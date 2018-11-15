"الحربي" خرج ولم يعد منذ شهرين.. وذووه يناشدون البحث عنه

يعاني من اضطرابات نفسية

ناشد ذوو المفقود "خرشان الحربي"، البالغ من العمر 38 عامًا، قرّاء "سبق"، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد من مركز خميس حرب شرق القنفذة قبل أكثر من شهر.

ويعاني المفقود "الحربي" من اضطرابات نفسية. وقد أبلغ ذووه الجهات الأمنية عن فقدانه، إلا أنه لم يتم العثور عليه للآن.

وطالب ذووه من يعثر عليه بإبلاغ أقرب دورية أمنية، أو التواصل معهم على جوال رقم: ‭055 223 7747‬ - 0566556631.