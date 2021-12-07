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الجمعية التاريخية تكريم "الزيلعي " تقديراً لإنجازاته على المستوى العربي

على هامش ملتقى حضارة القنفذة بمشاركة أهالي "الحبيل" بالقوز

كرمت الجمعية التاريخية السعودية مساء الثلاثاء 7 ديسمبر على هامش ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور، الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي أستاذ التاريخ والآثار عضو سابق بمجلس الشورى وعضو الجمعية التاريخية السعودية .

جاء ذلك بمشاركة أهالي قرية الحبيل بالقوز، تقديراً لإنجازاته على مستوى الوطن العربي، تم التكريم بحضور مدير عام الجمعية التاريخية السعودية وعدد من الأكاديميين والمؤرخين ومسؤولي ووجهاء محافظة القنفذة .

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الجمعية التاريخية تكريم "الزيلعي " تقديراً لإنجازاته على المستوى العربي
سبق

كرمت الجمعية التاريخية السعودية مساء الثلاثاء 7 ديسمبر على هامش ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور، الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي أستاذ التاريخ والآثار عضو سابق بمجلس الشورى وعضو الجمعية التاريخية السعودية .

جاء ذلك بمشاركة أهالي قرية الحبيل بالقوز، تقديراً لإنجازاته على مستوى الوطن العربي، تم التكريم بحضور مدير عام الجمعية التاريخية السعودية وعدد من الأكاديميين والمؤرخين ومسؤولي ووجهاء محافظة القنفذة .

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:34 PM

الجمعية التاريخية تكريم "الزيلعي " تقديراً لإنجازاته على المستوى العربي

على هامش ملتقى حضارة القنفذة بمشاركة أهالي "الحبيل" بالقوز

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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كرمت الجمعية التاريخية السعودية مساء الثلاثاء 7 ديسمبر على هامش ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور، الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي أستاذ التاريخ والآثار عضو سابق بمجلس الشورى وعضو الجمعية التاريخية السعودية .

جاء ذلك بمشاركة أهالي قرية الحبيل بالقوز، تقديراً لإنجازاته على مستوى الوطن العربي، تم التكريم بحضور مدير عام الجمعية التاريخية السعودية وعدد من الأكاديميين والمؤرخين ومسؤولي ووجهاء محافظة القنفذة .

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