الجمعية التاريخية تكريم "الزيلعي " تقديراً لإنجازاته على المستوى العربي

على هامش ملتقى حضارة القنفذة بمشاركة أهالي "الحبيل" بالقوز

كرمت الجمعية التاريخية السعودية مساء الثلاثاء 7 ديسمبر على هامش ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور، الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي أستاذ التاريخ والآثار عضو سابق بمجلس الشورى وعضو الجمعية التاريخية السعودية .

جاء ذلك بمشاركة أهالي قرية الحبيل بالقوز، تقديراً لإنجازاته على مستوى الوطن العربي، تم التكريم بحضور مدير عام الجمعية التاريخية السعودية وعدد من الأكاديميين والمؤرخين ومسؤولي ووجهاء محافظة القنفذة .