قرابة الـ100 مليون يورو.. هاكرز يسرقون أموال مكافحة "كورونا" في ألمانيا

مخطط احتيالي بدأ بنسخة مقلدة لموقع توزيع المساعدات لسرقة بيانات الاعتماد

تمكنت شبكة لصوص وهاكرز من الاستيلاء على عشرات الملايين من اليوروهات المخصصة للمساعدات المالية الألمانية لمواجهة تفشي كورونا في البلاد، باستخدام الإنترنت.

وكشفت صحيفة "Handelsblatt" الألمانية تقريرًا يوثق تفاصيل عن عملية السرقة التي أسفرت عن اختفاء الأموال المخصصة من الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير الذي نقلته "سبوتنيك عربي"، استخدم المجرمون الإلكترونيون مخططًا احتياليًّا؛ إذ أنشأوا أولًا نسخة من الموقع الإلكتروني الرسمي الذي تستخدمه مقاطعة شمال الراين - وستفاليا (NRW) لتوزيع مساعدات فيروس كورونا على الشركات والعاملين، ثم أطلقوا حملة بريد إلكتروني لجذب المستخدمين إلى الموقع الوهمي وسرقة بيانات اعتمادهم، وفي النهاية طلب المحتالون مساعدة مالية.

واستمر المخطط لمدة ثلاثة أسابيع حتى 9 أبريل، وحدث عندما علّقت الحكومة المحلية المدفوعات مؤقتًا على موقعها عن الإنترنت، وفي غضون ذلك، تَلَقّت الشرطة 576 تقريرًا رسميًّا عن الاحتيال، مع دفعات تتراوح من 9000 يورو إلى 25000 يورو؛ وهذا يعني أن الحكومة ربما خسرت ما بين 31 إلى 100 مليون يورو (نحو 34 إلى 109 ملايين دولار).