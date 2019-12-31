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"الغذاء والدواء" تحذّر من صلصة "Sriracha Hot Chilli Sauce"

بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمره وانتفاخ العبوة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتج صلصة الفلفل الحار للعلامة التجارية "Sriracha"؛ بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمر المنتج وانتفاخ العبوة وتطاير مكوناتها عند فتحها، مما قد يؤدي إلى احتمال تهيج الجلد والعينين.

وأوضحت الهيئة أن المنتج يحمل اسم "صلصة الفلفل الحار "Sriracha Hot Chilli Sauce" وعلامته التجارية "Sriracha" ووزنه 17 أونصة (435 جراماً) و28 أونصة (740 جراماً)، وتاريخ انتهاء صلاحيته مارس 2021، وتنتجه شركة Kienfat Trading Pty Ltd في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب فتح عبوة المنتج والتخلص مما لديهم منه؛ حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذّر من صلصة "Sriracha Hot Chilli Sauce"
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتج صلصة الفلفل الحار للعلامة التجارية "Sriracha"؛ بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمر المنتج وانتفاخ العبوة وتطاير مكوناتها عند فتحها، مما قد يؤدي إلى احتمال تهيج الجلد والعينين.

وأوضحت الهيئة أن المنتج يحمل اسم "صلصة الفلفل الحار "Sriracha Hot Chilli Sauce" وعلامته التجارية "Sriracha" ووزنه 17 أونصة (435 جراماً) و28 أونصة (740 جراماً)، وتاريخ انتهاء صلاحيته مارس 2021، وتنتجه شركة Kienfat Trading Pty Ltd في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب فتح عبوة المنتج والتخلص مما لديهم منه؛ حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:36 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من صلصة "Sriracha Hot Chilli Sauce"

بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمره وانتفاخ العبوة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتج صلصة الفلفل الحار للعلامة التجارية "Sriracha"؛ بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمر المنتج وانتفاخ العبوة وتطاير مكوناتها عند فتحها، مما قد يؤدي إلى احتمال تهيج الجلد والعينين.

وأوضحت الهيئة أن المنتج يحمل اسم "صلصة الفلفل الحار "Sriracha Hot Chilli Sauce" وعلامته التجارية "Sriracha" ووزنه 17 أونصة (435 جراماً) و28 أونصة (740 جراماً)، وتاريخ انتهاء صلاحيته مارس 2021، وتنتجه شركة Kienfat Trading Pty Ltd في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب فتح عبوة المنتج والتخلص مما لديهم منه؛ حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.

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