا تورطوا بالسطو على مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها؛ حيث قُدّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 2 مليون ريال.

تفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (أحد عشر شخصًا من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث والرابع من العمر)؛ إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم.. وتُقَدّر قيمة المسروقات بأكثر من (2.000.000) مليون ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سطو وسرقة والغنيمة 2 مليون ريال.. شرطة مكة تُطيح بعصابة الـ11 باكستانيًّا
سبق

أعلنت شرطة مكة المكرمة، القبض على 11 شخصًا تورطوا بالسطو على مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها؛ حيث قُدّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 2 مليون ريال.

تفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (أحد عشر شخصًا من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث والرابع من العمر)؛ إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم.. وتُقَدّر قيمة المسروقات بأكثر من (2.000.000) مليون ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
01:45 PM

سطو وسرقة والغنيمة 2 مليون ريال.. شرطة مكة تُطيح بعصابة الـ11 باكستانيًّا

تورطوا بالسطو على 3 مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي كانت بداخلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت شرطة مكة المكرمة، القبض على 11 شخصًا تورطوا بالسطو على مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها؛ حيث قُدّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 2 مليون ريال.

تفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على (أحد عشر شخصًا من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث والرابع من العمر)؛ إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم.. وتُقَدّر قيمة المسروقات بأكثر من (2.000.000) مليون ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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