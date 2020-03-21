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لبنان يفرض حظر التجول لكبح انتشار «كورونا»

«دياب» أمر قوات الأمن بتنفيذه

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من قوات الأمن اليوم (السبت) فرض إجراءات مشددة تلزم الناس بالبقاء في منازلهم ومنع التجمعات وذلك في إطار جهود لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمة نقلها التلفزيون أن الإجراءات ستشمل دوريات ونقاط تفتيش، وفقًا لـ"رويترز".

ودعا "دياب" اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

فيروس كورونا الجديد لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان يفرض حظر التجول لكبح انتشار «كورونا»
سبق

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من قوات الأمن اليوم (السبت) فرض إجراءات مشددة تلزم الناس بالبقاء في منازلهم ومنع التجمعات وذلك في إطار جهود لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمة نقلها التلفزيون أن الإجراءات ستشمل دوريات ونقاط تفتيش، وفقًا لـ"رويترز".

ودعا "دياب" اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:31 PM

لبنان يفرض حظر التجول لكبح انتشار «كورونا»

«دياب» أمر قوات الأمن بتنفيذه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من قوات الأمن اليوم (السبت) فرض إجراءات مشددة تلزم الناس بالبقاء في منازلهم ومنع التجمعات وذلك في إطار جهود لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمة نقلها التلفزيون أن الإجراءات ستشمل دوريات ونقاط تفتيش، وفقًا لـ"رويترز".

ودعا "دياب" اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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