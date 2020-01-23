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وفق تصنيف دولي.. المملكة الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بالالتزام في الأمن السيبراني

تعزز من ثقة قادة الأعمال المتواجدين ‏‏فيها‏‏ للمساهمة في تعزيز المسار التنموي

‏‏احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيًا والـ 13 عالميًا، وذلك وفق تصنيف دولي ‏‏ل‏‏لدول الأكثر التزامًا بالأمن السيبراني في عدد من المجالات المختلفة؛ الأمر الذي جعل السعودية تعزز من ثقة قادة الأعمال المتواجدين ‏‏فيها‏‏ ‏‏على‏‏ المساهمة في تعزيز المسار التنموي خلال المرحلة المقبلة التي تشهدها البلاد عبر رؤية "2030".‏
‏‏وقال عصام الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (‏‎SBM‎‏)، خلال مقابلة مصورة أجر‏‏ت‏‏ها مع‏‏ه‏‏ "مجموعة أكسفورد للأعمال" (‏‎OBG‎‏)، تطرق ‏‏خلالها‏‏ لعدد من المواضيع المختلفة، "‏‏إ‏‏ن المملكة العربية السعودية تعي حجم "المخاطر الأمنية الكبيرة" التي ينطوي عليها الفضاء الافتراضي، ‏‏وهو ما‏‏ دعاها إلى تأسيس هيئة وطنية للأمن السيبراني عام 2017، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الهيئات الحكومية بمجملها في ال‏‏مملكة‏‏ تعمل على تحسين وتقوية أمنها السيبراني من أجل حماية بياناتها، وعملياتها، وخدماتها وأماكن تخزين معلوماتها؛ وذلك في خطوة احتياطية لمرحلة تهدف إلى تقليص الآثار السلبية ‏‏ل‏‏أي هجوم إلكتروني محتمل".‏
‏‏وفي سياق حديثه عن الخطط السعودية للمرحلة التالية من التطوير الرقمي، أشار الشيحة إلى أن المملكة تعمل حالياً على وضع خطط لنشر شبكة الجيل الخامس التي ستلعب دوراً هاماً في تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة.‏
‏‏وأ‏‏شار‏‏ الشيحة في المقابلة ‏‏إلى‏‏ أن إقبال المنتجين المتزايد على إعادة تصميم تطبيقاتهم ورفعها إلى السحابة‏‏،‏‏ يتيح اليوم للعملاء إمكانيات أوسع من أي وقت مضى للاستفادة بفعالية أكبر من أحدث التقنيات الصاعدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والروبوتات.‏
‏من جانبه قال مارك-أندريه دو بلوا، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو لدى "مجموعة أكسفورد للأعمال":‏ ‏ ‏ ‏إن المقابلة مع عصام الشيحة زوّدت المشتركين بلمحة قيّمة عن الواقع الرقمي السعودي الذي يشهد تغيرات متسارعة، والذي يمثل محوراً هاماً في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها.‏

الأمن السيبراني عصام الشيحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفق تصنيف دولي.. المملكة الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بالالتزام في الأمن السيبراني
سبق

‏‏احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيًا والـ 13 عالميًا، وذلك وفق تصنيف دولي ‏‏ل‏‏لدول الأكثر التزامًا بالأمن السيبراني في عدد من المجالات المختلفة؛ الأمر الذي جعل السعودية تعزز من ثقة قادة الأعمال المتواجدين ‏‏فيها‏‏ ‏‏على‏‏ المساهمة في تعزيز المسار التنموي خلال المرحلة المقبلة التي تشهدها البلاد عبر رؤية "2030".‏
‏‏وقال عصام الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (‏‎SBM‎‏)، خلال مقابلة مصورة أجر‏‏ت‏‏ها مع‏‏ه‏‏ "مجموعة أكسفورد للأعمال" (‏‎OBG‎‏)، تطرق ‏‏خلالها‏‏ لعدد من المواضيع المختلفة، "‏‏إ‏‏ن المملكة العربية السعودية تعي حجم "المخاطر الأمنية الكبيرة" التي ينطوي عليها الفضاء الافتراضي، ‏‏وهو ما‏‏ دعاها إلى تأسيس هيئة وطنية للأمن السيبراني عام 2017، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الهيئات الحكومية بمجملها في ال‏‏مملكة‏‏ تعمل على تحسين وتقوية أمنها السيبراني من أجل حماية بياناتها، وعملياتها، وخدماتها وأماكن تخزين معلوماتها؛ وذلك في خطوة احتياطية لمرحلة تهدف إلى تقليص الآثار السلبية ‏‏ل‏‏أي هجوم إلكتروني محتمل".‏
‏‏وفي سياق حديثه عن الخطط السعودية للمرحلة التالية من التطوير الرقمي، أشار الشيحة إلى أن المملكة تعمل حالياً على وضع خطط لنشر شبكة الجيل الخامس التي ستلعب دوراً هاماً في تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة.‏
‏‏وأ‏‏شار‏‏ الشيحة في المقابلة ‏‏إلى‏‏ أن إقبال المنتجين المتزايد على إعادة تصميم تطبيقاتهم ورفعها إلى السحابة‏‏،‏‏ يتيح اليوم للعملاء إمكانيات أوسع من أي وقت مضى للاستفادة بفعالية أكبر من أحدث التقنيات الصاعدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والروبوتات.‏
‏من جانبه قال مارك-أندريه دو بلوا، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو لدى "مجموعة أكسفورد للأعمال":‏ ‏ ‏ ‏إن المقابلة مع عصام الشيحة زوّدت المشتركين بلمحة قيّمة عن الواقع الرقمي السعودي الذي يشهد تغيرات متسارعة، والذي يمثل محوراً هاماً في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها.‏

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
06:46 PM

وفق تصنيف دولي.. المملكة الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بالالتزام في الأمن السيبراني

تعزز من ثقة قادة الأعمال المتواجدين ‏‏فيها‏‏ للمساهمة في تعزيز المسار التنموي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏‏احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيًا والـ 13 عالميًا، وذلك وفق تصنيف دولي ‏‏ل‏‏لدول الأكثر التزامًا بالأمن السيبراني في عدد من المجالات المختلفة؛ الأمر الذي جعل السعودية تعزز من ثقة قادة الأعمال المتواجدين ‏‏فيها‏‏ ‏‏على‏‏ المساهمة في تعزيز المسار التنموي خلال المرحلة المقبلة التي تشهدها البلاد عبر رؤية "2030".‏
‏‏وقال عصام الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (‏‎SBM‎‏)، خلال مقابلة مصورة أجر‏‏ت‏‏ها مع‏‏ه‏‏ "مجموعة أكسفورد للأعمال" (‏‎OBG‎‏)، تطرق ‏‏خلالها‏‏ لعدد من المواضيع المختلفة، "‏‏إ‏‏ن المملكة العربية السعودية تعي حجم "المخاطر الأمنية الكبيرة" التي ينطوي عليها الفضاء الافتراضي، ‏‏وهو ما‏‏ دعاها إلى تأسيس هيئة وطنية للأمن السيبراني عام 2017، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الهيئات الحكومية بمجملها في ال‏‏مملكة‏‏ تعمل على تحسين وتقوية أمنها السيبراني من أجل حماية بياناتها، وعملياتها، وخدماتها وأماكن تخزين معلوماتها؛ وذلك في خطوة احتياطية لمرحلة تهدف إلى تقليص الآثار السلبية ‏‏ل‏‏أي هجوم إلكتروني محتمل".‏
‏‏وفي سياق حديثه عن الخطط السعودية للمرحلة التالية من التطوير الرقمي، أشار الشيحة إلى أن المملكة تعمل حالياً على وضع خطط لنشر شبكة الجيل الخامس التي ستلعب دوراً هاماً في تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة.‏
‏‏وأ‏‏شار‏‏ الشيحة في المقابلة ‏‏إلى‏‏ أن إقبال المنتجين المتزايد على إعادة تصميم تطبيقاتهم ورفعها إلى السحابة‏‏،‏‏ يتيح اليوم للعملاء إمكانيات أوسع من أي وقت مضى للاستفادة بفعالية أكبر من أحدث التقنيات الصاعدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والروبوتات.‏
‏من جانبه قال مارك-أندريه دو بلوا، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو لدى "مجموعة أكسفورد للأعمال":‏ ‏ ‏ ‏إن المقابلة مع عصام الشيحة زوّدت المشتركين بلمحة قيّمة عن الواقع الرقمي السعودي الذي يشهد تغيرات متسارعة، والذي يمثل محوراً هاماً في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها.‏

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