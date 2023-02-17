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بالصور... أمير الشمالية يفتتح مهرجان الصقور بطريف

بمشاركة 1000 صقر تتنافس على جوائز كبيرة

افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، مهرجان الصقور بالحدود الشمالية السادس بمحافظة طريف اليوم، الذي نظمته إمارة الحدود الشمالية.

وتجول الأمير فيصل بن خالد، في مرافق المهرجان الذي احتوى على أماكن فعاليات خاصة للأطفال، وأخرى للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وركن السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة، وأركان الجهات الحكومية والأفراد.

وتضمنت فعاليات الافتتاح قصيدة شعرية، إضافة إلى أوبريت خاص وعرضة سعودية، وتجاوز عدد الصقور المشاركة في المهرجان 1000 صقر، تتنافس على جوائز مالية وعدد 14 سيارات، وجرى اختيار موقع المهرجان على بعد 20 كلم شرق محافظة طريف، وتجهيزه بعدد كبير من المخيمات للجهات المشاركة من الإدارات الحكومية والأفراد والزوار.

الحدود الشمالية أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد مهرجان الصقور

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بالصور... أمير الشمالية يفتتح مهرجان الصقور بطريف
سبق

افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، مهرجان الصقور بالحدود الشمالية السادس بمحافظة طريف اليوم، الذي نظمته إمارة الحدود الشمالية.

وتجول الأمير فيصل بن خالد، في مرافق المهرجان الذي احتوى على أماكن فعاليات خاصة للأطفال، وأخرى للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وركن السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة، وأركان الجهات الحكومية والأفراد.

وتضمنت فعاليات الافتتاح قصيدة شعرية، إضافة إلى أوبريت خاص وعرضة سعودية، وتجاوز عدد الصقور المشاركة في المهرجان 1000 صقر، تتنافس على جوائز مالية وعدد 14 سيارات، وجرى اختيار موقع المهرجان على بعد 20 كلم شرق محافظة طريف، وتجهيزه بعدد كبير من المخيمات للجهات المشاركة من الإدارات الحكومية والأفراد والزوار.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:03 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:23 PM

بالصور... أمير الشمالية يفتتح مهرجان الصقور بطريف

بمشاركة 1000 صقر تتنافس على جوائز كبيرة

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بندر الدغمي - طريف
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افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، مهرجان الصقور بالحدود الشمالية السادس بمحافظة طريف اليوم، الذي نظمته إمارة الحدود الشمالية.

وتجول الأمير فيصل بن خالد، في مرافق المهرجان الذي احتوى على أماكن فعاليات خاصة للأطفال، وأخرى للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وركن السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة، وأركان الجهات الحكومية والأفراد.

وتضمنت فعاليات الافتتاح قصيدة شعرية، إضافة إلى أوبريت خاص وعرضة سعودية، وتجاوز عدد الصقور المشاركة في المهرجان 1000 صقر، تتنافس على جوائز مالية وعدد 14 سيارات، وجرى اختيار موقع المهرجان على بعد 20 كلم شرق محافظة طريف، وتجهيزه بعدد كبير من المخيمات للجهات المشاركة من الإدارات الحكومية والأفراد والزوار.

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