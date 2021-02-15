مؤتمر النور للمختبرات الطبية يدعو لتحقيق أهداف التجمع الصحي

في ختام فعالياته للتوعية بأهمية جودة الخدمات المقدمة للمرضى

حثّ مؤتمر مستشفى "النور" التخصصي العاشر للمختبرات الطبية، الشركات الداعمة على التعاون مع المستشفيات لما يحقق أهداف التجمع الصحي.

ودعا في ختام فعالياته لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية جودة الخدمات المقدمة للمرضى، إلى تقديم أفضل المنتجات وأحدثها لمختلف الشركات الداعمة وترويجها على المشاركين للاستفادة منها في مستشفياتهم.

وسعى المؤتمر من خلال ورش العمل على تعزيز العلاقات بين المتحدثين "ذوي الخبرات"، مع العاملين وصنّاع القرار في مختلف المستشفيات بالإضافة إلى تهيئة الطلاب المشاركين وتوعيتهم عن التوجهات والأهداف المراد تحقيقها من التجمع الصحي.

وساهمت الجلسات العلمية في تقديم متحدثين جدد ودعمهم للظهور مع متحدثين رائدين وتبادل الخبرات بينهما، وفسح المجال لبعض الشركات المشاركة والداعمة على المشاركة في ورش العمل وتقديم نبذة عن منتجات ذات جودة عالية للمشاركين.

ومناقشة مواضيع متنوعة في مجالات عدة وشرحها، وحث الممارسين الصحيين على أخذها بعين الاعتبار والعمل على تحقيقها في مستشفياتهم.

وقال رئيس قسم المختبر وبنك الدم، الدكتور خالد القثامي، إن المؤتمر العاشر للمختبرات الطبية، ناقش أهم المستجدّات في تخصصات المختبرات الطبية، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المتحدّثين من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة العربية السعودية، وبدعم ورعاية من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف "القثامي" أن المؤتمر ركز على عددٍ من المحاور؛ وهي: مناقشة التحاليل الطبية التي تستخدم في تشخيص الحالات المرضية ومدى توافقها الفعلي مع حالة المريض، والتعرف على أحدث الطرق أو التحاليل التي تساعد الأطباء المعالجين وأطباء المختبرات في التشخيص الدقيق للأمراض.



