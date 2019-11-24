بعدسة مواطن .. جسر مشاة خارج الخدمة بمكة وحالات الدهس مستمرة

طالب الجهات المختصة بضرورة إعادة فتحه لأهميته في الربط بين أحياء

وثّق مواطن، بعدسة جوّاله، إغلاق جسر المشاة الواقع في حي الهجرة بمكة المكرّمة، الذي يربط بين عدة مدارس للطالبات والحي المقابل له؛ وسط مطالبات بإعادة فتحه، خاصةً أمام الطالبات والمشاة الذين يستخدمونه للعبور إلى الشارع الموازي على مدار الساعة.

وذكر المواطن، حالة دهس تعرّض لها أحد العمالة الأسبوع الماضي؛ ما تسبّب له في كسور متفرقة في أنحاء جسده، بعد أن كان يريد عبور الشارع، في ظل إغلاق جسر المشاة.

واستغرب المواطن من إغلاق الجسر كل هذه الفترة، رغم الحاجة الماسة إلى استخدامه من قِبل الطالبات؛ كونه يقع محاذاة مجمع البنات التعليمي، فضلاً عن حاجة سكان الحي إلى ذلك الجسر للعبور إلى الشارع الموازي.

ولفت إلى أن الموقع سجّل حالات دهس على مدى الأشهر الماضية، نظير إغلاق الجسر، مشيراً إلى أن الحالات قد تزداد ما لم يتم تدارك الوضع وإعادة فتح الجسر أمام المشاة؛ كونه يقع في منطقة مهمة بالتقاطع مع طريق الدائري الثالث ويعد حلقة الوصل بين الأحياء.

وطالب الجهات المختصة بضرورة إعادة فتح الجسر أمام المشاة، الذي لا يزال مغلقاً حتى ساعة إعداد هذا الخبر.