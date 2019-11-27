"الأرصاد" تنبّه مكة من أمطار رعدية .. و"المدني" تحذّر

قالت: تستمر حتى السابعة وتصحب برياح سطحية نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: أضم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان، مشيرةً إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً، كما أصدرت تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظتَي القنفذة والليث، مبينة أن بداية الإنذار بهذه الحالة من الساعة الـ 12 ظهراً ويستمر حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة من جهتها المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما يشهده عددٌ من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.