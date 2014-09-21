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وزير الإعلام السوداني يعلن تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة

قال: السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في العملية

قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول؛ إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأضاف بلول؛ خلال مؤتمر صحفي: "سيطرنا على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام البائد".

وأوضح أنه "تمّت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في عملية الانقلاب.

ودعا كل قوى الثورة وشعبنا إلى "الانتباه لما تتعرّض له البلاد".

وجدّد تأكيد مؤسسات الحكم المدني على أنها "لن تفرّط في مكتسبات الشعب وثورته".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتُقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الإعلام السوداني يعلن تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة
سبق

قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول؛ إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأضاف بلول؛ خلال مؤتمر صحفي: "سيطرنا على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام البائد".

وأوضح أنه "تمّت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في عملية الانقلاب.

ودعا كل قوى الثورة وشعبنا إلى "الانتباه لما تتعرّض له البلاد".

وجدّد تأكيد مؤسسات الحكم المدني على أنها "لن تفرّط في مكتسبات الشعب وثورته".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتُقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:57 PM

وزير الإعلام السوداني يعلن تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة

قال: السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول؛ إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأضاف بلول؛ خلال مؤتمر صحفي: "سيطرنا على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام البائد".

وأوضح أنه "تمّت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في عملية الانقلاب.

ودعا كل قوى الثورة وشعبنا إلى "الانتباه لما تتعرّض له البلاد".

وجدّد تأكيد مؤسسات الحكم المدني على أنها "لن تفرّط في مكتسبات الشعب وثورته".

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتُقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

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