مدافع الاتحاد مهند الشنقيطي يجري عملية جراحية ناجحة

أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول مهند الشنقيطي اليوم الثلاثاء عمليةً جراحية عاجلة، تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهند الشنقيطي لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم، تقرر على إثرها إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بحمد الله بالنجاح".

وتابع البيان: "سوف يتحدد خلال الأيام المقبلة الفترة التي سوف يحتاجها اللاعب قبل العودة للتدريبات".

وأضاف البيان: "لقد اطمأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي على اللاعب بعد إجراء العملية، وتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله".