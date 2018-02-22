"الجهني": الرياض على موعد مع هطولات تقدم لأيام مطيرة في هذه المناطق

فيما نوه "المسند" ببلوغ منتصف الموسم واستمرار الحالة الجديدة بضعة أيام

توقع محلل الطقس الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني أن تكون العاصمة الرياض على موعد مع الأمطار، بعد غد السبت، مشيراً إلى ‏أن هطول أمطار خفيفة على القصيم وحايل و‫عفيف والدوادمي و‫الرياض الليلة الماضية وصباح اليوم ما هي إلا البداية فقط، لافتاً إلى ‏"انتقال فرص الأمطار الساعات القادمة للمنطقة الشرقية بإذن الله خاصة الجبيل وما حولها".

وكتب "الجهني" تغريدة ‏قال فيها: "بمشيئة الله الرياض على موعد مع الأمطار يوم السبت القادم بعد غياب دام لعدة أشهر"، مضيفاً : "الحالة ‫الممطرة يوم السبت ما هي إلا مقدمات فقط لأيام ‫مطيرة إن شاء الله، على الشرقية و‫الوسطى و‫المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وشمال شرق المملكة وأجزاء من جنوبها".

إلى ذلك أوضح الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم‏، أن "اليوم 22 فبراير يمثل تقريباً منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول وبقي النصف الأخير"، منوهاً بأن ‏"الحالة المطرية الجديدة التي بدأت أمس الأربعاء تستمر لبضعة أيام، وقد تكون ذروتها يوم السبت وربما الأحد"، لافتاً إلى أننا "ما زلنا في فصل الشتاء وتبقى على فصل ‫الربيع 29 يوماً".