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"شرطة مكة" تطيح بـ 9 باكستانيين لتورطهم في ارتكاب جرائم نصب واحتيال

استخدموا رسائل لتحديث الحسابات البنكية وعثر بحوزتهم على 25 جوالاً و44 شريحة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تسعة مُتهمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية يتم من خلالها استدراج ضحاياهم، وجمع معلوماتهم من خلال ادعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي و٢٥ جهاز جوال و٤٤ شريحة اتصال مختلفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

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"شرطة مكة" تطيح بـ 9 باكستانيين لتورطهم في ارتكاب جرائم نصب واحتيال
سبق

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تسعة مُتهمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية يتم من خلالها استدراج ضحاياهم، وجمع معلوماتهم من خلال ادعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي و٢٥ جهاز جوال و٤٤ شريحة اتصال مختلفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
11:07 PM

"شرطة مكة" تطيح بـ 9 باكستانيين لتورطهم في ارتكاب جرائم نصب واحتيال

استخدموا رسائل لتحديث الحسابات البنكية وعثر بحوزتهم على 25 جوالاً و44 شريحة

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عبدالله الراجحي - جدة
15
7,163

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تسعة مُتهمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية يتم من خلالها استدراج ضحاياهم، وجمع معلوماتهم من خلال ادعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي و٢٥ جهاز جوال و٤٤ شريحة اتصال مختلفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

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