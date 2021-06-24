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"الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الثالثة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

الفارس: تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية 900,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية "باستثناء كندا"، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمّت دعوة 21 شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب؛ تقدمت منها 13 شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمّت ترسيتها على عدد 8 شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر، بواقع 12 شحنة كميتها 720,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180,000 طن، وذلك للتوريد خلال الفترة "أغسطس - أكتوبر2019م.

وأفاد بأن ترسية الدفعة الثالثة من الشعير المستورد تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو 2.5 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الثالثة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام
سبق

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية 900,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية "باستثناء كندا"، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمّت دعوة 21 شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب؛ تقدمت منها 13 شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمّت ترسيتها على عدد 8 شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر، بواقع 12 شحنة كميتها 720,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180,000 طن، وذلك للتوريد خلال الفترة "أغسطس - أكتوبر2019م.

وأفاد بأن ترسية الدفعة الثالثة من الشعير المستورد تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو 2.5 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:55 AM

"الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الثالثة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

الفارس: تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية 900,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية "باستثناء كندا"، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2019م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمّت دعوة 21 شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب؛ تقدمت منها 13 شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمّت ترسيتها على عدد 8 شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر، بواقع 12 شحنة كميتها 720,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180,000 طن، وذلك للتوريد خلال الفترة "أغسطس - أكتوبر2019م.

وأفاد بأن ترسية الدفعة الثالثة من الشعير المستورد تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وبهذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة خلال العام الحالي نحو 2.5 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,147
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,996
29 مليار ..

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