النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي يجري عملية جراحية ناجحة

أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول مهند الشنقيطي اليوم الثلاثاء عمليةً جراحية عاجلة، تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهند الشنقيطي لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم، تقرر على إثرها إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بحمد الله بالنجاح".

وتابع البيان: "سوف يتحدد خلال الأيام المقبلة الفترة التي سوف يحتاجها اللاعب قبل العودة للتدريبات".

وأضاف البيان: "لقد اطمأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي على اللاعب بعد إجراء العملية، وتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي يجري عملية جراحية ناجحة
سبق

أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول مهند الشنقيطي اليوم الثلاثاء عمليةً جراحية عاجلة، تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهند الشنقيطي لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم، تقرر على إثرها إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بحمد الله بالنجاح".

وتابع البيان: "سوف يتحدد خلال الأيام المقبلة الفترة التي سوف يحتاجها اللاعب قبل العودة للتدريبات".

وأضاف البيان: "لقد اطمأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي على اللاعب بعد إجراء العملية، وتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله".

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
05:57 PM

مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي يجري عملية جراحية ناجحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,388

أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول مهند الشنقيطي اليوم الثلاثاء عمليةً جراحية عاجلة، تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهند الشنقيطي لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم، تقرر على إثرها إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بحمد الله بالنجاح".

وتابع البيان: "سوف يتحدد خلال الأيام المقبلة الفترة التي سوف يحتاجها اللاعب قبل العودة للتدريبات".

وأضاف البيان: "لقد اطمأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي على اللاعب بعد إجراء العملية، وتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,730
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,409

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة