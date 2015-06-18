"الصحة" تدعو المرشحين على وظائف "التشغيل الذاتي" إلى المراجعة
قالت الوزارة: اعتباراً من الأحد المقبل لاستكمال إجراءات ترشيحهم
دعت وزارة الصحة، المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": وزارة الصحة تدعو المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها اعتباراً من يوم الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣م؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم.
أسماء المرشحين:
شيمه وادي مفرح الشمري حائل - مستشفى حائل
فى على بن حباب النفيعى حائل - مستشفى الملك خالد
طه حسين بن ابراهيم البوحسن الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
مي محمد مبارك العرفج الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
علي بن مداوي بن علي القحطاني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
أمل ظيف الله بن سائر الحنتوشي الريـاض - مستشفى الدوادمي
عوض يحي بن علي آل قفله الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
حمد مطر بن عيد الحسيني المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
بدر علي بن محسن ال رشه نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
امل علي بن محمد نجمي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
عمر خلف بن جدوع العنزي القصيم - مستشفى الرس العام
يحي حجي بن حسين الفايز الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
علي حسن بن محمد الحواج الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
أمل علي بن محمد الأحمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل
رهف زيد بن عباس العمري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
رهف بدر بن نايف الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
رنا علي بن حسين المقرفي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
هدى حسن بن محمد المبارك الاحساء - مستشفى الملك فيصل
مها فهد بن عليان اللقمانى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هدى حسن حسن بت جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
سعد سيف جاه بن انورالهي الهي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
علي عمر ابن علي حسين المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
مها علي حسن هزازي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
حسن علي حسن الاسمري جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
بدر بجد عشق العتيبي الريـاض - مستشفى عفيف العام
سعد سفر يحي الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
هدى سفر علي الشهراني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
حسن يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
أمل حسن حسين جعفري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
علي حسن محمد الشريف نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
أمل علي محمد الأمير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
امل سعد حامد المطيري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
نوف فهد عيسى الموكاء القصيم - مستشفى المذنب العام
هند سعد سعيد الاسمري صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
رهف سعد سعيد الشهرانى الباحة - مستشفى بالجرشي العام
امل فتح الدين احمد دراج جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
حسن حمد نخران خردلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
سيف فهد صنهات الحربي تبوك - مستشفى تيمـاء
هيا سعد ابراهيم الوبران القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
وعد علي عبدالله القحطاني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
علي محمد بن علي آل موته نجران - مستشفى شروره العام
علي صالح بن فرج ال منصور نجران - مستشفى شروره العام
علي سالم بن حمد ال شريان الريـاض - مستشفى السليل
علي محمد بن علي ال شيبان عسير - مستشفى عسير المركزي
لمى محمد بن حسن الشاوي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
سعد احمد بن سعد الحربي الطــائف - مستشفى الاطفال
علي حسين بن علي المحمد صالح جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة
علي صالح بن حسن الجبران الشرقية - مستشفى الخفجي
أمل حسين بن علي الدقدوق صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
سعد مسعد بن سعد المطيري القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
علي محمد بن علي النغيمش الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
علي هادي بن محمد ال عباس بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
حسن موسى بن حميد آل هاشم حائل - مستشفى الحائط
ندى محمد بن حسين آل جمعان جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
أمل موسى بن أحمد آل رمضان الشرقية - مستشفى الجبيل
علي محمد بن صالح آل حمدان حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
حسن سالم بن حرمل بني سلمان نجران - مركز الأمير سلطان
عمر داخل بن منيع الله المطيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نور شكرى بن محمد الحرز الشرقية - مستشفى الجبيل
امل ياسر بن حبيب اليوسف الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
نمر محمد بن حازم الشريف حائل - مستشفى الملك خالد
هبه احمد بن محمد العلوي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
امل عويض بن مسفر الحربي جـــدة - مستشفى الولادة والأطفال بجدة
حمد هادي بن صالح المحامض بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
علي محمد بن حسين القرينى الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
علي عباس بن محمد المريحل الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
هدى عالي بن هذال المقاطي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
شهد فايز بن جهيم الرويلي الريـاض - مستشفى الأمل
نوف جعفر بن هديف القحطاني الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم
ضحى خالد بن محمد الوذيناني مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
نور جعفر بن منصور آل سلاط حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
غدي احمد بن سلمان الحربى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
نوف محمد بن فرحان العنزي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
حمد سالم بن مسعود اليامي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
أمل نواف بن غضيان الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
منى معيض بن خضران المطيري المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه
سيف ناصر بن زيدان المطيري القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
رشا فلاح بن شبنان الشهراني نجران - مستشفى شروره العام
عمر هزاع بن سليمان الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
مدى محمد بن ابراهيم برناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
بدر محمد بن ابراهيم القرني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
لؤى حاسن بن محمدحسين فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
شهد صالح فهد آل رشود الريـاض - مستشفى عفيف العام
علي سعيد حمد آل منصور نجران - مركز الأمير سلطان
فهد مهدي ابن سعد القحطاني الريـاض - مستشفى الأمل
علي سعيد ابن علي القحطاني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مها عيسي علي مسملي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
علي محمد حسن جعفري الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
علي مغبش علي طوهري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
ورد خالد عوض الجعيد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
امل محمد حسن الحربي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
خلف عجرم خلف الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
حمد حسين حمد الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي
علي عساف علي العساف المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا
رنا عوضه علي البيشي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سحر محمد حسن الحربي عسير - مستشفى عسير المركزي
رهف عبيد علي الغامدي الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
رغد سعيد علي الغامدي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
علي مطلق عيد العتيبي الريـاض - مستشفى شقراء
حصه عائض حمد الشهراني نجران - مستشفى شروره العام
علي سالم مانع ال سليم مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
علي محمد حمود حقوي نجران - مستشفى شروره العام
حصه محمد جابر دكام جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
يحي احمد محمد دوشي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
بدر محسن عبده مشنى الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
علي عبده معيد خواجي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
أمل محمد احمد جنادي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
منى احمد محمد حنتول مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
علي خليل احمد البيه جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مها كريم محمد العنزي حائل - مركز القلب بحائل
وعد مفرج مدعج السهلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عمر محمد عويض الحربي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
ريم مشعل عايد العنزي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
فهد عمير سعيد الشهري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
مها مهدي محمد الصغير صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
فهد خالد محمد العويض القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
حمد مسفر رزيق القرشي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
شوق محمد حمود العمري المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا
طله جابر رافع الفيفي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
ريم خالد زارع الشهري صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه
حسن موسى حسين الأمير الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
علي فهيد عالي القرني الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
بدر عبيد عواد الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سمر عاتق صادر العنزي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عمر مسفر محمد الوادعي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
آمل سراج مسفر المالكي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رغد محمد حسين باهارون جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
نوف نائف عقاب العتيبي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
فهد خالد محمد الحنبصي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سمر تركي حسين الثبيتي القصيم - مستشفى القوارة
سند مسفر فانخ الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
سعد مشبب ناصر القحطاني المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة
علي جابر مسفر القحطاني الشرقية - مستشفى النعيرية
علي مطير سعيد الزهراني الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سمر محمد مسفر القحطاني الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نوف يوسف محمود خوجه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
عمر احمد جبران عبدلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
رنا محمد مقبول جندلي الشرقية - مستشفى الخفجي
سعد خليف جفران الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
ريم موسى عيدان الفيفي القصيم - مستشفى الرس العام
فهد مفلح ذيبان العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
سجى احمد مشاري الهدلق القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
نوف عايض مقبول السحيمي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
ريم عامر مبارك الصالحي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالمجمعة
نوف محمد شعلان الحارثي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
حمد كاتب سبيعي الرويلي عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر
شفا عطيه عفنان الحويطى تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
عمر حسين عبدان الغامدي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
بدر تركي مرزوق العضياني الريـاض - مستشفى الأمل
وعد محمد عيدروس مباركي الطــائف - مستشفى الملك فيصل
ريم هادي ابراهيم عامري الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
ريم احمد ابراهيم الحربي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
علي احمد عبدالله المالكي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
بدر محمد عبدالله القحطاني الريـاض - مستشفى القويعية
علي محمد عطيةالله الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
علي سلمان بن علي بن احمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل
ندى بهكلي بن علي الذروي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
سحر مصطفى بن سلمان الحسن الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
شذا محمود علي ابوجبل مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
معد فوءاد محمد الياس مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
رغد منصور حامد ينبعاوي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ندى الحسن احمد الحازمي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
امل حمدان احمد السفياني الطــائف - مستشفى الملك فيصل
وعد سلمان مرزوق الشمري المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
عبد الحكيم عوض حماد الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
حمد سليمان حمد القاعد الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
خلف سليمان ابراهيم اللهيدي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
هدى ابراهيم بن يحي عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
هدى عبدالله بن سند المطيري القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رهف عبدالله بن ظافر العمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نور ابراهيم بن عيسى العبدرب الأمير الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
شهد عبدالله بن عاتق المحمادي القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة
حسن عبدالله بن حمدان الزهراني صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
علي ابراهيم بن عبدالعزيز الشجاجير الاحساء - مستشفى الملك فيصل
عوض الحميدي عوض الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
منى ابراهيم علي العمري عسير - مستشفى عسير المركزي
بدر عبدالله سعد الغامدي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نهى عبدالله علي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
علي عبدالله نصير آل معلوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
هيا عبدالله محمد سحمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
هند ابراهيم هاجع العنزي تبوك - مستشفى الملك خالد
أنس ابراهيم محمد الحازمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
عمر عبدالله محمد الحجيرى المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
مها عبدالله محمد العرياني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
عمر ابراهيم عبدالرحمن الخراشي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
علي محمدجميل بن علي خياط الباحة - مستشفى بالجرشي العام
ريم عبدالقادر بن محمد رفه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
شهد عبدالوهاب بن خليل بخارى الطــائف - مستشفى النساء والولاده
علي عبدالعزيز بن حسين البطاط حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
سمر عبدالعزيز محمد الموسى الباحة - مستشفى بالجرشي العام
شايع بن ناصر بن شايع الشايع عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
الاء ضيف الله صقر المخلفي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
مهند عوض الله زابن الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
محمد علي بن علي مدخلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
ليلى زكي بن علي عاشور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
حسين علي بن حسن العوفي الشرقية - مستشفى النعيرية
عمار علي بن حسن الجرعي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
حيدر علي بن حسن العوامي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
شيخه حنش بن سالم ال جوتر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
مروه رضي بن عيسى آل يوسف الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
مهدي علي بن محمد ال شريه نجران - مستشفى حبونا
عجيم علي بن حسين ال صلاح عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
هادي حمد بن هادي آل قراد نجران - مستشفى شروره العام
متعب حمد بن ناصر ال منصور نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
اثيل فرج بن خميس الماضي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
صالح حسن بن ناصر النخلي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
زياد سعد بن شنير العنزي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
نوره حسن بن جاسم الفندي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
حنين علي بن حسين الحابس نجران - مستشفى خباش
الاء عمر بن محمد بافقيه الشرقية - مستشفى الجبيل
غيثه علي بن احمد العمري بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
مهند سفر بن عيضه الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سالم علي بن سالم الدوسري عسير - مستشفى عسير المركزي
أثير بدر بن محمد الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية
ملاك حسن بن محمد المسلمي تبوك - مستشفى ضباء
احمد فهد بن حبيب المطيري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
عقيل علي بن ناصر النفيلي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
نايف علي بن ناجي الشهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
ملاك علي بن مهناء التمار جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ولاء مكي بن سليمان الأخضر المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
جبره علي بن عبدالله عطيف جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
زينب زكي بن عبدالله البحر الاحساء - مستشفى الملك فيصل
محمد علي بن عبدالله المعلم الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
نجود فهد بن الحميدي المحمدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
فيصل علي ابن يحي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
احمد علي يحي مطمي عسير - مستشفى عسير المركزي
مازن علي علي هاشم الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
محمد ولي حسن حكمي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محسن يحي علي فاتك جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
جوري حمد حسن حكمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
مفرح علي علي كعبي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
شاكر قبل ابن معيض المقاطي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سلوى يحي يحي مدخلي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
نجاة يحي علي فقيهي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
زينب حسن علي عسيري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
حسين علي عمر عسيري عسير - مستشفى محايل
حنان حسن علي الشهري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
خالد حسن خلف العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
عبير حسن على برناوى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
فيصل حسن سعد الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
سعيد سفر علي الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نورة سعد ابن عبدالعزيز الخالدي القصيم - مستشفى بريده المركزي
ناصر فرج محمد ال مريح بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سعيد علي قاسم آل قاسم عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
مهند حمد هادي آل عميره نجران - مستشفى حبونا
ليلى حسن عطيه جرب جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
سامي علي عبده جماح نجران - مستشفى الصحه النفسيه
ولاء حمد محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
ناصر يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
فارس علي محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
الاء علي قاسم صفحي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ملاك علي ضعيف قيسي تبوك - مستشفى تيمـاء
نوره ضيف الله فيصل العتيبي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
محمد على عيسي جوحلي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
أحمد علي احمد متنبك تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
أروى حسن أحمد عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
بنان حسن نورى اكنلى جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
غدير عمر احمد بهكلي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد يحي حسين فاضلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
حنان علي أحمد عسيري عسير - مستشفى عسير المركزي
وفاء عوض هلال الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
غدير حمد محمد الحربي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
صالح علي صالح الحسين القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
رائد سعد حضرم الحربي مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة
حمود عيد حمود الشمري القريات - مستشفى الصحة النفسية
بشرى علي هادي اثلاوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
وليد سعد عبيد الحربي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
محمد فهد صالح السالم القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
شيخه نوح محمد الشهري صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام
محمد فهد موسي الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
نهله علي محمد الصبحي المدينة المنورة - مستشفى ينبــــع
خالد سعد محمد البقمي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
مريم حسن موسى النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
محمد عوض سبيل الحربي الشرقية - مستشفى النعيرية
وفاء وصل سعيد السلمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
هياء زعل حماد الشمري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
ايمن حسن حسين النعمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
بيان علي عويد العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نايف سعد محمد الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
بدور علي ظافر الشهري حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
مريم علي احمد غزواني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
تركي سعد احمد الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سالم سفر سالم الساعدي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
مخلف رعد صالح العتيبي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
احمد سعد احمد الحارثي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
مرام حمد محمد الرشيدي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
بيان حمد حامد اللهيبي حائل - مستشفى الملك خالد
ياسر عوض عائض الأسمري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
لارا صقر محمد العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
اروى سعد محمد السرهيد القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
اثير فهد عوده الصاعدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
هديل بكر محمد ابراهيم الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
هياء علي راشد المعيلي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
احمد علي احمد الحارثي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
خالد علي مسفر الخثعمي عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
خالد مطر صياح المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
سامي حسن حسين المحمادى المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
مريم علي يحيى الشنقيطي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
زمزم حسن مساوي احمد عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
محمد فرج حمدان العطوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
نادر سعد هويمل البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
مرام حسن عبدرب الرسول آل جواد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
انور عيد داموك الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
روان سعد مساعد العصيمي تبوك - مستشفى تيمـاء
عفاف حمد مزنان العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
وليد رجب جمعان الزهراني تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
ثاني زبن كويمان العنزي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن
يزيد فهد مخيضير المغامسي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
سميه علي عبدالله حكمي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
بسمة علي عبدالله العوفي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة
محمد خلف ابراهيم العضاض القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
متعب عوض عبدالله القحطاني نجران - مستشفى شروره العام
صفيه علي عبدالله الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سميه علي عبدالرحمن الشمراني القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
غدير محمد بن علي آل جابر عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
مروى احمد بن علي آل تركي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
زينب حسين بن علي آل سعيد الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
خالد محمد بن حسن آل دغرير الريـاض - مستشفى السليل
يوسف سعيد بن حمد ال الشهي الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
نوره متعب بن سعد بن سرحان عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
هادي مانع بن حمد ال مطارد عسير - مستشفى عسير المركزي
حبيب عيسى بن علي آل محيميد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
روعه خالد بن مكي فراش مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
محمد جواد بن علي البن سعد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
عادل عساف بن غرم الله بدوي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
بشرى محمد بن عبد الله الخلف القصيم - مستشفى الرس العام
محمد سعيد بن غرم الله الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
زياد احمد بن علي السمك حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
نوره طعيس بن علي الجهمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
محمد نوري بن علي الغراش الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
زينب محمد بن علي النخلى المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
زينب سعود بن حسن الصفار الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
محمد عادل بن علي المديد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
زياد فراج بن فرج الحربي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
زينب محمد بن حسن الزاير الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية
سعاد عايد بن عيد الحربي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
تركي سعود بن علي الحربي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نزار احمد بن علي الحازمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
حاتم عايد بن عيد العتيبي الريـاض - مستشفى الزلفي
ساره صالح بن علي المرزوق حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
نجود جابر بن علي الحازمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
طالب هشام بن علي السناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
دلال سالم بن خلف الرشيدي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
وفاء عباس بن علي الأنصاري الاحساء - مستشفى الملك فيصل
متعب مسفر بن عيد القحطاني الريـاض - مستشفى شقراء
محمد مهدي بن احمد ال سالم عسير - مستشفى عسير المركزي
صالح مانع بن صالح ال كليب نجران - مستشفى الصحه النفسيه
أنور فاضل بن عباس آل حمقان بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
زينب حسين بن صالح آل فردان الاحساء - مستشفى الملك فيصل
زياد صالح بن حسين ال لبيدالوعله نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
عهود محمد بن محمد سهلي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
اريج يوسف بن احمد كاتب مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
الاء محمد بن حمزه غنيم مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
خالد فكري بن شكري بنجر الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
رحاب حسين بن يوسف الحسن جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد باقر بن صالح الخلف الاحساء - مستشفى الملك فيصل
سالم جابر بن سالم لسلوم عسير - مستشفى عسير المركزي
مريم احمد بن محمد القضي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
غدير حسين بن يوسف الحسن الاحساء - مستشفى الملك فيصل
لجين زاهر بن أحمد الكشي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
صفيه محمد بن احمد عسيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
تركي محمد بن يحيى قميري الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية
احمد طاهر بن غانم الدين السليماني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
حمزه فوزي بن حامد الشريف جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
محمد هليل بن هلال الفهمي صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه
فواز جلوي بن جاسم العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
ناجي حامد بن هاجد الحربي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
مشوح مانع بن رشيد العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض
أمنه سالم بن سعيد باداود مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
اياد محمد بن غالب المدير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
اروى عايد بن مشحن العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض
سالم ناجي بن سالم الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
حمدي بندر بن حامد القرشي حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
روان بليغ بن حمدى الوافي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
حسين احمد بن محمد المطوع حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
ظافر محمد بن ظافر الشهري الريـاض - مستشفى الأمل
ساره فيصل بن احمد باقضوض مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
صالح محمد بن حسين اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي
زياد محمد بن جداء الروقي الريـاض - مستشفى الأمل
فارس صالح بن هادي اليامي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
أحمد محمد بن احمد دغريري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
يوسف عيسى بن عائض الحربي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
أحمد ياسر بن محمد البقشي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
زينب مهدي بن هاشم الساده الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
حسين نبيل بن احمد الغانم الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
غاده محمد بن رشيد الفايز القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
عادل بشير بن محمد العنزي الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي
محمد حمود بن محمد العمري جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
بشرى عايد بن هلال المرعشي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
موسى لافي بن خليف الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
وفاء حمود بن محمد الحازمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
شروق جميل بن محسن اليماني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
بيان عبده بن قائد الزبيدى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
منال مقيت بن محمد السهيمي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
وليد سعيد بن فاضل الغامدي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
مهدي عباس بن محمد اليعقوب الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
عماد حامد بن حمدي الصاعدي القريات - مستشفى الصحة النفسية
بشرى اسعد بن محمد المغربي مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
اروى عايض بن عواض الثبيتي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
دعاء سامي بن عايش السنيني الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
عهود دهيم بن عوده الرشيدي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
سعود هزاع بن مقحم المطيري الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
ميثم ناصر بن محمد الرصاصي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
ساره مجير بن صالح الجحدلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
صلاح غازي بن صلاح المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
مرام أحمد بن سعيد الزهراني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
محمد ظافر بن سعيد الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
أحمد طاهر بن محمد البراهيم الاحساء - مستشفى الصحه النفسيه بالهفوف
منار سعيد بن بداح الشهراني الباحة - مستشفى بالجرشي العام
ايات جميل بن محمد الانصاري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
بتول حبيب بن حسين البوحمود الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
اصيل محمد بن احمد المسعودي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ساره ناصر بن طاهر البخيتان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
أريج محمد بن صالح القريعان القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام
ليان محمد بن عاشور آل سليمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
سميه طلال بن حمدان الحربي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هناء عيضه بن مبارك المولد مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة
فاضل عباس بن عدنان الساده بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
وليد متعب بن صعيقر المطيري حائل - مستشفى حائل
فارس غازي بن وقيان الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية
خالد صالح بن عثمان الزهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سماح محمد بن سليمان البرناوى مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
سالم صالح بن عبدالله ال عمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
عهود محمد بن ابراهيم آل معييد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
زينب محمد بن عبدالله آل مصلاب الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي
فاضل عباس بن عبدالله عليو الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
هديل خليل بن ابراهيم محمد مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
ساره محمد بن عبدالله حبتر حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
نداء رشيد بن عبدالله الدار الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
عطاء فؤاد بن عبدالله مصباح مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
فيصل محمد بن عبدالله اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي
حسين هادي بن عبدالله اليامي نجران - مستشفى الولاده والاطفال
حيدر محمد بن عبدالله الحاجي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
محمد عبيد بن عبدالله المزيني المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
كنده حمزه بن عبدالله العلاوى القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رزنه محمد بن ابراهيم القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي
دعاء طاهر بن محمدصديق سليمان الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
خلود حامد بن عطيةالله الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
سميه هشام بن عبدالعزيز بانه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
وئام عصام بن عبدالعزيز سردار جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مهدي رياض بن عبدالمحسن الأمير الريـاض - مستشفى الزلفي
أروى حميد بن عبدالسلام المولد الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
آيات احمد بن عبدالمحسن السلمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
حاتم مشعل بن عبدالعزيز المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
طارق احمد حسن بت عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر
روان ناصر حسن بت جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
خلود احمد علي آل داهش بيشة - مستشفى تثليث
حيدر صالح حسن ال خنجف الشرقية - مستشفى الجبيل
مريم محمد بدر آل سنبل الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
سليم سالم علي آل قذلان عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
هيام محمد ابن عمر عوض الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
نواف ناصر ابن سعد العتيبي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
نادر محمد ابن خلف الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
فيصل فؤاد نوح بسيط جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ليلى جابر يحي رباح عسير - مستشفى عسير المركزي
امنه احمد علي حكمي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
يوسف محمد علي محمد المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه
محمد طلال ابن طماح الجهني المدينة المنورة - مستشفى الميقات العام
ثامر خالد عوض الله الحربي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
نوره سعود ابن سعيد القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي
ناصر محمد علي عسيري عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
أريج محمد علي مسملي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
احمد محمد عمر حريصى حائل - مستشفى بقعاء
مريم محمد علي جعفري جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
أروى محمد يحي عجيبي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
وائل محمد حسن مجربي حائل - مستشفى الملك خالد
امنه محمد حسن شولان مكة المكرمة - مستشفى الحرم المكي للطوارئ بمكة
بسام سمير يحي مولوي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
ميار نجيب علي حجازي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
سهام قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
بشرى قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
شاكر بريك علي القرني بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
عايد نواف عوض العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
حسام معيض سعد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
وليد هادي يحي مباركي القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام
أريج قاسم علي الحفاف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
موضي محمد نحو الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
آيات رياض حسن ملائكه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
رائد مرزق علي البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
جابر موسى حسن الفيفي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
ولاء بريت عبد العنزي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
فارس مفلح علي القرني بيشة - مستشفى سبت العلايا
أريج محمد حمد البلوي تبوك - مستشفى الملك خالد
سديم سمير عمر بادغيش جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
عبير محمد عوض الثبيتي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
ساره محمد سعد الصميله الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
طلال رابح علي الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
يزيد عقاب نجر العتيبي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
وليد بشير عيد الغنامي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
احمد محمد حمد القويعى عرعر - مركز القلب بعرعر
بندر حراب عيد المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
وفاء مقحم طلق المطيري الريـاض - مستشفى رويضة العرض
سعيد حسين حسن الشهراني الريـاض - مستشفى الأمل
اثير سعيد علي الشمراني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
آلاء محمد علي المرواني تبوك - مستشفى ضباء
دعاء محمد حسين هب الريح المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
غاده سالم عبده ال يوسف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
مريم جابر حيدر آل حيدر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
روان سعيد احمد آل زهير صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
زمال مانع زمال آل منصور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
محمد عباس محمد تاي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
سيله حسين احمد فرج جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
ساره محمد احمد لاحق نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
خالد احمد عيسى خرمي حائل - مستشفى الملك خالد
مريم محمد محسن سهلي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
محمد احمد محمد محجب عسير - مستشفى عسير المركزي
طارق احمد محمد زقيل الريـاض - مستشفى الأمل
خميس عبده خميس خميس عسير - مستشفى محايل
سلمى عيسى احمد ضائع جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
نايف احمد صالح حمزي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ولاء سامي محمد غروي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
احمد صديق احمد حكمي عسير - مستشفى محايل
نايف محمد احمد حكمي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
سهام مضيع احمد نجعي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
حمزه حلمي صدقه سندي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ولاء محمد احمد بحري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
آمنه عبده احمد خرمي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
نواف مشعل زارع بدوى جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
ملاك احمد مطلق مطلق تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
احمد خميس احمد بريك بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
امنه سعيد حمود مهدي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
احمد دخيل الله مليك اللقماني مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
عيسى محمد عيسي زيدان القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
ناصر طاهر حبيب الحسن حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
احمد مثقب محمد نشيلي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
حازم احمد محمد مصيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
مريم عبده حمود درموح جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
هشام سامي حسين سلسله جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
مروج صالح محمد باصمد القريات - مستشفى القريات العام
فاطم محمد محمد مسملي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
محمد أحمد محمد حارثي المدينة المنورة - مستشفى ينبع البحر
رزان سعيد أحمد طلحان جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد احمد محمد عسيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
خلود عبده طاهر مجربي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
لجين وديع سالم باصمد الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم
مؤيد جميل يحيى بسوكي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
شعيب محمد احمد البدر القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
آلاء فوزي عيسى القظيب الشرقية - مستشفى النعيرية
نجود لافي ضاوي الحربي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
دلال مقبل محمد العنزي حائل - مستشفى الملك خالد
حنان جازي طاري الشمري حائل - مستشفى الملك خالد
مريم محمد احمد الاعجم صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
باسم محمد محسن دغريري حائل - مستشفى الملك خالد
نايف هادي حمود الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي
عباس ناصر احمد الخيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
محمد قاسم محمد العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
وفاء خليف جروح العنزي حائل - مستشفى الملك خالد
هديل عبيد صالح الشمري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
عزيز داخل دخيل الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
زهور حسين حسين مباركى عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
دينا صالح سعيد العطوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
محمد عبيد مفضي البلوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
مازن زاكي حماد البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
رهام قاسم احمد النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
بلال هشام احمد فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
سامي خالد سالم العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
شموخ عايض محمد الشلتي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
هاجر عايض مسلم الجهني عرعر - مركز القلب بعرعر
حنان خميس سالم البلوي تبوك - مستشفى ضباء
مشعل مطير عباس العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
سعيد احمد سعيد باراجي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
يوسف حماد حميد الشمري حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
ناصر محمد ناصر الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
فيصل حسين عذاب العنزي القصيم - مستشفى المذنب العام
مرام عائد مطلق العنزي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
الاء حسين حامد السعدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
خالد ربيع ثاني الشمري الجوف - مستشفى ميقوع العام
معاذ فهيد حماد الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
ريان محمد منور الحربي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
حنان هليل حميد السلمي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
نواف راضى هليل السلمي جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة
احمد ناصر عباس كعيتان مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
رهام لافي غازي الحربي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
احمد مراد ضحوي الشمري الريـاض - مستشفى الزلفي
وفاء حسين سالم الفيفي جـــدة - مستشفى شرق جده
احمد محمد احمد شنيمري الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
ريان سالم عتيق البلوي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
محمد احمد زايد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
عذبا سعود ذياب الشمرى القصيم - مستشفى القوارة
ماجد مازن وازن البلادي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
عفاف مداد عبيد الرويلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عادل عايض محمد العتيبي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
يزيد محمد احمد البارقي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
نيره حميد صالح الرشيدي القصيم - مستشفى بريده المركزي
احمد فلاح دابس الرشيدي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
سعود عبيد مسحل العتيبي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هديل خالد حسين المغيدي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
فيصل سليم يوسف العكلوك مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
"الصحة" تدعو المرشحين على وظائف "التشغيل الذاتي" إلى المراجعة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-18
دعت وزارة الصحة، المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": وزارة الصحة تدعو المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها اعتباراً من يوم الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣م؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم.
أسماء المرشحين:
شيمه وادي مفرح الشمري حائل - مستشفى حائل
فى على بن حباب النفيعى حائل - مستشفى الملك خالد
طه حسين بن ابراهيم البوحسن الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
مي محمد مبارك العرفج الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
علي بن مداوي بن علي القحطاني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
أمل ظيف الله بن سائر الحنتوشي الريـاض - مستشفى الدوادمي
عوض يحي بن علي آل قفله الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
حمد مطر بن عيد الحسيني المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
بدر علي بن محسن ال رشه نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
امل علي بن محمد نجمي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
عمر خلف بن جدوع العنزي القصيم - مستشفى الرس العام
يحي حجي بن حسين الفايز الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
علي حسن بن محمد الحواج الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
أمل علي بن محمد الأحمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل
رهف زيد بن عباس العمري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
رهف بدر بن نايف الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
رنا علي بن حسين المقرفي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
هدى حسن بن محمد المبارك الاحساء - مستشفى الملك فيصل
مها فهد بن عليان اللقمانى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هدى حسن حسن بت جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
سعد سيف جاه بن انورالهي الهي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
علي عمر ابن علي حسين المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
مها علي حسن هزازي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
حسن علي حسن الاسمري جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
بدر بجد عشق العتيبي الريـاض - مستشفى عفيف العام
سعد سفر يحي الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
هدى سفر علي الشهراني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
حسن يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
أمل حسن حسين جعفري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
علي حسن محمد الشريف نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
أمل علي محمد الأمير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
امل سعد حامد المطيري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
نوف فهد عيسى الموكاء القصيم - مستشفى المذنب العام
هند سعد سعيد الاسمري صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
رهف سعد سعيد الشهرانى الباحة - مستشفى بالجرشي العام
امل فتح الدين احمد دراج جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
حسن حمد نخران خردلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
سيف فهد صنهات الحربي تبوك - مستشفى تيمـاء
هيا سعد ابراهيم الوبران القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
وعد علي عبدالله القحطاني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
علي محمد بن علي آل موته نجران - مستشفى شروره العام
علي صالح بن فرج ال منصور نجران - مستشفى شروره العام
علي سالم بن حمد ال شريان الريـاض - مستشفى السليل
علي محمد بن علي ال شيبان عسير - مستشفى عسير المركزي
لمى محمد بن حسن الشاوي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
سعد احمد بن سعد الحربي الطــائف - مستشفى الاطفال
علي حسين بن علي المحمد صالح جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة
علي صالح بن حسن الجبران الشرقية - مستشفى الخفجي
أمل حسين بن علي الدقدوق صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
سعد مسعد بن سعد المطيري القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
علي محمد بن علي النغيمش الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
علي هادي بن محمد ال عباس بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
حسن موسى بن حميد آل هاشم حائل - مستشفى الحائط
ندى محمد بن حسين آل جمعان جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
أمل موسى بن أحمد آل رمضان الشرقية - مستشفى الجبيل
علي محمد بن صالح آل حمدان حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
حسن سالم بن حرمل بني سلمان نجران - مركز الأمير سلطان
عمر داخل بن منيع الله المطيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نور شكرى بن محمد الحرز الشرقية - مستشفى الجبيل
امل ياسر بن حبيب اليوسف الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
نمر محمد بن حازم الشريف حائل - مستشفى الملك خالد
هبه احمد بن محمد العلوي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
امل عويض بن مسفر الحربي جـــدة - مستشفى الولادة والأطفال بجدة
حمد هادي بن صالح المحامض بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
علي محمد بن حسين القرينى الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
علي عباس بن محمد المريحل الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
هدى عالي بن هذال المقاطي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
شهد فايز بن جهيم الرويلي الريـاض - مستشفى الأمل
نوف جعفر بن هديف القحطاني الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم
ضحى خالد بن محمد الوذيناني مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
نور جعفر بن منصور آل سلاط حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
غدي احمد بن سلمان الحربى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
نوف محمد بن فرحان العنزي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
حمد سالم بن مسعود اليامي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
أمل نواف بن غضيان الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
منى معيض بن خضران المطيري المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه
سيف ناصر بن زيدان المطيري القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
رشا فلاح بن شبنان الشهراني نجران - مستشفى شروره العام
عمر هزاع بن سليمان الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
مدى محمد بن ابراهيم برناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
بدر محمد بن ابراهيم القرني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
لؤى حاسن بن محمدحسين فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
شهد صالح فهد آل رشود الريـاض - مستشفى عفيف العام
علي سعيد حمد آل منصور نجران - مركز الأمير سلطان
فهد مهدي ابن سعد القحطاني الريـاض - مستشفى الأمل
علي سعيد ابن علي القحطاني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مها عيسي علي مسملي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
علي محمد حسن جعفري الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
علي مغبش علي طوهري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
ورد خالد عوض الجعيد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
امل محمد حسن الحربي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
خلف عجرم خلف الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
حمد حسين حمد الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي
علي عساف علي العساف المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا
رنا عوضه علي البيشي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سحر محمد حسن الحربي عسير - مستشفى عسير المركزي
رهف عبيد علي الغامدي الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
رغد سعيد علي الغامدي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
علي مطلق عيد العتيبي الريـاض - مستشفى شقراء
حصه عائض حمد الشهراني نجران - مستشفى شروره العام
علي سالم مانع ال سليم مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
علي محمد حمود حقوي نجران - مستشفى شروره العام
حصه محمد جابر دكام جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
يحي احمد محمد دوشي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
بدر محسن عبده مشنى الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
علي عبده معيد خواجي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
أمل محمد احمد جنادي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
منى احمد محمد حنتول مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
علي خليل احمد البيه جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مها كريم محمد العنزي حائل - مركز القلب بحائل
وعد مفرج مدعج السهلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عمر محمد عويض الحربي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
ريم مشعل عايد العنزي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
فهد عمير سعيد الشهري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
مها مهدي محمد الصغير صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
فهد خالد محمد العويض القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
حمد مسفر رزيق القرشي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
شوق محمد حمود العمري المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا
طله جابر رافع الفيفي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
ريم خالد زارع الشهري صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه
حسن موسى حسين الأمير الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
علي فهيد عالي القرني الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
بدر عبيد عواد الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سمر عاتق صادر العنزي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عمر مسفر محمد الوادعي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
آمل سراج مسفر المالكي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رغد محمد حسين باهارون جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
نوف نائف عقاب العتيبي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
فهد خالد محمد الحنبصي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سمر تركي حسين الثبيتي القصيم - مستشفى القوارة
سند مسفر فانخ الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
سعد مشبب ناصر القحطاني المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة
علي جابر مسفر القحطاني الشرقية - مستشفى النعيرية
علي مطير سعيد الزهراني الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سمر محمد مسفر القحطاني الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نوف يوسف محمود خوجه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
عمر احمد جبران عبدلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
رنا محمد مقبول جندلي الشرقية - مستشفى الخفجي
سعد خليف جفران الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
ريم موسى عيدان الفيفي القصيم - مستشفى الرس العام
فهد مفلح ذيبان العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
سجى احمد مشاري الهدلق القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
نوف عايض مقبول السحيمي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
ريم عامر مبارك الصالحي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالمجمعة
نوف محمد شعلان الحارثي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
حمد كاتب سبيعي الرويلي عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر
شفا عطيه عفنان الحويطى تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
عمر حسين عبدان الغامدي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
بدر تركي مرزوق العضياني الريـاض - مستشفى الأمل
وعد محمد عيدروس مباركي الطــائف - مستشفى الملك فيصل
ريم هادي ابراهيم عامري الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
ريم احمد ابراهيم الحربي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
علي احمد عبدالله المالكي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
بدر محمد عبدالله القحطاني الريـاض - مستشفى القويعية
علي محمد عطيةالله الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
علي سلمان بن علي بن احمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل
ندى بهكلي بن علي الذروي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
سحر مصطفى بن سلمان الحسن الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
شذا محمود علي ابوجبل مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
معد فوءاد محمد الياس مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
رغد منصور حامد ينبعاوي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ندى الحسن احمد الحازمي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
امل حمدان احمد السفياني الطــائف - مستشفى الملك فيصل
وعد سلمان مرزوق الشمري المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
عبد الحكيم عوض حماد الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
حمد سليمان حمد القاعد الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
خلف سليمان ابراهيم اللهيدي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
هدى ابراهيم بن يحي عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
هدى عبدالله بن سند المطيري القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رهف عبدالله بن ظافر العمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نور ابراهيم بن عيسى العبدرب الأمير الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
شهد عبدالله بن عاتق المحمادي القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة
حسن عبدالله بن حمدان الزهراني صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
علي ابراهيم بن عبدالعزيز الشجاجير الاحساء - مستشفى الملك فيصل
عوض الحميدي عوض الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
منى ابراهيم علي العمري عسير - مستشفى عسير المركزي
بدر عبدالله سعد الغامدي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نهى عبدالله علي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
علي عبدالله نصير آل معلوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
هيا عبدالله محمد سحمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
هند ابراهيم هاجع العنزي تبوك - مستشفى الملك خالد
أنس ابراهيم محمد الحازمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
عمر عبدالله محمد الحجيرى المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
مها عبدالله محمد العرياني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
عمر ابراهيم عبدالرحمن الخراشي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
علي محمدجميل بن علي خياط الباحة - مستشفى بالجرشي العام
ريم عبدالقادر بن محمد رفه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
شهد عبدالوهاب بن خليل بخارى الطــائف - مستشفى النساء والولاده
علي عبدالعزيز بن حسين البطاط حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
سمر عبدالعزيز محمد الموسى الباحة - مستشفى بالجرشي العام
شايع بن ناصر بن شايع الشايع عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
الاء ضيف الله صقر المخلفي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
مهند عوض الله زابن الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
محمد علي بن علي مدخلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
ليلى زكي بن علي عاشور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
حسين علي بن حسن العوفي الشرقية - مستشفى النعيرية
عمار علي بن حسن الجرعي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
حيدر علي بن حسن العوامي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
شيخه حنش بن سالم ال جوتر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
مروه رضي بن عيسى آل يوسف الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
مهدي علي بن محمد ال شريه نجران - مستشفى حبونا
عجيم علي بن حسين ال صلاح عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
هادي حمد بن هادي آل قراد نجران - مستشفى شروره العام
متعب حمد بن ناصر ال منصور نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
اثيل فرج بن خميس الماضي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
صالح حسن بن ناصر النخلي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
زياد سعد بن شنير العنزي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
نوره حسن بن جاسم الفندي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
حنين علي بن حسين الحابس نجران - مستشفى خباش
الاء عمر بن محمد بافقيه الشرقية - مستشفى الجبيل
غيثه علي بن احمد العمري بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
مهند سفر بن عيضه الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سالم علي بن سالم الدوسري عسير - مستشفى عسير المركزي
أثير بدر بن محمد الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية
ملاك حسن بن محمد المسلمي تبوك - مستشفى ضباء
احمد فهد بن حبيب المطيري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
عقيل علي بن ناصر النفيلي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
نايف علي بن ناجي الشهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
ملاك علي بن مهناء التمار جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ولاء مكي بن سليمان الأخضر المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
جبره علي بن عبدالله عطيف جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
زينب زكي بن عبدالله البحر الاحساء - مستشفى الملك فيصل
محمد علي بن عبدالله المعلم الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
نجود فهد بن الحميدي المحمدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
فيصل علي ابن يحي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
احمد علي يحي مطمي عسير - مستشفى عسير المركزي
مازن علي علي هاشم الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
محمد ولي حسن حكمي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محسن يحي علي فاتك جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
جوري حمد حسن حكمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
مفرح علي علي كعبي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
شاكر قبل ابن معيض المقاطي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سلوى يحي يحي مدخلي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
نجاة يحي علي فقيهي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
زينب حسن علي عسيري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
حسين علي عمر عسيري عسير - مستشفى محايل
حنان حسن علي الشهري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
خالد حسن خلف العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
عبير حسن على برناوى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
فيصل حسن سعد الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
سعيد سفر علي الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نورة سعد ابن عبدالعزيز الخالدي القصيم - مستشفى بريده المركزي
ناصر فرج محمد ال مريح بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سعيد علي قاسم آل قاسم عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
مهند حمد هادي آل عميره نجران - مستشفى حبونا
ليلى حسن عطيه جرب جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
سامي علي عبده جماح نجران - مستشفى الصحه النفسيه
ولاء حمد محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
ناصر يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
فارس علي محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
الاء علي قاسم صفحي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ملاك علي ضعيف قيسي تبوك - مستشفى تيمـاء
نوره ضيف الله فيصل العتيبي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
محمد على عيسي جوحلي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
أحمد علي احمد متنبك تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
أروى حسن أحمد عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
بنان حسن نورى اكنلى جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
غدير عمر احمد بهكلي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد يحي حسين فاضلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
حنان علي أحمد عسيري عسير - مستشفى عسير المركزي
وفاء عوض هلال الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
غدير حمد محمد الحربي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
صالح علي صالح الحسين القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
رائد سعد حضرم الحربي مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة
حمود عيد حمود الشمري القريات - مستشفى الصحة النفسية
بشرى علي هادي اثلاوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
وليد سعد عبيد الحربي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
محمد فهد صالح السالم القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
شيخه نوح محمد الشهري صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام
محمد فهد موسي الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
نهله علي محمد الصبحي المدينة المنورة - مستشفى ينبــــع
خالد سعد محمد البقمي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
مريم حسن موسى النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
محمد عوض سبيل الحربي الشرقية - مستشفى النعيرية
وفاء وصل سعيد السلمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
هياء زعل حماد الشمري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
ايمن حسن حسين النعمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
بيان علي عويد العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نايف سعد محمد الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
بدور علي ظافر الشهري حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
مريم علي احمد غزواني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
تركي سعد احمد الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سالم سفر سالم الساعدي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
مخلف رعد صالح العتيبي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
احمد سعد احمد الحارثي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
مرام حمد محمد الرشيدي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
بيان حمد حامد اللهيبي حائل - مستشفى الملك خالد
ياسر عوض عائض الأسمري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
لارا صقر محمد العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
اروى سعد محمد السرهيد القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
اثير فهد عوده الصاعدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
هديل بكر محمد ابراهيم الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
هياء علي راشد المعيلي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
احمد علي احمد الحارثي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
خالد علي مسفر الخثعمي عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
خالد مطر صياح المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
سامي حسن حسين المحمادى المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
مريم علي يحيى الشنقيطي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
زمزم حسن مساوي احمد عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
محمد فرج حمدان العطوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
نادر سعد هويمل البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
مرام حسن عبدرب الرسول آل جواد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
انور عيد داموك الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
روان سعد مساعد العصيمي تبوك - مستشفى تيمـاء
عفاف حمد مزنان العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
وليد رجب جمعان الزهراني تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
ثاني زبن كويمان العنزي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن
يزيد فهد مخيضير المغامسي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
سميه علي عبدالله حكمي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
بسمة علي عبدالله العوفي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة
محمد خلف ابراهيم العضاض القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
متعب عوض عبدالله القحطاني نجران - مستشفى شروره العام
صفيه علي عبدالله الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سميه علي عبدالرحمن الشمراني القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
غدير محمد بن علي آل جابر عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
مروى احمد بن علي آل تركي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
زينب حسين بن علي آل سعيد الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
خالد محمد بن حسن آل دغرير الريـاض - مستشفى السليل
يوسف سعيد بن حمد ال الشهي الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
نوره متعب بن سعد بن سرحان عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
هادي مانع بن حمد ال مطارد عسير - مستشفى عسير المركزي
حبيب عيسى بن علي آل محيميد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
روعه خالد بن مكي فراش مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
محمد جواد بن علي البن سعد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
عادل عساف بن غرم الله بدوي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
بشرى محمد بن عبد الله الخلف القصيم - مستشفى الرس العام
محمد سعيد بن غرم الله الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
زياد احمد بن علي السمك حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
نوره طعيس بن علي الجهمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
محمد نوري بن علي الغراش الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
زينب محمد بن علي النخلى المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
زينب سعود بن حسن الصفار الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
محمد عادل بن علي المديد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
زياد فراج بن فرج الحربي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
زينب محمد بن حسن الزاير الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية
سعاد عايد بن عيد الحربي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
تركي سعود بن علي الحربي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نزار احمد بن علي الحازمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
حاتم عايد بن عيد العتيبي الريـاض - مستشفى الزلفي
ساره صالح بن علي المرزوق حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
نجود جابر بن علي الحازمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
طالب هشام بن علي السناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
دلال سالم بن خلف الرشيدي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
وفاء عباس بن علي الأنصاري الاحساء - مستشفى الملك فيصل
متعب مسفر بن عيد القحطاني الريـاض - مستشفى شقراء
محمد مهدي بن احمد ال سالم عسير - مستشفى عسير المركزي
صالح مانع بن صالح ال كليب نجران - مستشفى الصحه النفسيه
أنور فاضل بن عباس آل حمقان بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
زينب حسين بن صالح آل فردان الاحساء - مستشفى الملك فيصل
زياد صالح بن حسين ال لبيدالوعله نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
عهود محمد بن محمد سهلي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
اريج يوسف بن احمد كاتب مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
الاء محمد بن حمزه غنيم مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
خالد فكري بن شكري بنجر الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
رحاب حسين بن يوسف الحسن جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد باقر بن صالح الخلف الاحساء - مستشفى الملك فيصل
سالم جابر بن سالم لسلوم عسير - مستشفى عسير المركزي
مريم احمد بن محمد القضي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
غدير حسين بن يوسف الحسن الاحساء - مستشفى الملك فيصل
لجين زاهر بن أحمد الكشي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
صفيه محمد بن احمد عسيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
تركي محمد بن يحيى قميري الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية
احمد طاهر بن غانم الدين السليماني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
حمزه فوزي بن حامد الشريف جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
محمد هليل بن هلال الفهمي صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه
فواز جلوي بن جاسم العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
ناجي حامد بن هاجد الحربي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
مشوح مانع بن رشيد العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض
أمنه سالم بن سعيد باداود مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
اياد محمد بن غالب المدير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
اروى عايد بن مشحن العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض
سالم ناجي بن سالم الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
حمدي بندر بن حامد القرشي حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
روان بليغ بن حمدى الوافي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
حسين احمد بن محمد المطوع حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
ظافر محمد بن ظافر الشهري الريـاض - مستشفى الأمل
ساره فيصل بن احمد باقضوض مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
صالح محمد بن حسين اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي
زياد محمد بن جداء الروقي الريـاض - مستشفى الأمل
فارس صالح بن هادي اليامي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
أحمد محمد بن احمد دغريري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
يوسف عيسى بن عائض الحربي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
أحمد ياسر بن محمد البقشي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
زينب مهدي بن هاشم الساده الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
حسين نبيل بن احمد الغانم الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
غاده محمد بن رشيد الفايز القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
عادل بشير بن محمد العنزي الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي
محمد حمود بن محمد العمري جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
بشرى عايد بن هلال المرعشي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
موسى لافي بن خليف الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
وفاء حمود بن محمد الحازمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
شروق جميل بن محسن اليماني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
بيان عبده بن قائد الزبيدى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
منال مقيت بن محمد السهيمي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
وليد سعيد بن فاضل الغامدي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
مهدي عباس بن محمد اليعقوب الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
عماد حامد بن حمدي الصاعدي القريات - مستشفى الصحة النفسية
بشرى اسعد بن محمد المغربي مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
اروى عايض بن عواض الثبيتي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
دعاء سامي بن عايش السنيني الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
عهود دهيم بن عوده الرشيدي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
سعود هزاع بن مقحم المطيري الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
ميثم ناصر بن محمد الرصاصي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
ساره مجير بن صالح الجحدلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
صلاح غازي بن صلاح المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
مرام أحمد بن سعيد الزهراني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
محمد ظافر بن سعيد الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
أحمد طاهر بن محمد البراهيم الاحساء - مستشفى الصحه النفسيه بالهفوف
منار سعيد بن بداح الشهراني الباحة - مستشفى بالجرشي العام
ايات جميل بن محمد الانصاري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
بتول حبيب بن حسين البوحمود الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
اصيل محمد بن احمد المسعودي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ساره ناصر بن طاهر البخيتان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
أريج محمد بن صالح القريعان القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام
ليان محمد بن عاشور آل سليمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
سميه طلال بن حمدان الحربي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هناء عيضه بن مبارك المولد مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة
فاضل عباس بن عدنان الساده بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
وليد متعب بن صعيقر المطيري حائل - مستشفى حائل
فارس غازي بن وقيان الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية
خالد صالح بن عثمان الزهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سماح محمد بن سليمان البرناوى مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
سالم صالح بن عبدالله ال عمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
عهود محمد بن ابراهيم آل معييد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
زينب محمد بن عبدالله آل مصلاب الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي
فاضل عباس بن عبدالله عليو الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
هديل خليل بن ابراهيم محمد مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
ساره محمد بن عبدالله حبتر حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
نداء رشيد بن عبدالله الدار الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
عطاء فؤاد بن عبدالله مصباح مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
فيصل محمد بن عبدالله اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي
حسين هادي بن عبدالله اليامي نجران - مستشفى الولاده والاطفال
حيدر محمد بن عبدالله الحاجي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
محمد عبيد بن عبدالله المزيني المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
كنده حمزه بن عبدالله العلاوى القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رزنه محمد بن ابراهيم القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي
دعاء طاهر بن محمدصديق سليمان الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
خلود حامد بن عطيةالله الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
سميه هشام بن عبدالعزيز بانه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
وئام عصام بن عبدالعزيز سردار جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مهدي رياض بن عبدالمحسن الأمير الريـاض - مستشفى الزلفي
أروى حميد بن عبدالسلام المولد الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
آيات احمد بن عبدالمحسن السلمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
حاتم مشعل بن عبدالعزيز المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
طارق احمد حسن بت عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر
روان ناصر حسن بت جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
خلود احمد علي آل داهش بيشة - مستشفى تثليث
حيدر صالح حسن ال خنجف الشرقية - مستشفى الجبيل
مريم محمد بدر آل سنبل الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
سليم سالم علي آل قذلان عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
هيام محمد ابن عمر عوض الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
نواف ناصر ابن سعد العتيبي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
نادر محمد ابن خلف الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
فيصل فؤاد نوح بسيط جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ليلى جابر يحي رباح عسير - مستشفى عسير المركزي
امنه احمد علي حكمي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
يوسف محمد علي محمد المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه
محمد طلال ابن طماح الجهني المدينة المنورة - مستشفى الميقات العام
ثامر خالد عوض الله الحربي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
نوره سعود ابن سعيد القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي
ناصر محمد علي عسيري عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
أريج محمد علي مسملي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
احمد محمد عمر حريصى حائل - مستشفى بقعاء
مريم محمد علي جعفري جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
أروى محمد يحي عجيبي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
وائل محمد حسن مجربي حائل - مستشفى الملك خالد
امنه محمد حسن شولان مكة المكرمة - مستشفى الحرم المكي للطوارئ بمكة
بسام سمير يحي مولوي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
ميار نجيب علي حجازي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
سهام قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
بشرى قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
شاكر بريك علي القرني بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
عايد نواف عوض العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
حسام معيض سعد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
وليد هادي يحي مباركي القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام
أريج قاسم علي الحفاف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
موضي محمد نحو الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
آيات رياض حسن ملائكه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
رائد مرزق علي البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
جابر موسى حسن الفيفي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
ولاء بريت عبد العنزي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
فارس مفلح علي القرني بيشة - مستشفى سبت العلايا
أريج محمد حمد البلوي تبوك - مستشفى الملك خالد
سديم سمير عمر بادغيش جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
عبير محمد عوض الثبيتي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
ساره محمد سعد الصميله الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
طلال رابح علي الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
يزيد عقاب نجر العتيبي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
وليد بشير عيد الغنامي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
احمد محمد حمد القويعى عرعر - مركز القلب بعرعر
بندر حراب عيد المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
وفاء مقحم طلق المطيري الريـاض - مستشفى رويضة العرض
سعيد حسين حسن الشهراني الريـاض - مستشفى الأمل
اثير سعيد علي الشمراني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
آلاء محمد علي المرواني تبوك - مستشفى ضباء
دعاء محمد حسين هب الريح المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
غاده سالم عبده ال يوسف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
مريم جابر حيدر آل حيدر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
روان سعيد احمد آل زهير صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
زمال مانع زمال آل منصور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
محمد عباس محمد تاي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
سيله حسين احمد فرج جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
ساره محمد احمد لاحق نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
خالد احمد عيسى خرمي حائل - مستشفى الملك خالد
مريم محمد محسن سهلي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
محمد احمد محمد محجب عسير - مستشفى عسير المركزي
طارق احمد محمد زقيل الريـاض - مستشفى الأمل
خميس عبده خميس خميس عسير - مستشفى محايل
سلمى عيسى احمد ضائع جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
نايف احمد صالح حمزي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ولاء سامي محمد غروي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
احمد صديق احمد حكمي عسير - مستشفى محايل
نايف محمد احمد حكمي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
سهام مضيع احمد نجعي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
حمزه حلمي صدقه سندي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ولاء محمد احمد بحري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
آمنه عبده احمد خرمي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
نواف مشعل زارع بدوى جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
ملاك احمد مطلق مطلق تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
احمد خميس احمد بريك بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
امنه سعيد حمود مهدي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
احمد دخيل الله مليك اللقماني مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
عيسى محمد عيسي زيدان القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
ناصر طاهر حبيب الحسن حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
احمد مثقب محمد نشيلي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
حازم احمد محمد مصيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
مريم عبده حمود درموح جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
هشام سامي حسين سلسله جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
مروج صالح محمد باصمد القريات - مستشفى القريات العام
فاطم محمد محمد مسملي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
محمد أحمد محمد حارثي المدينة المنورة - مستشفى ينبع البحر
رزان سعيد أحمد طلحان جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد احمد محمد عسيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
خلود عبده طاهر مجربي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
لجين وديع سالم باصمد الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم
مؤيد جميل يحيى بسوكي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
شعيب محمد احمد البدر القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
آلاء فوزي عيسى القظيب الشرقية - مستشفى النعيرية
نجود لافي ضاوي الحربي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
دلال مقبل محمد العنزي حائل - مستشفى الملك خالد
حنان جازي طاري الشمري حائل - مستشفى الملك خالد
مريم محمد احمد الاعجم صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
باسم محمد محسن دغريري حائل - مستشفى الملك خالد
نايف هادي حمود الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي
عباس ناصر احمد الخيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
محمد قاسم محمد العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
وفاء خليف جروح العنزي حائل - مستشفى الملك خالد
هديل عبيد صالح الشمري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
عزيز داخل دخيل الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
زهور حسين حسين مباركى عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
دينا صالح سعيد العطوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
محمد عبيد مفضي البلوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
مازن زاكي حماد البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
رهام قاسم احمد النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
بلال هشام احمد فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
سامي خالد سالم العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
شموخ عايض محمد الشلتي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
هاجر عايض مسلم الجهني عرعر - مركز القلب بعرعر
حنان خميس سالم البلوي تبوك - مستشفى ضباء
مشعل مطير عباس العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
سعيد احمد سعيد باراجي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
يوسف حماد حميد الشمري حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
ناصر محمد ناصر الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
فيصل حسين عذاب العنزي القصيم - مستشفى المذنب العام
مرام عائد مطلق العنزي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
الاء حسين حامد السعدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
خالد ربيع ثاني الشمري الجوف - مستشفى ميقوع العام
معاذ فهيد حماد الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
ريان محمد منور الحربي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
حنان هليل حميد السلمي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
نواف راضى هليل السلمي جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة
احمد ناصر عباس كعيتان مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
رهام لافي غازي الحربي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
احمد مراد ضحوي الشمري الريـاض - مستشفى الزلفي
وفاء حسين سالم الفيفي جـــدة - مستشفى شرق جده
احمد محمد احمد شنيمري الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
ريان سالم عتيق البلوي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
محمد احمد زايد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
عذبا سعود ذياب الشمرى القصيم - مستشفى القوارة
ماجد مازن وازن البلادي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
عفاف مداد عبيد الرويلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عادل عايض محمد العتيبي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
يزيد محمد احمد البارقي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
نيره حميد صالح الرشيدي القصيم - مستشفى بريده المركزي
احمد فلاح دابس الرشيدي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
سعود عبيد مسحل العتيبي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هديل خالد حسين المغيدي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
فيصل سليم يوسف العكلوك مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
دعت وزارة الصحة، المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": وزارة الصحة تدعو المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها اعتباراً من يوم الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣م؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم.
أسماء المرشحين:
شيمه وادي مفرح الشمري حائل - مستشفى حائل
فى على بن حباب النفيعى حائل - مستشفى الملك خالد
طه حسين بن ابراهيم البوحسن الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
مي محمد مبارك العرفج الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
علي بن مداوي بن علي القحطاني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
أمل ظيف الله بن سائر الحنتوشي الريـاض - مستشفى الدوادمي
عوض يحي بن علي آل قفله الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
حمد مطر بن عيد الحسيني المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
بدر علي بن محسن ال رشه نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
امل علي بن محمد نجمي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
عمر خلف بن جدوع العنزي القصيم - مستشفى الرس العام
يحي حجي بن حسين الفايز الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
علي حسن بن محمد الحواج الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
أمل علي بن محمد الأحمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل
رهف زيد بن عباس العمري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
رهف بدر بن نايف الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
رنا علي بن حسين المقرفي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
هدى حسن بن محمد المبارك الاحساء - مستشفى الملك فيصل
مها فهد بن عليان اللقمانى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هدى حسن حسن بت جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
سعد سيف جاه بن انورالهي الهي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
علي عمر ابن علي حسين المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
مها علي حسن هزازي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
حسن علي حسن الاسمري جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
بدر بجد عشق العتيبي الريـاض - مستشفى عفيف العام
سعد سفر يحي الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
هدى سفر علي الشهراني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
حسن يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
أمل حسن حسين جعفري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
علي حسن محمد الشريف نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
أمل علي محمد الأمير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
امل سعد حامد المطيري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
نوف فهد عيسى الموكاء القصيم - مستشفى المذنب العام
هند سعد سعيد الاسمري صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
رهف سعد سعيد الشهرانى الباحة - مستشفى بالجرشي العام
امل فتح الدين احمد دراج جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
حسن حمد نخران خردلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
سيف فهد صنهات الحربي تبوك - مستشفى تيمـاء
هيا سعد ابراهيم الوبران القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
وعد علي عبدالله القحطاني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
علي محمد بن علي آل موته نجران - مستشفى شروره العام
علي صالح بن فرج ال منصور نجران - مستشفى شروره العام
علي سالم بن حمد ال شريان الريـاض - مستشفى السليل
علي محمد بن علي ال شيبان عسير - مستشفى عسير المركزي
لمى محمد بن حسن الشاوي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
سعد احمد بن سعد الحربي الطــائف - مستشفى الاطفال
علي حسين بن علي المحمد صالح جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة
علي صالح بن حسن الجبران الشرقية - مستشفى الخفجي
أمل حسين بن علي الدقدوق صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
سعد مسعد بن سعد المطيري القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
علي محمد بن علي النغيمش الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
علي هادي بن محمد ال عباس بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
حسن موسى بن حميد آل هاشم حائل - مستشفى الحائط
ندى محمد بن حسين آل جمعان جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
أمل موسى بن أحمد آل رمضان الشرقية - مستشفى الجبيل
علي محمد بن صالح آل حمدان حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
حسن سالم بن حرمل بني سلمان نجران - مركز الأمير سلطان
عمر داخل بن منيع الله المطيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نور شكرى بن محمد الحرز الشرقية - مستشفى الجبيل
امل ياسر بن حبيب اليوسف الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
نمر محمد بن حازم الشريف حائل - مستشفى الملك خالد
هبه احمد بن محمد العلوي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
امل عويض بن مسفر الحربي جـــدة - مستشفى الولادة والأطفال بجدة
حمد هادي بن صالح المحامض بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
علي محمد بن حسين القرينى الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
علي عباس بن محمد المريحل الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
هدى عالي بن هذال المقاطي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
شهد فايز بن جهيم الرويلي الريـاض - مستشفى الأمل
نوف جعفر بن هديف القحطاني الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم
ضحى خالد بن محمد الوذيناني مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
نور جعفر بن منصور آل سلاط حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
غدي احمد بن سلمان الحربى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
نوف محمد بن فرحان العنزي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
حمد سالم بن مسعود اليامي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
أمل نواف بن غضيان الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
منى معيض بن خضران المطيري المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه
سيف ناصر بن زيدان المطيري القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
رشا فلاح بن شبنان الشهراني نجران - مستشفى شروره العام
عمر هزاع بن سليمان الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
مدى محمد بن ابراهيم برناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
بدر محمد بن ابراهيم القرني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
لؤى حاسن بن محمدحسين فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
شهد صالح فهد آل رشود الريـاض - مستشفى عفيف العام
علي سعيد حمد آل منصور نجران - مركز الأمير سلطان
فهد مهدي ابن سعد القحطاني الريـاض - مستشفى الأمل
علي سعيد ابن علي القحطاني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مها عيسي علي مسملي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
علي محمد حسن جعفري الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
علي مغبش علي طوهري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
ورد خالد عوض الجعيد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
امل محمد حسن الحربي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
خلف عجرم خلف الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
حمد حسين حمد الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي
علي عساف علي العساف المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا
رنا عوضه علي البيشي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سحر محمد حسن الحربي عسير - مستشفى عسير المركزي
رهف عبيد علي الغامدي الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
رغد سعيد علي الغامدي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
علي مطلق عيد العتيبي الريـاض - مستشفى شقراء
حصه عائض حمد الشهراني نجران - مستشفى شروره العام
علي سالم مانع ال سليم مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
علي محمد حمود حقوي نجران - مستشفى شروره العام
حصه محمد جابر دكام جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
يحي احمد محمد دوشي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
بدر محسن عبده مشنى الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
علي عبده معيد خواجي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
أمل محمد احمد جنادي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
منى احمد محمد حنتول مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
علي خليل احمد البيه جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مها كريم محمد العنزي حائل - مركز القلب بحائل
وعد مفرج مدعج السهلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عمر محمد عويض الحربي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
ريم مشعل عايد العنزي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
فهد عمير سعيد الشهري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
مها مهدي محمد الصغير صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
فهد خالد محمد العويض القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
حمد مسفر رزيق القرشي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
شوق محمد حمود العمري المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا
طله جابر رافع الفيفي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
ريم خالد زارع الشهري صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه
حسن موسى حسين الأمير الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
علي فهيد عالي القرني الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
بدر عبيد عواد الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سمر عاتق صادر العنزي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عمر مسفر محمد الوادعي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
آمل سراج مسفر المالكي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رغد محمد حسين باهارون جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
نوف نائف عقاب العتيبي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
فهد خالد محمد الحنبصي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سمر تركي حسين الثبيتي القصيم - مستشفى القوارة
سند مسفر فانخ الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
سعد مشبب ناصر القحطاني المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة
علي جابر مسفر القحطاني الشرقية - مستشفى النعيرية
علي مطير سعيد الزهراني الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سمر محمد مسفر القحطاني الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نوف يوسف محمود خوجه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
عمر احمد جبران عبدلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
رنا محمد مقبول جندلي الشرقية - مستشفى الخفجي
سعد خليف جفران الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
ريم موسى عيدان الفيفي القصيم - مستشفى الرس العام
فهد مفلح ذيبان العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
سجى احمد مشاري الهدلق القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
نوف عايض مقبول السحيمي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
ريم عامر مبارك الصالحي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالمجمعة
نوف محمد شعلان الحارثي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
حمد كاتب سبيعي الرويلي عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر
شفا عطيه عفنان الحويطى تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
عمر حسين عبدان الغامدي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
بدر تركي مرزوق العضياني الريـاض - مستشفى الأمل
وعد محمد عيدروس مباركي الطــائف - مستشفى الملك فيصل
ريم هادي ابراهيم عامري الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
ريم احمد ابراهيم الحربي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
علي احمد عبدالله المالكي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
بدر محمد عبدالله القحطاني الريـاض - مستشفى القويعية
علي محمد عطيةالله الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
علي سلمان بن علي بن احمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل
ندى بهكلي بن علي الذروي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
سحر مصطفى بن سلمان الحسن الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
شذا محمود علي ابوجبل مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
معد فوءاد محمد الياس مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
رغد منصور حامد ينبعاوي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ندى الحسن احمد الحازمي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
امل حمدان احمد السفياني الطــائف - مستشفى الملك فيصل
وعد سلمان مرزوق الشمري المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
عبد الحكيم عوض حماد الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
حمد سليمان حمد القاعد الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
خلف سليمان ابراهيم اللهيدي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
هدى ابراهيم بن يحي عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
هدى عبدالله بن سند المطيري القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رهف عبدالله بن ظافر العمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نور ابراهيم بن عيسى العبدرب الأمير الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
شهد عبدالله بن عاتق المحمادي القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة
حسن عبدالله بن حمدان الزهراني صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
علي ابراهيم بن عبدالعزيز الشجاجير الاحساء - مستشفى الملك فيصل
عوض الحميدي عوض الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
منى ابراهيم علي العمري عسير - مستشفى عسير المركزي
بدر عبدالله سعد الغامدي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نهى عبدالله علي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
علي عبدالله نصير آل معلوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
هيا عبدالله محمد سحمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
هند ابراهيم هاجع العنزي تبوك - مستشفى الملك خالد
أنس ابراهيم محمد الحازمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
عمر عبدالله محمد الحجيرى المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
مها عبدالله محمد العرياني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
عمر ابراهيم عبدالرحمن الخراشي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
علي محمدجميل بن علي خياط الباحة - مستشفى بالجرشي العام
ريم عبدالقادر بن محمد رفه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
شهد عبدالوهاب بن خليل بخارى الطــائف - مستشفى النساء والولاده
علي عبدالعزيز بن حسين البطاط حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
سمر عبدالعزيز محمد الموسى الباحة - مستشفى بالجرشي العام
شايع بن ناصر بن شايع الشايع عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
الاء ضيف الله صقر المخلفي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
مهند عوض الله زابن الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
محمد علي بن علي مدخلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
ليلى زكي بن علي عاشور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
حسين علي بن حسن العوفي الشرقية - مستشفى النعيرية
عمار علي بن حسن الجرعي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
حيدر علي بن حسن العوامي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
شيخه حنش بن سالم ال جوتر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
مروه رضي بن عيسى آل يوسف الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
مهدي علي بن محمد ال شريه نجران - مستشفى حبونا
عجيم علي بن حسين ال صلاح عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
هادي حمد بن هادي آل قراد نجران - مستشفى شروره العام
متعب حمد بن ناصر ال منصور نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
اثيل فرج بن خميس الماضي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
صالح حسن بن ناصر النخلي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
زياد سعد بن شنير العنزي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
نوره حسن بن جاسم الفندي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
حنين علي بن حسين الحابس نجران - مستشفى خباش
الاء عمر بن محمد بافقيه الشرقية - مستشفى الجبيل
غيثه علي بن احمد العمري بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
مهند سفر بن عيضه الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سالم علي بن سالم الدوسري عسير - مستشفى عسير المركزي
أثير بدر بن محمد الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية
ملاك حسن بن محمد المسلمي تبوك - مستشفى ضباء
احمد فهد بن حبيب المطيري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
عقيل علي بن ناصر النفيلي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
نايف علي بن ناجي الشهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
ملاك علي بن مهناء التمار جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ولاء مكي بن سليمان الأخضر المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
جبره علي بن عبدالله عطيف جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
زينب زكي بن عبدالله البحر الاحساء - مستشفى الملك فيصل
محمد علي بن عبدالله المعلم الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
نجود فهد بن الحميدي المحمدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
فيصل علي ابن يحي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
احمد علي يحي مطمي عسير - مستشفى عسير المركزي
مازن علي علي هاشم الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
محمد ولي حسن حكمي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محسن يحي علي فاتك جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
جوري حمد حسن حكمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
مفرح علي علي كعبي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
شاكر قبل ابن معيض المقاطي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سلوى يحي يحي مدخلي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
نجاة يحي علي فقيهي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
زينب حسن علي عسيري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
حسين علي عمر عسيري عسير - مستشفى محايل
حنان حسن علي الشهري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
خالد حسن خلف العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
عبير حسن على برناوى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
فيصل حسن سعد الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
سعيد سفر علي الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نورة سعد ابن عبدالعزيز الخالدي القصيم - مستشفى بريده المركزي
ناصر فرج محمد ال مريح بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سعيد علي قاسم آل قاسم عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
مهند حمد هادي آل عميره نجران - مستشفى حبونا
ليلى حسن عطيه جرب جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
سامي علي عبده جماح نجران - مستشفى الصحه النفسيه
ولاء حمد محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
ناصر يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
فارس علي محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
الاء علي قاسم صفحي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ملاك علي ضعيف قيسي تبوك - مستشفى تيمـاء
نوره ضيف الله فيصل العتيبي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
محمد على عيسي جوحلي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
أحمد علي احمد متنبك تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
أروى حسن أحمد عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
بنان حسن نورى اكنلى جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
غدير عمر احمد بهكلي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد يحي حسين فاضلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
حنان علي أحمد عسيري عسير - مستشفى عسير المركزي
وفاء عوض هلال الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
غدير حمد محمد الحربي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
صالح علي صالح الحسين القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
رائد سعد حضرم الحربي مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة
حمود عيد حمود الشمري القريات - مستشفى الصحة النفسية
بشرى علي هادي اثلاوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
وليد سعد عبيد الحربي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
محمد فهد صالح السالم القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
شيخه نوح محمد الشهري صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام
محمد فهد موسي الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
نهله علي محمد الصبحي المدينة المنورة - مستشفى ينبــــع
خالد سعد محمد البقمي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
مريم حسن موسى النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
محمد عوض سبيل الحربي الشرقية - مستشفى النعيرية
وفاء وصل سعيد السلمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
هياء زعل حماد الشمري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
ايمن حسن حسين النعمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
بيان علي عويد العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
نايف سعد محمد الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
بدور علي ظافر الشهري حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
مريم علي احمد غزواني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
تركي سعد احمد الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
سالم سفر سالم الساعدي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
مخلف رعد صالح العتيبي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
احمد سعد احمد الحارثي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
مرام حمد محمد الرشيدي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
بيان حمد حامد اللهيبي حائل - مستشفى الملك خالد
ياسر عوض عائض الأسمري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
لارا صقر محمد العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
اروى سعد محمد السرهيد القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
اثير فهد عوده الصاعدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
هديل بكر محمد ابراهيم الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
هياء علي راشد المعيلي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
احمد علي احمد الحارثي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
خالد علي مسفر الخثعمي عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
خالد مطر صياح المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
سامي حسن حسين المحمادى المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
مريم علي يحيى الشنقيطي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
زمزم حسن مساوي احمد عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
محمد فرج حمدان العطوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
نادر سعد هويمل البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
مرام حسن عبدرب الرسول آل جواد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
انور عيد داموك الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
روان سعد مساعد العصيمي تبوك - مستشفى تيمـاء
عفاف حمد مزنان العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
وليد رجب جمعان الزهراني تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
ثاني زبن كويمان العنزي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن
يزيد فهد مخيضير المغامسي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
سميه علي عبدالله حكمي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
بسمة علي عبدالله العوفي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة
محمد خلف ابراهيم العضاض القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة
متعب عوض عبدالله القحطاني نجران - مستشفى شروره العام
صفيه علي عبدالله الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سميه علي عبدالرحمن الشمراني القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
غدير محمد بن علي آل جابر عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
مروى احمد بن علي آل تركي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
زينب حسين بن علي آل سعيد الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
خالد محمد بن حسن آل دغرير الريـاض - مستشفى السليل
يوسف سعيد بن حمد ال الشهي الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
نوره متعب بن سعد بن سرحان عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
هادي مانع بن حمد ال مطارد عسير - مستشفى عسير المركزي
حبيب عيسى بن علي آل محيميد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
روعه خالد بن مكي فراش مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
محمد جواد بن علي البن سعد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
عادل عساف بن غرم الله بدوي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
بشرى محمد بن عبد الله الخلف القصيم - مستشفى الرس العام
محمد سعيد بن غرم الله الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
زياد احمد بن علي السمك حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
نوره طعيس بن علي الجهمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة
محمد نوري بن علي الغراش الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
زينب محمد بن علي النخلى المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
زينب سعود بن حسن الصفار الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
محمد عادل بن علي المديد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
زياد فراج بن فرج الحربي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
زينب محمد بن حسن الزاير الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية
سعاد عايد بن عيد الحربي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
تركي سعود بن علي الحربي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
نزار احمد بن علي الحازمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
حاتم عايد بن عيد العتيبي الريـاض - مستشفى الزلفي
ساره صالح بن علي المرزوق حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
نجود جابر بن علي الحازمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
طالب هشام بن علي السناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
دلال سالم بن خلف الرشيدي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
وفاء عباس بن علي الأنصاري الاحساء - مستشفى الملك فيصل
متعب مسفر بن عيد القحطاني الريـاض - مستشفى شقراء
محمد مهدي بن احمد ال سالم عسير - مستشفى عسير المركزي
صالح مانع بن صالح ال كليب نجران - مستشفى الصحه النفسيه
أنور فاضل بن عباس آل حمقان بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
زينب حسين بن صالح آل فردان الاحساء - مستشفى الملك فيصل
زياد صالح بن حسين ال لبيدالوعله نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
عهود محمد بن محمد سهلي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
اريج يوسف بن احمد كاتب مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
الاء محمد بن حمزه غنيم مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
خالد فكري بن شكري بنجر الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
رحاب حسين بن يوسف الحسن جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد باقر بن صالح الخلف الاحساء - مستشفى الملك فيصل
سالم جابر بن سالم لسلوم عسير - مستشفى عسير المركزي
مريم احمد بن محمد القضي الاحساء - مستشفى الملك فيصل
غدير حسين بن يوسف الحسن الاحساء - مستشفى الملك فيصل
لجين زاهر بن أحمد الكشي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
صفيه محمد بن احمد عسيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
تركي محمد بن يحيى قميري الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية
احمد طاهر بن غانم الدين السليماني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
حمزه فوزي بن حامد الشريف جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
محمد هليل بن هلال الفهمي صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه
فواز جلوي بن جاسم العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
ناجي حامد بن هاجد الحربي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
مشوح مانع بن رشيد العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض
أمنه سالم بن سعيد باداود مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
اياد محمد بن غالب المدير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
اروى عايد بن مشحن العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض
سالم ناجي بن سالم الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
حمدي بندر بن حامد القرشي حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
روان بليغ بن حمدى الوافي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
حسين احمد بن محمد المطوع حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن
ظافر محمد بن ظافر الشهري الريـاض - مستشفى الأمل
ساره فيصل بن احمد باقضوض مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
صالح محمد بن حسين اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي
زياد محمد بن جداء الروقي الريـاض - مستشفى الأمل
فارس صالح بن هادي اليامي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
أحمد محمد بن احمد دغريري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
يوسف عيسى بن عائض الحربي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
أحمد ياسر بن محمد البقشي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
زينب مهدي بن هاشم الساده الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
حسين نبيل بن احمد الغانم الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
غاده محمد بن رشيد الفايز القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
عادل بشير بن محمد العنزي الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي
محمد حمود بن محمد العمري جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
بشرى عايد بن هلال المرعشي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه
موسى لافي بن خليف الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه
وفاء حمود بن محمد الحازمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
شروق جميل بن محسن اليماني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
بيان عبده بن قائد الزبيدى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
منال مقيت بن محمد السهيمي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
وليد سعيد بن فاضل الغامدي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه
مهدي عباس بن محمد اليعقوب الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام
عماد حامد بن حمدي الصاعدي القريات - مستشفى الصحة النفسية
بشرى اسعد بن محمد المغربي مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه
اروى عايض بن عواض الثبيتي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
دعاء سامي بن عايش السنيني الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
عهود دهيم بن عوده الرشيدي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
سعود هزاع بن مقحم المطيري الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
ميثم ناصر بن محمد الرصاصي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
ساره مجير بن صالح الجحدلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
صلاح غازي بن صلاح المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
مرام أحمد بن سعيد الزهراني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
محمد ظافر بن سعيد الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
أحمد طاهر بن محمد البراهيم الاحساء - مستشفى الصحه النفسيه بالهفوف
منار سعيد بن بداح الشهراني الباحة - مستشفى بالجرشي العام
ايات جميل بن محمد الانصاري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
بتول حبيب بن حسين البوحمود الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
اصيل محمد بن احمد المسعودي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ساره ناصر بن طاهر البخيتان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
أريج محمد بن صالح القريعان القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام
ليان محمد بن عاشور آل سليمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
سميه طلال بن حمدان الحربي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هناء عيضه بن مبارك المولد مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة
فاضل عباس بن عدنان الساده بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
وليد متعب بن صعيقر المطيري حائل - مستشفى حائل
فارس غازي بن وقيان الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية
خالد صالح بن عثمان الزهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
سماح محمد بن سليمان البرناوى مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
سالم صالح بن عبدالله ال عمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
عهود محمد بن ابراهيم آل معييد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
زينب محمد بن عبدالله آل مصلاب الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي
فاضل عباس بن عبدالله عليو الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
هديل خليل بن ابراهيم محمد مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
ساره محمد بن عبدالله حبتر حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد
نداء رشيد بن عبدالله الدار الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)
عطاء فؤاد بن عبدالله مصباح مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
فيصل محمد بن عبدالله اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي
حسين هادي بن عبدالله اليامي نجران - مستشفى الولاده والاطفال
حيدر محمد بن عبدالله الحاجي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف
محمد عبيد بن عبدالله المزيني المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة
كنده حمزه بن عبدالله العلاوى القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
رزنه محمد بن ابراهيم القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي
دعاء طاهر بن محمدصديق سليمان الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
خلود حامد بن عطيةالله الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
سميه هشام بن عبدالعزيز بانه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
وئام عصام بن عبدالعزيز سردار جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
مهدي رياض بن عبدالمحسن الأمير الريـاض - مستشفى الزلفي
أروى حميد بن عبدالسلام المولد الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
آيات احمد بن عبدالمحسن السلمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
حاتم مشعل بن عبدالعزيز المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
طارق احمد حسن بت عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر
روان ناصر حسن بت جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
خلود احمد علي آل داهش بيشة - مستشفى تثليث
حيدر صالح حسن ال خنجف الشرقية - مستشفى الجبيل
مريم محمد بدر آل سنبل الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال
سليم سالم علي آل قذلان عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
هيام محمد ابن عمر عوض الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
نواف ناصر ابن سعد العتيبي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
نادر محمد ابن خلف الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
فيصل فؤاد نوح بسيط جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ليلى جابر يحي رباح عسير - مستشفى عسير المركزي
امنه احمد علي حكمي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
يوسف محمد علي محمد المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه
محمد طلال ابن طماح الجهني المدينة المنورة - مستشفى الميقات العام
ثامر خالد عوض الله الحربي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
نوره سعود ابن سعيد القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي
ناصر محمد علي عسيري عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها
أريج محمد علي مسملي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
احمد محمد عمر حريصى حائل - مستشفى بقعاء
مريم محمد علي جعفري جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
أروى محمد يحي عجيبي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
وائل محمد حسن مجربي حائل - مستشفى الملك خالد
امنه محمد حسن شولان مكة المكرمة - مستشفى الحرم المكي للطوارئ بمكة
بسام سمير يحي مولوي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
ميار نجيب علي حجازي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
سهام قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
بشرى قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
شاكر بريك علي القرني بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
عايد نواف عوض العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
حسام معيض سعد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
وليد هادي يحي مباركي القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام
أريج قاسم علي الحفاف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
موضي محمد نحو الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
آيات رياض حسن ملائكه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
رائد مرزق علي البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
جابر موسى حسن الفيفي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
ولاء بريت عبد العنزي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
فارس مفلح علي القرني بيشة - مستشفى سبت العلايا
أريج محمد حمد البلوي تبوك - مستشفى الملك خالد
سديم سمير عمر بادغيش جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
عبير محمد عوض الثبيتي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده
ساره محمد سعد الصميله الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
طلال رابح علي الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم
يزيد عقاب نجر العتيبي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
وليد بشير عيد الغنامي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
احمد محمد حمد القويعى عرعر - مركز القلب بعرعر
بندر حراب عيد المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث
وفاء مقحم طلق المطيري الريـاض - مستشفى رويضة العرض
سعيد حسين حسن الشهراني الريـاض - مستشفى الأمل
اثير سعيد علي الشمراني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
آلاء محمد علي المرواني تبوك - مستشفى ضباء
دعاء محمد حسين هب الريح المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
غاده سالم عبده ال يوسف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
مريم جابر حيدر آل حيدر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
روان سعيد احمد آل زهير صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
زمال مانع زمال آل منصور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران
محمد عباس محمد تاي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
سيله حسين احمد فرج جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
ساره محمد احمد لاحق نجران - مستشفى الملك خالد بنجران
خالد احمد عيسى خرمي حائل - مستشفى الملك خالد
مريم محمد محسن سهلي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
محمد احمد محمد محجب عسير - مستشفى عسير المركزي
طارق احمد محمد زقيل الريـاض - مستشفى الأمل
خميس عبده خميس خميس عسير - مستشفى محايل
سلمى عيسى احمد ضائع جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
نايف احمد صالح حمزي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
ولاء سامي محمد غروي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
احمد صديق احمد حكمي عسير - مستشفى محايل
نايف محمد احمد حكمي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
سهام مضيع احمد نجعي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
حمزه حلمي صدقه سندي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
ولاء محمد احمد بحري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
آمنه عبده احمد خرمي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
نواف مشعل زارع بدوى جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
ملاك احمد مطلق مطلق تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
احمد خميس احمد بريك بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)
امنه سعيد حمود مهدي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
احمد دخيل الله مليك اللقماني مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
عيسى محمد عيسي زيدان القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
ناصر طاهر حبيب الحسن حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
احمد مثقب محمد نشيلي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
حازم احمد محمد مصيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
مريم عبده حمود درموح جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية
هشام سامي حسين سلسله جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
مروج صالح محمد باصمد القريات - مستشفى القريات العام
فاطم محمد محمد مسملي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
محمد أحمد محمد حارثي المدينة المنورة - مستشفى ينبع البحر
رزان سعيد أحمد طلحان جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان
محمد احمد محمد عسيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
خلود عبده طاهر مجربي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
لجين وديع سالم باصمد الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم
مؤيد جميل يحيى بسوكي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
شعيب محمد احمد البدر القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
آلاء فوزي عيسى القظيب الشرقية - مستشفى النعيرية
نجود لافي ضاوي الحربي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة
دلال مقبل محمد العنزي حائل - مستشفى الملك خالد
حنان جازي طاري الشمري حائل - مستشفى الملك خالد
مريم محمد احمد الاعجم صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام
باسم محمد محسن دغريري حائل - مستشفى الملك خالد
نايف هادي حمود الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي
عباس ناصر احمد الخيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
محمد قاسم محمد العنزي الريـاض - مستشفى الأمل
وفاء خليف جروح العنزي حائل - مستشفى الملك خالد
هديل عبيد صالح الشمري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر
عزيز داخل دخيل الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
زهور حسين حسين مباركى عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط
دينا صالح سعيد العطوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
محمد عبيد مفضي البلوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
مازن زاكي حماد البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك
رهام قاسم احمد النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه
بلال هشام احمد فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة
سامي خالد سالم العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
شموخ عايض محمد الشلتي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها
هاجر عايض مسلم الجهني عرعر - مركز القلب بعرعر
حنان خميس سالم البلوي تبوك - مستشفى ضباء
مشعل مطير عباس العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
سعيد احمد سعيد باراجي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
يوسف حماد حميد الشمري حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
ناصر محمد ناصر الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال
فيصل حسين عذاب العنزي القصيم - مستشفى المذنب العام
مرام عائد مطلق العنزي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج
الاء حسين حامد السعدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
خالد ربيع ثاني الشمري الجوف - مستشفى ميقوع العام
معاذ فهيد حماد الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
ريان محمد منور الحربي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة
حنان هليل حميد السلمي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
نواف راضى هليل السلمي جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة
احمد ناصر عباس كعيتان مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
رهام لافي غازي الحربي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب
احمد مراد ضحوي الشمري الريـاض - مستشفى الزلفي
وفاء حسين سالم الفيفي جـــدة - مستشفى شرق جده
احمد محمد احمد شنيمري الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف
ريان سالم عتيق البلوي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية
محمد احمد زايد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه
عذبا سعود ذياب الشمرى القصيم - مستشفى القوارة
ماجد مازن وازن البلادي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
عفاف مداد عبيد الرويلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
عادل عايض محمد العتيبي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة
يزيد محمد احمد البارقي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة
نيره حميد صالح الرشيدي القصيم - مستشفى بريده المركزي
احمد فلاح دابس الرشيدي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي
سعود عبيد مسحل العتيبي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه
هديل خالد حسين المغيدي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة
فيصل سليم يوسف العكلوك مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه