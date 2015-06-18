"الصحة" تدعو المرشحين على وظائف "التشغيل الذاتي" إلى المراجعة

قالت الوزارة: اعتباراً من الأحد المقبل لاستكمال إجراءات ترشيحهم

دعت وزارة الصحة، المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": وزارة الصحة تدعو المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ومحافظاتها اعتباراً من يوم الأحد ٢٠١٩/٦/٢٣م؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

أسماء المرشحين:

شيمه وادي مفرح الشمري حائل - مستشفى حائل

فى على بن حباب النفيعى حائل - مستشفى الملك خالد

طه حسين بن ابراهيم البوحسن الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

مي محمد مبارك العرفج الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

علي بن مداوي بن علي القحطاني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

أمل ظيف الله بن سائر الحنتوشي الريـاض - مستشفى الدوادمي

عوض يحي بن علي آل قفله الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

حمد مطر بن عيد الحسيني المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

بدر علي بن محسن ال رشه نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

امل علي بن محمد نجمي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

عمر خلف بن جدوع العنزي القصيم - مستشفى الرس العام

يحي حجي بن حسين الفايز الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

علي حسن بن محمد الحواج الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

أمل علي بن محمد الأحمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل

رهف زيد بن عباس العمري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

رهف بدر بن نايف الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

رنا علي بن حسين المقرفي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

هدى حسن بن محمد المبارك الاحساء - مستشفى الملك فيصل

مها فهد بن عليان اللقمانى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

هدى حسن حسن بت جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

سعد سيف جاه بن انورالهي الهي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

علي عمر ابن علي حسين المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

مها علي حسن هزازي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

حسن علي حسن الاسمري جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

بدر بجد عشق العتيبي الريـاض - مستشفى عفيف العام

سعد سفر يحي الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

هدى سفر علي الشهراني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

حسن يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

أمل حسن حسين جعفري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

علي حسن محمد الشريف نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

أمل علي محمد الأمير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

امل سعد حامد المطيري المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

نوف فهد عيسى الموكاء القصيم - مستشفى المذنب العام

هند سعد سعيد الاسمري صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة

رهف سعد سعيد الشهرانى الباحة - مستشفى بالجرشي العام

امل فتح الدين احمد دراج جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

حسن حمد نخران خردلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

سيف فهد صنهات الحربي تبوك - مستشفى تيمـاء

هيا سعد ابراهيم الوبران القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

وعد علي عبدالله القحطاني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

علي محمد بن علي آل موته نجران - مستشفى شروره العام

علي صالح بن فرج ال منصور نجران - مستشفى شروره العام

علي سالم بن حمد ال شريان الريـاض - مستشفى السليل

علي محمد بن علي ال شيبان عسير - مستشفى عسير المركزي

لمى محمد بن حسن الشاوي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

سعد احمد بن سعد الحربي الطــائف - مستشفى الاطفال

علي حسين بن علي المحمد صالح جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة

علي صالح بن حسن الجبران الشرقية - مستشفى الخفجي

أمل حسين بن علي الدقدوق صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

سعد مسعد بن سعد المطيري القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

علي محمد بن علي النغيمش الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

علي هادي بن محمد ال عباس بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

حسن موسى بن حميد آل هاشم حائل - مستشفى الحائط

ندى محمد بن حسين آل جمعان جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

أمل موسى بن أحمد آل رمضان الشرقية - مستشفى الجبيل

علي محمد بن صالح آل حمدان حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

حسن سالم بن حرمل بني سلمان نجران - مركز الأمير سلطان

عمر داخل بن منيع الله المطيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

نور شكرى بن محمد الحرز الشرقية - مستشفى الجبيل

امل ياسر بن حبيب اليوسف الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

نمر محمد بن حازم الشريف حائل - مستشفى الملك خالد

هبه احمد بن محمد العلوي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

امل عويض بن مسفر الحربي جـــدة - مستشفى الولادة والأطفال بجدة

حمد هادي بن صالح المحامض بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

علي محمد بن حسين القرينى الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

علي عباس بن محمد المريحل الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

هدى عالي بن هذال المقاطي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

شهد فايز بن جهيم الرويلي الريـاض - مستشفى الأمل

نوف جعفر بن هديف القحطاني الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم

ضحى خالد بن محمد الوذيناني مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه

نور جعفر بن منصور آل سلاط حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

غدي احمد بن سلمان الحربى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

نوف محمد بن فرحان العنزي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

حمد سالم بن مسعود اليامي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

أمل نواف بن غضيان الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

منى معيض بن خضران المطيري المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه

سيف ناصر بن زيدان المطيري القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

رشا فلاح بن شبنان الشهراني نجران - مستشفى شروره العام

عمر هزاع بن سليمان الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

مدى محمد بن ابراهيم برناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

بدر محمد بن ابراهيم القرني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

لؤى حاسن بن محمدحسين فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

شهد صالح فهد آل رشود الريـاض - مستشفى عفيف العام

علي سعيد حمد آل منصور نجران - مركز الأمير سلطان

فهد مهدي ابن سعد القحطاني الريـاض - مستشفى الأمل

علي سعيد ابن علي القحطاني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

مها عيسي علي مسملي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

علي محمد حسن جعفري الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)

علي مغبش علي طوهري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

ورد خالد عوض الجعيد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

امل محمد حسن الحربي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

خلف عجرم خلف الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

حمد حسين حمد الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي

علي عساف علي العساف المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا

رنا عوضه علي البيشي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

سحر محمد حسن الحربي عسير - مستشفى عسير المركزي

رهف عبيد علي الغامدي الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)

رغد سعيد علي الغامدي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

علي مطلق عيد العتيبي الريـاض - مستشفى شقراء

حصه عائض حمد الشهراني نجران - مستشفى شروره العام

علي سالم مانع ال سليم مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

علي محمد حمود حقوي نجران - مستشفى شروره العام

حصه محمد جابر دكام جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

يحي احمد محمد دوشي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

بدر محسن عبده مشنى الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

علي عبده معيد خواجي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

أمل محمد احمد جنادي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

منى احمد محمد حنتول مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

علي خليل احمد البيه جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

مها كريم محمد العنزي حائل - مركز القلب بحائل

وعد مفرج مدعج السهلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

عمر محمد عويض الحربي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

ريم مشعل عايد العنزي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

فهد عمير سعيد الشهري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

مها مهدي محمد الصغير صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

فهد خالد محمد العويض القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

حمد مسفر رزيق القرشي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

شوق محمد حمود العمري المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا

طله جابر رافع الفيفي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

ريم خالد زارع الشهري صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه

حسن موسى حسين الأمير الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

علي فهيد عالي القرني الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

بدر عبيد عواد الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

سمر عاتق صادر العنزي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

عمر مسفر محمد الوادعي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

آمل سراج مسفر المالكي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

رغد محمد حسين باهارون جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

نوف نائف عقاب العتيبي الاحساء - مستشفى الملك فيصل

فهد خالد محمد الحنبصي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

سمر تركي حسين الثبيتي القصيم - مستشفى القوارة

سند مسفر فانخ الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه

سعد مشبب ناصر القحطاني المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة

علي جابر مسفر القحطاني الشرقية - مستشفى النعيرية

علي مطير سعيد الزهراني الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

سمر محمد مسفر القحطاني الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

نوف يوسف محمود خوجه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

عمر احمد جبران عبدلي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

رنا محمد مقبول جندلي الشرقية - مستشفى الخفجي

سعد خليف جفران الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

ريم موسى عيدان الفيفي القصيم - مستشفى الرس العام

فهد مفلح ذيبان العنزي الريـاض - مستشفى الأمل

سجى احمد مشاري الهدلق القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

نوف عايض مقبول السحيمي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

ريم عامر مبارك الصالحي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالمجمعة

نوف محمد شعلان الحارثي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

حمد كاتب سبيعي الرويلي عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر

شفا عطيه عفنان الحويطى تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

عمر حسين عبدان الغامدي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

بدر تركي مرزوق العضياني الريـاض - مستشفى الأمل

وعد محمد عيدروس مباركي الطــائف - مستشفى الملك فيصل

ريم هادي ابراهيم عامري الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

ريم احمد ابراهيم الحربي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

علي احمد عبدالله المالكي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

بدر محمد عبدالله القحطاني الريـاض - مستشفى القويعية

علي محمد عطيةالله الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

علي سلمان بن علي بن احمد الاحساء - مستشفى الملك فيصل

ندى بهكلي بن علي الذروي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

سحر مصطفى بن سلمان الحسن الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

شذا محمود علي ابوجبل مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

معد فوءاد محمد الياس مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

رغد منصور حامد ينبعاوي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ندى الحسن احمد الحازمي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

امل حمدان احمد السفياني الطــائف - مستشفى الملك فيصل

وعد سلمان مرزوق الشمري المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

عبد الحكيم عوض حماد الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه

حمد سليمان حمد القاعد الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

خلف سليمان ابراهيم اللهيدي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

هدى ابراهيم بن يحي عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

هدى عبدالله بن سند المطيري القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

رهف عبدالله بن ظافر العمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

نور ابراهيم بن عيسى العبدرب الأمير الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

شهد عبدالله بن عاتق المحمادي القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة

حسن عبدالله بن حمدان الزهراني صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

علي ابراهيم بن عبدالعزيز الشجاجير الاحساء - مستشفى الملك فيصل

عوض الحميدي عوض الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

منى ابراهيم علي العمري عسير - مستشفى عسير المركزي

بدر عبدالله سعد الغامدي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

نهى عبدالله علي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

علي عبدالله نصير آل معلوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

هيا عبدالله محمد سحمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

هند ابراهيم هاجع العنزي تبوك - مستشفى الملك خالد

أنس ابراهيم محمد الحازمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

عمر عبدالله محمد الحجيرى المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

مها عبدالله محمد العرياني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

عمر ابراهيم عبدالرحمن الخراشي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

علي محمدجميل بن علي خياط الباحة - مستشفى بالجرشي العام

ريم عبدالقادر بن محمد رفه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

شهد عبدالوهاب بن خليل بخارى الطــائف - مستشفى النساء والولاده

علي عبدالعزيز بن حسين البطاط حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

سمر عبدالعزيز محمد الموسى الباحة - مستشفى بالجرشي العام

شايع بن ناصر بن شايع الشايع عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

الاء ضيف الله صقر المخلفي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

مهند عوض الله زابن الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

محمد علي بن علي مدخلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

ليلى زكي بن علي عاشور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

حسين علي بن حسن العوفي الشرقية - مستشفى النعيرية

عمار علي بن حسن الجرعي الاحساء - مستشفى الملك فيصل

حيدر علي بن حسن العوامي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

شيخه حنش بن سالم ال جوتر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

مروه رضي بن عيسى آل يوسف الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

مهدي علي بن محمد ال شريه نجران - مستشفى حبونا

عجيم علي بن حسين ال صلاح عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها

هادي حمد بن هادي آل قراد نجران - مستشفى شروره العام

متعب حمد بن ناصر ال منصور نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

اثيل فرج بن خميس الماضي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

صالح حسن بن ناصر النخلي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

زياد سعد بن شنير العنزي حائل - مستشفى الصحه النفسيه

نوره حسن بن جاسم الفندي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

حنين علي بن حسين الحابس نجران - مستشفى خباش

الاء عمر بن محمد بافقيه الشرقية - مستشفى الجبيل

غيثه علي بن احمد العمري بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

مهند سفر بن عيضه الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

سالم علي بن سالم الدوسري عسير - مستشفى عسير المركزي

أثير بدر بن محمد الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية

ملاك حسن بن محمد المسلمي تبوك - مستشفى ضباء

احمد فهد بن حبيب المطيري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

عقيل علي بن ناصر النفيلي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

نايف علي بن ناجي الشهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

ملاك علي بن مهناء التمار جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ولاء مكي بن سليمان الأخضر المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

جبره علي بن عبدالله عطيف جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

زينب زكي بن عبدالله البحر الاحساء - مستشفى الملك فيصل

محمد علي بن عبدالله المعلم الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

نجود فهد بن الحميدي المحمدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

فيصل علي ابن يحي القحطاني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

احمد علي يحي مطمي عسير - مستشفى عسير المركزي

مازن علي علي هاشم الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

محمد ولي حسن حكمي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

محسن يحي علي فاتك جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

جوري حمد حسن حكمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

مفرح علي علي كعبي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

شاكر قبل ابن معيض المقاطي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

سلوى يحي يحي مدخلي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

نجاة يحي علي فقيهي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

زينب حسن علي عسيري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

حسين علي عمر عسيري عسير - مستشفى محايل

حنان حسن علي الشهري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

خالد حسن خلف العنزي الريـاض - مستشفى الأمل

عبير حسن على برناوى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

فيصل حسن سعد الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

سعيد سفر علي الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

نورة سعد ابن عبدالعزيز الخالدي القصيم - مستشفى بريده المركزي

ناصر فرج محمد ال مريح بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

سعيد علي قاسم آل قاسم عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها

مهند حمد هادي آل عميره نجران - مستشفى حبونا

ليلى حسن عطيه جرب جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

سامي علي عبده جماح نجران - مستشفى الصحه النفسيه

ولاء حمد محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

ناصر يحي احمد طروش جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

فارس علي محمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

الاء علي قاسم صفحي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

ملاك علي ضعيف قيسي تبوك - مستشفى تيمـاء

نوره ضيف الله فيصل العتيبي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

محمد على عيسي جوحلي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

أحمد علي احمد متنبك تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

أروى حسن أحمد عسيري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

بنان حسن نورى اكنلى جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

غدير عمر احمد بهكلي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

محمد يحي حسين فاضلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

حنان علي أحمد عسيري عسير - مستشفى عسير المركزي

وفاء عوض هلال الجعيد الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

غدير حمد محمد الحربي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

صالح علي صالح الحسين القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

رائد سعد حضرم الحربي مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة

حمود عيد حمود الشمري القريات - مستشفى الصحة النفسية

بشرى علي هادي اثلاوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

وليد سعد عبيد الحربي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

محمد فهد صالح السالم القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

شيخه نوح محمد الشهري صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام

محمد فهد موسي الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

نهله علي محمد الصبحي المدينة المنورة - مستشفى ينبــــع

خالد سعد محمد البقمي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

مريم حسن موسى النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

محمد عوض سبيل الحربي الشرقية - مستشفى النعيرية

وفاء وصل سعيد السلمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

هياء زعل حماد الشمري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

ايمن حسن حسين النعمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

بيان علي عويد العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

نايف سعد محمد الحربي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

بدور علي ظافر الشهري حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

مريم علي احمد غزواني جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

تركي سعد احمد الحارثي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

سالم سفر سالم الساعدي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

مخلف رعد صالح العتيبي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

احمد سعد احمد الحارثي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

مرام حمد محمد الرشيدي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

بيان حمد حامد اللهيبي حائل - مستشفى الملك خالد

ياسر عوض عائض الأسمري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

لارا صقر محمد العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

اروى سعد محمد السرهيد القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

اثير فهد عوده الصاعدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

هديل بكر محمد ابراهيم الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

هياء علي راشد المعيلي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

احمد علي احمد الحارثي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

خالد علي مسفر الخثعمي عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها

خالد مطر صياح المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث

سامي حسن حسين المحمادى المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

مريم علي يحيى الشنقيطي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

زمزم حسن مساوي احمد عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

محمد فرج حمدان العطوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

نادر سعد هويمل البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

مرام حسن عبدرب الرسول آل جواد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

انور عيد داموك الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

روان سعد مساعد العصيمي تبوك - مستشفى تيمـاء

عفاف حمد مزنان العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

وليد رجب جمعان الزهراني تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

ثاني زبن كويمان العنزي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

يزيد فهد مخيضير المغامسي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

سميه علي عبدالله حكمي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

بسمة علي عبدالله العوفي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة

محمد خلف ابراهيم العضاض القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

متعب عوض عبدالله القحطاني نجران - مستشفى شروره العام

صفيه علي عبدالله الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

سميه علي عبدالرحمن الشمراني القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

غدير محمد بن علي آل جابر عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

مروى احمد بن علي آل تركي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

زينب حسين بن علي آل سعيد الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

خالد محمد بن حسن آل دغرير الريـاض - مستشفى السليل

يوسف سعيد بن حمد ال الشهي الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

نوره متعب بن سعد بن سرحان عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

هادي مانع بن حمد ال مطارد عسير - مستشفى عسير المركزي

حبيب عيسى بن علي آل محيميد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

روعه خالد بن مكي فراش مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه

محمد جواد بن علي البن سعد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

عادل عساف بن غرم الله بدوي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

بشرى محمد بن عبد الله الخلف القصيم - مستشفى الرس العام

محمد سعيد بن غرم الله الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

زياد احمد بن علي السمك حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

نوره طعيس بن علي الجهمي الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

محمد نوري بن علي الغراش الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

زينب محمد بن علي النخلى المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

زينب سعود بن حسن الصفار الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

محمد عادل بن علي المديد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

زياد فراج بن فرج الحربي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

زينب محمد بن حسن الزاير الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية

سعاد عايد بن عيد الحربي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

تركي سعود بن علي الحربي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

نزار احمد بن علي الحازمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

حاتم عايد بن عيد العتيبي الريـاض - مستشفى الزلفي

ساره صالح بن علي المرزوق حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

نجود جابر بن علي الحازمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

طالب هشام بن علي السناوي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

دلال سالم بن خلف الرشيدي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

وفاء عباس بن علي الأنصاري الاحساء - مستشفى الملك فيصل

متعب مسفر بن عيد القحطاني الريـاض - مستشفى شقراء

محمد مهدي بن احمد ال سالم عسير - مستشفى عسير المركزي

صالح مانع بن صالح ال كليب نجران - مستشفى الصحه النفسيه

أنور فاضل بن عباس آل حمقان بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

زينب حسين بن صالح آل فردان الاحساء - مستشفى الملك فيصل

زياد صالح بن حسين ال لبيدالوعله نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

عهود محمد بن محمد سهلي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

اريج يوسف بن احمد كاتب مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

الاء محمد بن حمزه غنيم مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

خالد فكري بن شكري بنجر الطــائف - مستشفى قياء بالحارث

رحاب حسين بن يوسف الحسن جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

محمد باقر بن صالح الخلف الاحساء - مستشفى الملك فيصل

سالم جابر بن سالم لسلوم عسير - مستشفى عسير المركزي

مريم احمد بن محمد القضي الاحساء - مستشفى الملك فيصل

غدير حسين بن يوسف الحسن الاحساء - مستشفى الملك فيصل

لجين زاهر بن أحمد الكشي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

صفيه محمد بن احمد عسيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

تركي محمد بن يحيى قميري الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية

احمد طاهر بن غانم الدين السليماني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

حمزه فوزي بن حامد الشريف جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

محمد هليل بن هلال الفهمي صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه

فواز جلوي بن جاسم العنزي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

ناجي حامد بن هاجد الحربي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

مشوح مانع بن رشيد العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض

أمنه سالم بن سعيد باداود مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

اياد محمد بن غالب المدير جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

اروى عايد بن مشحن العنزي الريـاض - مستشفى رويضة العرض

سالم ناجي بن سالم الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

حمدي بندر بن حامد القرشي حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

روان بليغ بن حمدى الوافي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

حسين احمد بن محمد المطوع حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

ظافر محمد بن ظافر الشهري الريـاض - مستشفى الأمل

ساره فيصل بن احمد باقضوض مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

صالح محمد بن حسين اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي

زياد محمد بن جداء الروقي الريـاض - مستشفى الأمل

فارس صالح بن هادي اليامي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

أحمد محمد بن احمد دغريري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

يوسف عيسى بن عائض الحربي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

أحمد ياسر بن محمد البقشي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

زينب مهدي بن هاشم الساده الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

حسين نبيل بن احمد الغانم الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

غاده محمد بن رشيد الفايز القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

عادل بشير بن محمد العنزي الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي

محمد حمود بن محمد العمري جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

بشرى عايد بن هلال المرعشي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

موسى لافي بن خليف الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه

وفاء حمود بن محمد الحازمي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

شروق جميل بن محسن اليماني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

بيان عبده بن قائد الزبيدى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

منال مقيت بن محمد السهيمي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

وليد سعيد بن فاضل الغامدي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

مهدي عباس بن محمد اليعقوب الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

عماد حامد بن حمدي الصاعدي القريات - مستشفى الصحة النفسية

بشرى اسعد بن محمد المغربي مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه

اروى عايض بن عواض الثبيتي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

دعاء سامي بن عايش السنيني الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

عهود دهيم بن عوده الرشيدي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

سعود هزاع بن مقحم المطيري الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

ميثم ناصر بن محمد الرصاصي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

ساره مجير بن صالح الجحدلى مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

صلاح غازي بن صلاح المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

مرام أحمد بن سعيد الزهراني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

محمد ظافر بن سعيد الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

أحمد طاهر بن محمد البراهيم الاحساء - مستشفى الصحه النفسيه بالهفوف

منار سعيد بن بداح الشهراني الباحة - مستشفى بالجرشي العام

ايات جميل بن محمد الانصاري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

بتول حبيب بن حسين البوحمود الطــائف - مستشفى قياء بالحارث

اصيل محمد بن احمد المسعودي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

ساره ناصر بن طاهر البخيتان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

أريج محمد بن صالح القريعان القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام

ليان محمد بن عاشور آل سليمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

سميه طلال بن حمدان الحربي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

هناء عيضه بن مبارك المولد مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة

فاضل عباس بن عدنان الساده بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

وليد متعب بن صعيقر المطيري حائل - مستشفى حائل

فارس غازي بن وقيان الدوسري الشرقية - مستشفى النعيرية

خالد صالح بن عثمان الزهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

سماح محمد بن سليمان البرناوى مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

سالم صالح بن عبدالله ال عمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

عهود محمد بن ابراهيم آل معييد مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

زينب محمد بن عبدالله آل مصلاب الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي

فاضل عباس بن عبدالله عليو الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)

هديل خليل بن ابراهيم محمد مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

ساره محمد بن عبدالله حبتر حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

نداء رشيد بن عبدالله الدار الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)

عطاء فؤاد بن عبدالله مصباح مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

فيصل محمد بن عبدالله اليامي عسير - مستشفى عسير المركزي

حسين هادي بن عبدالله اليامي نجران - مستشفى الولاده والاطفال

حيدر محمد بن عبدالله الحاجي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

محمد عبيد بن عبدالله المزيني المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

كنده حمزه بن عبدالله العلاوى القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

رزنه محمد بن ابراهيم القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي

دعاء طاهر بن محمدصديق سليمان الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

خلود حامد بن عطيةالله الحربي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

سميه هشام بن عبدالعزيز بانه مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

وئام عصام بن عبدالعزيز سردار جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

مهدي رياض بن عبدالمحسن الأمير الريـاض - مستشفى الزلفي

أروى حميد بن عبدالسلام المولد الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

آيات احمد بن عبدالمحسن السلمان الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

حاتم مشعل بن عبدالعزيز المطرفي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

طارق احمد حسن بت عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر

روان ناصر حسن بت جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

خلود احمد علي آل داهش بيشة - مستشفى تثليث

حيدر صالح حسن ال خنجف الشرقية - مستشفى الجبيل

مريم محمد بدر آل سنبل الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

سليم سالم علي آل قذلان عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها

هيام محمد ابن عمر عوض الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

نواف ناصر ابن سعد العتيبي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

نادر محمد ابن خلف الغامدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

فيصل فؤاد نوح بسيط جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ليلى جابر يحي رباح عسير - مستشفى عسير المركزي

امنه احمد علي حكمي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة

يوسف محمد علي محمد المدينة المنورة - مستشفى الانصار بالمدينه

محمد طلال ابن طماح الجهني المدينة المنورة - مستشفى الميقات العام

ثامر خالد عوض الله الحربي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

نوره سعود ابن سعيد القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي

ناصر محمد علي عسيري عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها

أريج محمد علي مسملي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

احمد محمد عمر حريصى حائل - مستشفى بقعاء

مريم محمد علي جعفري جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

أروى محمد يحي عجيبي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

وائل محمد حسن مجربي حائل - مستشفى الملك خالد

امنه محمد حسن شولان مكة المكرمة - مستشفى الحرم المكي للطوارئ بمكة

بسام سمير يحي مولوي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

ميار نجيب علي حجازي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

سهام قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

بشرى قاسم علي الحفاف جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

شاكر بريك علي القرني بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

عايد نواف عوض العنزي الريـاض - مستشفى الأمل

حسام معيض سعد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

وليد هادي يحي مباركي القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام

أريج قاسم علي الحفاف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

موضي محمد نحو الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

آيات رياض حسن ملائكه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

رائد مرزق علي البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

جابر موسى حسن الفيفي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

ولاء بريت عبد العنزي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

فارس مفلح علي القرني بيشة - مستشفى سبت العلايا

أريج محمد حمد البلوي تبوك - مستشفى الملك خالد

سديم سمير عمر بادغيش جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

عبير محمد عوض الثبيتي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

ساره محمد سعد الصميله الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

طلال رابح علي الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

يزيد عقاب نجر العتيبي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

وليد بشير عيد الغنامي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

احمد محمد حمد القويعى عرعر - مركز القلب بعرعر

بندر حراب عيد المطيري الطــائف - مستشفى قياء بالحارث

وفاء مقحم طلق المطيري الريـاض - مستشفى رويضة العرض

سعيد حسين حسن الشهراني الريـاض - مستشفى الأمل

اثير سعيد علي الشمراني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

آلاء محمد علي المرواني تبوك - مستشفى ضباء

دعاء محمد حسين هب الريح المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

غاده سالم عبده ال يوسف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

مريم جابر حيدر آل حيدر نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

روان سعيد احمد آل زهير صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة

زمال مانع زمال آل منصور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

محمد عباس محمد تاي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

سيله حسين احمد فرج جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

ساره محمد احمد لاحق نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

خالد احمد عيسى خرمي حائل - مستشفى الملك خالد

مريم محمد محسن سهلي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

محمد احمد محمد محجب عسير - مستشفى عسير المركزي

طارق احمد محمد زقيل الريـاض - مستشفى الأمل

خميس عبده خميس خميس عسير - مستشفى محايل

سلمى عيسى احمد ضائع جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

نايف احمد صالح حمزي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

ولاء سامي محمد غروي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

احمد صديق احمد حكمي عسير - مستشفى محايل

نايف محمد احمد حكمي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

سهام مضيع احمد نجعي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

حمزه حلمي صدقه سندي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ولاء محمد احمد بحري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

آمنه عبده احمد خرمي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

نواف مشعل زارع بدوى جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

ملاك احمد مطلق مطلق تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

احمد خميس احمد بريك بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

امنه سعيد حمود مهدي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

احمد دخيل الله مليك اللقماني مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

عيسى محمد عيسي زيدان القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

ناصر طاهر حبيب الحسن حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

احمد مثقب محمد نشيلي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

حازم احمد محمد مصيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

مريم عبده حمود درموح جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

هشام سامي حسين سلسله جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

مروج صالح محمد باصمد القريات - مستشفى القريات العام

فاطم محمد محمد مسملي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

محمد أحمد محمد حارثي المدينة المنورة - مستشفى ينبع البحر

رزان سعيد أحمد طلحان جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

محمد احمد محمد عسيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

خلود عبده طاهر مجربي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

لجين وديع سالم باصمد الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم

مؤيد جميل يحيى بسوكي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

شعيب محمد احمد البدر القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

آلاء فوزي عيسى القظيب الشرقية - مستشفى النعيرية

نجود لافي ضاوي الحربي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

دلال مقبل محمد العنزي حائل - مستشفى الملك خالد

حنان جازي طاري الشمري حائل - مستشفى الملك خالد

مريم محمد احمد الاعجم صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

باسم محمد محسن دغريري حائل - مستشفى الملك خالد

نايف هادي حمود الحربي الشرقية - مستشفى الخفجي

عباس ناصر احمد الخيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

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وفاء خليف جروح العنزي حائل - مستشفى الملك خالد

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عزيز داخل دخيل الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

زهور حسين حسين مباركى عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

دينا صالح سعيد العطوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

محمد عبيد مفضي البلوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

مازن زاكي حماد البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

رهام قاسم احمد النخلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

بلال هشام احمد فلمبان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

سامي خالد سالم العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

شموخ عايض محمد الشلتي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

هاجر عايض مسلم الجهني عرعر - مركز القلب بعرعر

حنان خميس سالم البلوي تبوك - مستشفى ضباء

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سعيد احمد سعيد باراجي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

يوسف حماد حميد الشمري حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

ناصر محمد ناصر الحربي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

فيصل حسين عذاب العنزي القصيم - مستشفى المذنب العام

مرام عائد مطلق العنزي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

الاء حسين حامد السعدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

خالد ربيع ثاني الشمري الجوف - مستشفى ميقوع العام

معاذ فهيد حماد الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

ريان محمد منور الحربي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

حنان هليل حميد السلمي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

نواف راضى هليل السلمي جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة

احمد ناصر عباس كعيتان مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

رهام لافي غازي الحربي القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

احمد مراد ضحوي الشمري الريـاض - مستشفى الزلفي

وفاء حسين سالم الفيفي جـــدة - مستشفى شرق جده

احمد محمد احمد شنيمري الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

ريان سالم عتيق البلوي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

محمد احمد زايد الثقفي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عذبا سعود ذياب الشمرى القصيم - مستشفى القوارة

ماجد مازن وازن البلادي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

عفاف مداد عبيد الرويلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

عادل عايض محمد العتيبي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

يزيد محمد احمد البارقي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

نيره حميد صالح الرشيدي القصيم - مستشفى بريده المركزي

احمد فلاح دابس الرشيدي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

سعود عبيد مسحل العتيبي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

هديل خالد حسين المغيدي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة

فيصل سليم يوسف العكلوك مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه

خالد سعيد مصلح المالكي تبوك - مستشفى الملك خالد

نجود عقيل غازي الرشيدي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة

يزيد محمد صالح العشملي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

شاكر فالح عميش العتيبي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

ليلى حسين غالب المقعدي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

بدور ناحي صالح الجابري المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة

محمد يوسف محمد الحجوري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

ملاك تركي دغيم الرويلي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

حنان ظاهر صالح الفقيري عسير - مستشفى عسير المركزي

نواف محمد عجاب العتيبي الريـاض - مستشفى الأفلاج العام

موسى معيض بشير المطيري المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

فارس محمد فائع الشديدي عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها

نواف مهنا ناصر السبيعي الريـاض - مستشفى الزلفي

وائل حجاب محمد الحازمي نجران - مستشفى شروره العام

أحمد حمود صلاح المطيري الريـاض - مستشفى الملك خالد بالمجمعة

خلود زابن متلع المطيري الريـاض - مستشفى الأمل

هيثم محمد عواض الثبيتي الريـاض - مستشفى الأفلاج العام

ياسر طلال فيصل الكحيلي الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم

تركي مانع خاتم الرشيدي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

ماجد ناصر مزيد المطيري حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

بسمه عايض عتيق الرحيلي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

نوره يزيد محمد الدغيثر الريـاض - مستشفى الأمل

بيان فازع حميد المطيري المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

غسان سعيد مسفر الاحمدي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

نوره مشبب سعيد الاحمري مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

وسام عيضه محمد الحارثي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

عليه قاعد مقحم العتيبي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

وليد داخل سمار المطيري حائل - مستشفى الولادة والأطفال

غدير فهيد غافل العازمي حائل - مستشفى الحائط

محمد سالم محمد العولقي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

رهام نايف ناجي الحجيلي الاحساء - مستشفى الملك فيصل

بشرى خالد عواد الاحمدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

صالح احمد صالح الشويكان القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

اثير محمد سعيد القحطاني القصيم - مستشفى القوارة

ماجد عطيه عتيق العمراني الريـاض - مستشفى عفيف العام

غاده سعيد سالم الشهراني الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

صالح سعيد صالح الزهراني الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

وفاء ناصر سعيد الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

عهود رحيل رفيع العديساني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

لجين جمال محمد السليماني المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

نوال محمد عواجي شريفي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

عيسى محمد طالبي مطاعن نجران - مستشفى شروره العام

امنه أحمد مساوي صميلي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

آمنه محمد عواجي شريفي جيزان - مستشفى صامـطـة العام

كنوز محمد الحسن عسيري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

صيته راشد شامان الشمري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

حاتم محمد ردعان القرني الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

ماجد بشير فرحان الشمري تبوك - مستشفى ضباء

محمد سعود حمدان الذكري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

ساره معيض نويجي الحربي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

هاني عايض شلوان السلمي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

عمار متعب رثعان البادي الجوف - مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز

مانع عقيل مبارك العنزي القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام

راشد شايز صويلح العنزي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

هاجر نايف نويجي العمري المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

ساره سعود مهلهل الحربي الريـاض - مستشفى السليل

نوره صالح حمدان الشهري نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

أحمد زاهي فرحان الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

بندر محمد رمضان هوساوي جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة

حسان أنور هارون فلمبان مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

محمد عبيد مشعان الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

احمد صالح سلمان المزيني المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

مثيب علوش عليان السبيعي الريـاض - مستشفى شقراء

نوره خالد عثمان الروكان صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه

خلود سامت مهناء الرشيدي حائل - مستشفى الحائط

احمد ياسر نعمان طاشكندي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

بيان محمد منصور الدوسري مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

ولاء خالد مستور الثبيتي القصيم - مستشفى الرس العام

حسين محمد جبران الودعاني نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

روان حامد متروك الذبياني المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

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شروق عاصم ابوبكر آل تاج جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

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بشرى مزعل شليويح العنزي تبوك - مستشفى الملك خالد

نايف مطلق الطرقي العنزي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

فلوه لافي سليمان الرفاعي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

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دلال حمود طميران العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

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اريج رشيد ابراهيم الخيبري جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

موضي سعود عبدالله الدوسري الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

محمد مزيد عبدالله العريدي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

خالد محمد ابراهيم السميري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

مرام هلال عبدالله الحارثي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

حنان ناصر عبدالله ابوحبيبه جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

نوره آحمد عبدالله السويداني القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

هناء سعيد عبدالقادر فقيه عسير - مستشفى محايل

رهام خليل عبدالمجيد الفت المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

بنان هيثم عبدالقادر كردي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

طارق محمد عبدالعزيز الجري القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة

ياسر محمد عبدالفتاح درويش مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

مرام نبيل عبدالرحيم حلواني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

شموع عامر عبدالرحمن الحفظي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

وائل مسند عبداللطيف الحربي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

وليد صالح عبدالرحمن المغيص القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

وصال احمد عبدالكريم الخضير المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

الاء عادل عبدالعزيز شابكني مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

ولاء ماهر عبدالرحمن عبدربه جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

مهند ماجد عبدالعزيز المحبوب الاحساء - مستشفى الملك فيصل

ماجد خليل عبدالمصلح الرشيدان الجوف - مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز

فيصل خالد عبدالجليل عبدالرزاق الباحة - مستشفى بالجرشي العام

مرام خشمان بن عوض الشمرى الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

غزيل عويلي بن علي العوفي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

رهام مساعد بن حمد الرشيدي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

سامي مساعد بن سعد الرشيدي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

صالح مسعود بن مهدي آل خريم الجوف - مستشفى الصحة النفسية

زينب سلمان بن هلال آل فضال الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

مشعل سرحان بن سالم العنزي الريـاض - مستشفى الزلفي

أحمد مصطفى بن ناصر الحمود الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

وايل فرحان بن ثفيل العنزي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

مروه مشهور بن وقاف الرويلي الجوف - مستشفى النساء والولادة والاطفال بسكاكا

عمار منصور بن تركي الحازمى الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

الاء سلطان بن امبارك المولد مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

حسام مصطفى بن محمدعلي رواص مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

فيصل عبادى بن عبدالله المطرفي نجران - مستشفى شروره العام

غدير تيسير بن عبدالعلي السنان جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ساره تيسير بن عبدالجبار آل حمود الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

رحاب مصطفى بن عبدالهادي المدني الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

ساره بركات علي آل البيه جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

حسام الدين علي بن عبدالله التاروتي الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

احمد حمدان عوض الله الجهني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

ركاد عصويد عوض الشمري الجوف - مستشفى الصحة النفسية

ساره مسعود سعد الشمري حائل - مستشفى الولادة والأطفال

محمد جبريل حسن الزبيدي صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه

ساره اسامه احمد حريري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

احمد عدنان احمد مكاوي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

أهله مناجي عيسى عثمان مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

ليلى مناجي حسين عدوان جيزان - مستشفى صـبياء العام

ناصر مصطفى حسين بديوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

ياسر مبارك محمد العنزي جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

فيصل سلمان ظافر العمري تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

ايمن مجيدع مهدي الشمري الجوف - مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز

عهود فرحان حمود العنزي حائل - مركز القلب بحائل

مهند مسعود محمد الحربي الاحساء - مستشفى الأمير سعود بن جلوي

احمد سلطان جزاء الحربي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

نواف نهاري احمد كادومي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

دينا مشاري فايز العمري القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

نوره منصور صالح الزويدي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

مريم منصور طويش الاسمري نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

صالح سلامه محجي الحويطي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ايمن حمدان مدله الأحمدي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

خالد مبارك سالم القحطاني نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

عفاف مرزوق راقع القحطاني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

دعاء مصطفى محمد عبدالقادر جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

معاذ محمود هارون دهلوي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

مازن مسعود هويمل البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

زينب سويلم مسعود البلوي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

محمد جبران فرحان المالكي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

فايز مسعود معيوف المطيري الريـاض - مستشفى رويضة العرض

موسى عواضه لفيان المطيري المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا

احمد سويرح معلاء الرشيدي القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام

مريم محمود عاشور المنزلاوي عرعر - مركز القلب بعرعر

دلال ظويهر مطيران الجهني المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

نعمه سلمان سليمان غزواني مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

نواف مبارك سليمان الجابري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

ليلى مصعود ابراهيم صوى جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

رهان عثمان ابراهيم جابر عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

بيان عليان عبدالله الجهنى القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

كامل مصطفي محمدكامل حافظ مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

سناء حمدان عبدالعزيز المطيري الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

ذكرى اسامه عبدالقادر الحامدى الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

نوره سليمان بن علي السلامه القصيم - مستشفى الرس العام

محمد سليمان بن محمد الشريم القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام

احمد حريبان بن صالح الجهني مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

مرام مصيبيح بن معيض الصاعدي القصيم - مستشفى البكيرية العام

مشعل سليمان بن صالح العبدالقادر الريـاض - مستشفى الزلفي

عادل سليمان علي السميري المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

تقيه جيلاني احمد عواجي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

مرام سليمان دلمه العنزي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

عبيد سليمان عبيد الحربي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

عيسى سليمان احمد غزواني نجران - مستشفى يدمة

احمد سليمان سلوم العوفي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

فواز مدالله نادي الرويلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

محمد حويتان حمود الازوري الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

ماجد سليمان مثيب المطيري المدينة المنورة - مستشفى ينبع البحر

يوسف عبدالله بن علي ال جامش نجران - مستشفى شروره العام

خالد ابراهيم بن حسن خواجي صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة

نوره عبدالله بن علي شنيمر عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

شمعه ابراهيم بن علي سفياني المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

هاجر عبدالله بن علي بوبشيت القصيم - مستشفى القوارة

وائل ابراهيم بن حسن الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

آمنه عبدالله بن حسن السيهاتي الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

أحمد عبدالله بن احمد ابو السعود الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية

محمد عبدالله بن صديق احمد عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

بسمه اسماعيل بن زبير فلاته القصيم - مستشفى البكيرية العام

يوسف عبدالله بن عسكر لسلوم نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

مهند عبدالله بن طاهر الملاء حائل - مستشفى الملك خالد

ساره عبدالله بن حاشم الشمري الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

رائد عبدالله بن محمد الحربي الريـاض - مستشفى الزلفي

سامر عبدالله بن محمد الطيار الريـاض - مستشفى الزلفي

زينب عبدالله بن موسى القطان الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

وائل عبدالله بن صفوق العنزي حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

آمنه ابراهيم بن احمد المحيش الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

محمد ابراهيم بن سعود الدريبي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

سعود عبدالله بن فواز التميمي الجوف - مستشفى دومة الجندل

محسن عبدالله بن كاظم الرويعي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

براء عبدالله بن جعفر باجعيفر مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه

أسيل عبدالله بن شرار البراهيم الشرقية - مستشفى النعيرية

ماجد عبدالله بن محمد القحطاني المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

محمد ابراهيم بن محمد المعيويد الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

نوره عبدالله بن عائض الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

غدير عبدالله بن احمد البحراني الاحساء - مستشفى العمران بالإحساء

موسى عبدالله بن اخصيوي الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

مريم عبدالله على آل العسيف الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

محمد ابراهيم علي فقيه جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

مريم ابراهيم علي حيدر جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

منار عبدالله ابن احمد راجح جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

نايف عبدالله علي عسيري الريـاض - مستشفى الأمل

صفيه اسماعيل علي زلزلي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة

رنين عبدالله علي الفزي المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة

روان عبدالله علي الشهري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

شروق عبدالله خلف الحربي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

اريج عبدالله علي القرني القصيم - مستشفى الرس العام

فيصل عبدالله حمد المسلم القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

عماد عبدالله عوض الحربي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

زينب عبدالله سعد عبدالله صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

منال عبدالله علي الشدهان نجران - مركز الأمير سلطان

وفاء عبدالله عيد المساوي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

نوره عبدالله عوض العتيبي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

بشرى عبدالله بدر الحيدري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

ذهبه ابراهيم ماطر حكمي صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

حمده عبدالله محمد عوالي الريـاض - مستشفى الأمل

حسين ابراهيم حسين ضايحي الطــائف - مستشفى الملك فيصل

جمعه ابراهيم محمد عسيري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

منير اسماعيل محمد عتينى بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

أحمد عبدالله ماطر مباركي نجران - مستشفى شروره العام

ساره عبدالله محمد الرشيد القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة

مريم ابراهيم قاسم الجهني المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة

سليم عبدالله سليم الفراس الجوف - مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز

شروق عبدالله محسن العمري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

مرام ابراهيم مبرك المبرك القصيم - مستشفى بريده المركزي

رائد عبدالله محمد الحربي عرعر - مستشفى جديدة عرعر

ريان عبدالله رجاء الجهني المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

حنان عبدالله بنيه العطوي تبوك - مستشفى ضباء

سميه ابراهيم حامد السالمي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

محمد عبدالله محمد الكثيري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

حسين عبدالله احمد الطريقي الشرقية - مستشفى منفذ البطحاء

صالح عبدالله قليل القثامي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

أروى عبدالله عقيل العتيبي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

احمد عبدالله محمد النصيان القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

رهام عبدالله رابح الردادي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

محمد عبدالله حمود العصيمي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

موضي ابراهيم محمد الشهراني الطــائف - مستشفى الملك فيصل

حنان عبدالله فرحه الزهراني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

مروج ابراهيم جازان الجعيد حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

منال عبدالله سلامه الشمري حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

محمد عبدالله شلوان العلياني الريـاض - مستشفى الأمل

هاجر عبدالله ابراهيم السليمي القصيم - مستشفى الرس العام

رنيم ابراهيم عبدالوهاب يونس الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

نجاه عبدالله عبدالعزيز خليل المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

احمد عبدالله عبدالرحمن الشهري القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

حمود عبدالله عبدالرحمن الشهراني عسير - مستشفى عسير المركزي

مريم عبدالله عبدالكريم السلامين جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

فدوه عبدالاله محمد صائغ جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

محمد عبيدالله محمد الحربي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

رندا رجاءالله سليمان الجهنى جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

يوسف عبدالمنعم بن يوسف آل يوسف الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

رحمة عبدالواحد بن محمد آل حريز الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

حامد عبدالرحمن بن محمد علي القرشي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

احمد عبدالرحمن بن ناصر نخيفي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

زهره عبدالرحمن بن حسين الشهري الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

أحمد عبدالحميد بن هليل الحربي الطــائف - مستشفى الملك فيصل

آلاء عبدالحميد بن سعيد المطلق حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

سعود عبدالعزيز بن محمد المرشود الريـاض - مستشفى الصحة النفسية بالخرج

بيان عبدالعزيز بن عيسى الذوادي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

ساره عبدالعزيز بن احمد الشديدي الباحة - مستشفى بالجرشي العام

وليد عبدالوهاب بن سعيد الزهراني الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية

احمد عبدالرزاق بن موسى العبدالعزيز جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

سندس عبدالجبار بن مولوي كبير الباكستاني مكة المكرمة - مستشفى الجموم بمكة

حنان عبدالعظيم بن سلمان الطوال الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

ليلى عبدالسلام بن منصور الممتن الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

زهره عبدالمحسن بن عبدالله آل خميس الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)

ريان عبدالرحمن بن عبدالله ابا الصفاء الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم

يوسف عبدالعزيز ابن سعد الخالدي الريـاض - مستشفى القويعية

محمد عبدالقادر ابن حامد الشيخي المدينة المنورة - مستشفى خيبر العام

آيات عبدالرزاق علي الصفار الشرقية - مستشفى النعيرية

يزيد عبدالرحمن علي العريني الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)

محمد عبدالرحمن فهم المطيري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

احمد عبدالعزيز علي العسيري مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

اثير عبدالرحمن احمد مريع عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

صفاء عبدالحافظ محمد بافيل القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة

مازن عبدالعزيز محمد بديوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

عادل عبدالرحيم صالح العيلي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

فيصل عبدالمعطي فيصل الحربي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

عهود عبدالرحمن محمد الاهدل الريـاض - مركز الملك سلمان لامراض الكلى بالرياض

رزان عبدالرحمن ظافر الحصيني القريات - مستشفى القريات العام

خالد عبدالرحمن ناصر العرجان الجوف - مستشفى ميقوع العام

محمد عبدالعزيز محمد المنصور الريـاض - مستشفى الأمل

محمد عبدالعزيز عواد العبيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

روان عبدالرحمن حمود الحويطي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

نادر عبدالهادي محسن العيساوي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

بيان عبدالرحمن بسيس السفياني صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة

فيصل عبدالرحمن عبيد البيضاني المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

روان عبدالعزيز حضيري العروي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

حسان عبدالعزيز منصور الازوري الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

محمد عبدالعزيز سلطان المطيري القصيم - مستشفى الرس العام

نادر عبدالرزاق العفين الزبيدي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

نداء عبدالعزيز عبدالله صباغ المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

نوره عبدالعزيز عبدالله الهذيلي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

محمد عبدالرحمن ديداربخش ودهايا جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

نوران طه علي مليباري الريـاض - مستشفى الأمل

مشاري ضيف الله عوض الزايدى القصيم - مستشفى المذنب العام

وجدان ضيف الله عويض الثبيتي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

علياء عون بن علي آل عبدالوهاب الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

ايمان علي بن علي بجوي صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام

فايزه علي بن علي سلامي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

زهراء مدن بن حسن الحداد الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

بشائر علي بن يحي الحربي القريات - مستشفى القريات العام

منيره سعد بن سهل العصيمي الريـاض - مستشفى القويعية

ايمان رضي بن حسن الخويلدي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

زهراء حسن بن موسى آل باقر الشرقية - مستشفى الرفيعه (جرارة الصمان)

فريده علي بن احمد عسيري عسير - مستشفى عسير المركزي

فاطمه علي بن موسى الشخص الاحساء - مستشفى الملك فيصل

فاطمه يحي بن محمد محبوب جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

فاطمه علي بن احمد الحاتم الشرقية - مستشفى منفذ البطحاء

حوراء على بن سعود أخريده الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

كامله يحي بن محمد الحواج الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

كريمه خلف بن عوده الهرفي تبوك - مستشفى الملك خالد

فاطمه علي بن محمد العباد حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

ايمان علي بن جاسم السيهاتي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

عثمان حمد بن عثمان السلوم حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

روابي علي بن محمدعلي الشريف مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

فاطمه حسن بن عبدالله العيثان حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

رويده علي بن عبدالمحسن العيسى الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

الحسن علي حمد حمدي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

أشواق حمد حسن مجممي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

لطيفه يحي علي عسيري بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

تهاني علي حسن العمري الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

فاطمه علي علي زربطان مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

امجاد سعد ابن ابراهيم الثبيتي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

زهراء بنت حسين بن علي الدقدوق الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

أمجاد يحي محمد آل ليلى عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

سكينه بنت واصل بن احمد الشايب الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

روابي علي حسين مهر جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

أفنان علي قاسم خرمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

تهاني حسن محمد عائض جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

سميره علي احمد عقدي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

وجدان يحي احمد حمود صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه

عزيزه ضيف الله رميح السفياني الطــائف - مستشفى الملك فيصل

شيماء يحي احمد طميحي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

الهام علي هادي حدادي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

اسماء عمر احمد باسبع الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

أمجاد علي محمد عقيلي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

بشائر زبن بادي الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

سلطان على محمد السهلي الريـاض - مستشفى رويضة العرض

اماني سعد محمد العمري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

فاطمه حمد محمد الفقيه جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

مشاعل شلش محمد الشمري حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

ايمان علي قاسم النخلي المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

أنوار سعد باقي الرويلي الجوف - مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز

أسماء فهد سعود الجروان الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

فاطمه حمد ناصر الوليعي الشرقية - مستشفى النعيرية

صالحه سعد مشبب الاحمري مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

وجدان علي حسين العبيدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

عائشه سعد أحمد المنبهى حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

راويه عيد مقبل الخيبري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

اماني علي محمد القحطاني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

بشاير علي احمد ابوالغره جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

عائشه علي سعيد القحطاني عسير - مستشفى عسير المركزي

أسماء عشق مسفر العرجاني الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

ايمان بنت معتوق بن موسى العبادي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

عايشه علي مجعدل سويدى عرعر - مستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد (عرعر الجديد)

سلطان علي سلطان الشريف عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

سلطان خلف بريكان العنزي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

أفنان يحي ابراهيم ظفران جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

فاطمه يحي ابراهيم ظفران جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

راكان بدر عبدالله الجهني المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

وجدان علي عبدالله النعمي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

ميساء حمد عبدالله المحمدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

فاطمه زين العابدين عباس ملائكه المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

جواهر علي عبيدالله المالكي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

فوزيه سالم بن حمد ال حابس نجران - مستشفى خباش

مشاري مهدي بن سعد ال دغيش عسير - مستشفى عسير المركزي

سكينه عيسى بن مكي ال عبدالوهاب الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

تايهه محمد بن علي حكمي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

ايمان محمد بن علي الحرز الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

فاطمه عباس بن حسن الدار الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

فاطمه صادق بن علي الناصر الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

رجائي محمد بن علي المطوع الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

حليمه سعيد بن علي العباس الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

ايمان مهدي بن حسن عويشير حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

عائشه احمد بن علي الغامدي صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه

نعيمه محمد بن علي السلطان الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

مبارك مسلم بن خلف الرشيدي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

وصايف ناجى بن فهد الحازمي مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه

ماريه ناصر بن حسن الخويلدي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

زهراء راضي بن علي البراهيم الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

اسراء حسين بن علي الرشيدان حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

فاطمه خالد بن علي الصفواني الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

زهراء نعيم بن حسين آل نصر الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

راكان حسين بن محمد ال شريه نجران - مستشفى الولاده والاطفال

وجدان احمد بن مهدي آل راعي الشرقية - مستشفى الجبيل

حوراء حسين بن كاظم آل رضوان المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

اسماء محمد بن جمال خان جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

مقداد حميد بن محمد تقي آل سيف الشرقية - مستشفى الجبيل

اسراء محمد بن احمد سندي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

زهراء فهمي بن احمد أمان الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

صالحه موسى بن عيسى بقعان مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

صالحه أحمد بن محمد صميلي الريـاض - مستشفى القويعية

فاطمه محمد بن صالح العوض الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

أفنان احمد بن محمد شبيلي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

انوار احمد بن محمد القضي الاحساء - مستشفى الملك فيصل

فاطمه سعود بن حسين تحيفه الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

ياسين احمد بن سويد مجرشي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

وجدان احمد بن محمد العلي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

روابي هلال بن محمد البلوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

فاطمه احمد بن ناصر الرهين الشرقية - مسشفى الاميرمحمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية

بشاير دمشق بن عيظه اليامي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

فاطمه سالم بن سعيد الحربى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

بشاير ناصر بن محمد الشايع القصيم - مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب

سوهات زائد بن محمد البيشي بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

اسماء محمد بن مزعل العنزي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

زهراء عباس بن محمد غزواني تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

بشاير مضحي بن احمد الشهري نجران - مستشفى الصحه النفسيه

هدايه سعيد بن احمد العقيلي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

زهراء نزار بن حسين العوامي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

جميله محمد بن يزيد المالكي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

فاطمه حميد بن محمد العبيدي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

اميره خليل بن سالم باخشوين مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

نمشاء هادي بن محمد الدوسري الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

اسماء حمود بن مصلح الرشيدي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة

مشاعل بلال بن محمد السكران الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

نيروز محمد بن ناجي الزمزمي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

مصطفى حسين بن صالح العبيدان جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

مختار صالح بن جاسم البوحمود الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

فاطمه نجيب بن محمد الصفواني الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

اسراء محمد بن مبارك العباس الشرقية - مستشفى الخفجي

وجدان محمد بن خليفه الصالح الاحساء - مستشفى الملك فيصل

سلطان سماح بن مسعود البلوي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

بشائر صالح بن معتوق السميري مكة المكرمة - مستشفى الملك فيصل بالششه بمكه

اطلال خالد بن سلمان العبيدي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

زهراء مهدي بن معتوق ابراهيم الشرقية - مستشفى النعيرية

روابي عادل بن منصور الدوسري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

اماني احمد بن معتوق المعاتيق الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

ايمان يوسف بن عبدالله آل احمد الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

أسامه ثابت بن ابراهيم فقيهى بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

فاطمه سعيد بن عبدالله الصيعري الريـاض - مركز الملك سلمان لامراض الكلى بالرياض

مشاري معيض بن عبدالله الزهراني الباحة - مستشفى الملك فهد بالباحة

فضيله محمد بن عبدالكريم اعبيد الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

اسماء سامي بن عبدالهادي البقشي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

مشاعل فالح بن عبدالهادي القحطاني الريـاض - مستشفى رويضة العرض

وديان محمد بن عبدالعزيز الدليجان الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

رانيه رياض حسن ال دهنيم الشرقية - مستشفى الجبيل

سعيده اسعد ابن يحي الجابري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

أميره جابر حسن حربي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

فاطمه سليم ابن محمد بوخمسين الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

أشواق احمد علي عسيري عسير - مستشفى عسير المركزي

جواهر محمد علي عسيري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

غيداء فريد رجب بوقري الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

ميعاد محمد بكر فلاته مكة المكرمة - مستشفى الحرم المكي للطوارئ بمكة

سميره صالح يحي هزازي صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام

اشواق محمد علي حدادي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

مشاعل أحمد حسن عسيري الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

مبارك حسين يحي بكاري عسير - مستشفى خميس مشيط

افنان احمد زيد المدير مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

عواطف صبيح علي البلوي تبوك - مستشفى تيمـاء

ربداء فواز حمد الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

اماني محمد شرف الشريف جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

فاطمه محمد حسن النخلي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

أسرار محمد حمد البلوي تبوك - مستشفى الملك خالد

ميلاف بركه عمر الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

ريهام ظافر علي العمري الريـاض - مستشفى الملك خالد بالمجمعة

مختار محمد علي بوخمسين الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

أسراء معوض عوض المطيري تبوك - مستشفى الوجه

لولوه أحمد حمد البليهد الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

عائشه عبده علي الالمعي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

احسان محمد حسن العقيلي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

اماني جابر حسن السعيدي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

احلام معدي علي الصوقعي عسير - مستشفى عسير المركزي

فاطمه احمد علي الماجدي القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة

منيره عايض علي الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

عفراء سمير عمر السبهانى جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

شيماء ناصر محمد بن نمشان الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

تهاني هادي هادي نجار عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

ناديه عابد محمد هتان تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

وجدان احمد محمد فقيه جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

اشراق صديق احمد حكمي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

تهاني مهدي طاهر خرمي الريـاض - مستشفى الأمل

فاطمه احمد احمد كعيت عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

افنان احمد محمد سعيد باسليم جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

فاطمه قاسم سعيد مرزوق جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

الهام مفرح محمد الشبب صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام

اهداب منير غلام ميمني المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

امجاد عصام احمد العلي عسير - مستشفى عسير المركزي

عقيله محمد يحيي ضايحي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

زهراء امين كاظم العلي الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

أسماء محمد قصير عريشي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال برفحاء

اشواق فراج مجري البقمي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

اشواق مصلح حميد العمري المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

خديجه رضاء عباس النخلي المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

منصور طلال عربي الدغمى حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

ايمان خالد عياد البلوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

ميعاد خليف جروح العنزي حائل - مستشفى الولادة والأطفال

مشاعل رحيل مضحي العنزي الشرقية - مستشفى النعيرية

ايمان سليم سالم الحربي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

ناديه معلا عوده الجهني المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة

سلطان مرسي محمد البقمي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

تهاني يحيى حامد المولد جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

سماهر سليم مسلم الحربي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

ايلاف فواز محمد الحربي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

صالحه احمد محمد المطوع جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

فاطمه يحيي احمد خبراني عسير - مستشفى عسير المركزي

حليمه احمد محمد النعمي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

سميره محمد سعيد الجهني المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

فاطمه ناصر يحيى الشريف القصيم - مستشفى بريده المركزي

هيفاء محمد عياد العنزي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

بشاير مرجي صالح الفالح الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

تهاني عماش عميش المطيري الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

مشاعل فالح خاتم الرويلي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

ميعاد سعود سعيد العتيبي الشرقية - مستشفى النعيرية

غيداء سمير حسين النودلي القصيم - مستشفى بريده المركزي

هنادي ثاني غانم الحازمي الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

أسامه سعيد محمد الغامدي الطــائف - مستشفى المحاني بالطائف

أشجان ناصر هليل الظفيري حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

صالحه طالع محمد السلامي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

ابرار عايض عتيق الرحيلي الشرقية - مستشفى منفذ البطحاء

جواهر قاسم تركي الشعلان عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

أميره محمد سعيد الاحمري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

فاطمه صالح محمد الحازمي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

سلمان محمد عطيه الطياري جـــدة - مستشفى الصحة النفسية بجدة

صينيه حسين محمد الوائلى عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

ممدوح حمود عايد المطيري المدينة المنورة - مركز القلب المدينة المنورة

مشاعل احمد رزين الشعلاني مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

تهاني محمد ناصر العمراني تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

فاطمه فواز محمد الشهراني بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

سلطان محمد مصطفى بدري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

منصور أحمد مصعود روثان حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

نواهل حمزه ادريس تكرونى الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

ماجده بركه مبروك الجهنى المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

جوهره سعيد عياده العنزي تبوك - مستشفى الملك خالد

عواطف راضى جعيثن الشمري حائل - مستشفى الملك خالد

عواطف حمدي عليان اللهيبي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

جواهر محمد هيازع البارقي عسير - مستشفى عسير المركزي

بلقيس محمد منصور الرفيدي عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

امينه محمد دحمان العماري عسير - مستشفى عسير المركزي

مشاري سالم مشارى القحطاني الريـاض - مستشفى عفيف العام

مشهور نايف سليمان العنزي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

منيره مسلم سليمان البلوي تبوك - مستشفى الملك خالد

اميره هلال امبارك الغامدي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

منصور صالح سليمان الدهامي الريـاض - مستشفى عفيف العام

ايمان احمد سليمان الحويطي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

فوزيه سعود مبيريك العتيبي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

ابرار جهيم الامير الرويلي حائل - مستشفى حائل

نجلاء محمد عبدالله آل مرعي مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

لطيفه صالح ابراهيم اليحي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

نواره محمد اسماعيل مدخلي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

مبارك بكرى بالقاسم السيد المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

تهاني صالح عبدالله الشمري الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

سميره سالم عبدالله المجادعه عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

عائشه جمال عبدالمجيد العلي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

هيفاء محمد عبدالرحمن الشهري الريـاض - مستشفى وادي الدواسر

اسرار نعيم عبدالعالي السلمي عسير - مستشفى محايل

محمود فالح عبدالعزيز النخلي عرعر - مستشفى جديدة عرعر

حنيفه صالح عبدالعزيز الخيبري المدينة المنورة - مستشفى ينبع البحر

اسماء محمد عبدالمجيد نمنكاني المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

راكان مبرك عبدالرحمن العتيبي الريـاض - مستشفى شقراء

فاطمه عبدرب الأمير بن مهدي آل عصفور الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

سكينه سلمان بن علي البدر الاحساء - مستشفى الملك فيصل

زهراء سلمان بن علي البدر الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

مصطفي زكريا بن عمر برناوي الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

انعام عدنان بن احمد الحسن الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

أفراح مبارك بن سعيد اليامي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

صالحه ممدوح بن مدالله الخمسان تبوك - مستشفى الملك خالد

سميره شبيلي حمد عاتي جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

ميعاد ياسين علي محمد الباكستاني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

حميده مبروك سفر العديني الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

بشاير جبريل سعود السلمى جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

فاطمه حمدان عواد البلوي القصيم - مركز السكر والغدد الصماء ببريدة

سلطان حمدان صالح الشمري حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

اشواق رويشد عايد العنزي الريـاض - مستشفى المزاحمية العام

افراح جمعان عالي الخديدي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

املاك سويلم سمير الرشيدي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

مشيره حربان مصلح الحريصي صحة القنفذة - مستشفى القنفذة العام

تهاني سلمان ساكت اللقماني المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

مشاعل خشمان وقيان الشمري حائل - مستشفى الملك خالد

تغريد سويلم جمعان العنزي تبوك - مستشفى الولاده والاطفال

حوران سرحان عثمان العتيبي الريـاض - مستشفى شقراء

وديان عدنان مصطفى ابوغانم مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

فاطمه سلمان سليمان غزواني نجران - مستشفى شروره العام

بدريه سليمان علي الحصين القصيم - مستشفى البكيرية العام

علياء فريحان خلف الشمري تبوك - مستشفى تيمـاء

افنان سليمان حامد الاحمدي الريـاض - مستشفى الأفلاج العام

فاطمة ابراهيم بن علي القاضي الاحساء - مستشفى الملك فيصل

فاطمه عبدالله بن علي الدقدوق بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

سلطان عبدالله بن احمد مجرشي عسير - مستشفى الصحة النفسية بأبها

سلطان عبدالله بن منير الشويب الجوف - مستشفى دومة الجندل

أبرار عطاالله بن بخيت العنزي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

لولوة عبدالله بن صالح المعيوف الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

زهراء ابراهيم بن محمد العبدالله الاحساء - مستشفى الملك فيصل

دحيان ابراهيم بن دحيان اليامي نجران - مستشفى الصحه النفسيه

نسيبه اسماعيل بن هارون هوساوى مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

عائشه عبدالله بن ابراهيم حساني الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

سكينه عبدالله بن عبدالله العسيف الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

اميمه ابراهيم يحي دعاك جيزان - مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

خديجه عبدالله محه شامي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

افنان عبدالله ابن عبيد الجهني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

مشاعل عبدالله ابن احمد الغامدي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

عائشه ابراهيم يحي خلوفه جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

اسماء عبدالله علي عسيري عسير - مستشفى عسير المركزي

فاطمه عبدالله صقر العمري جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

سلمان عبدالله علي الحمزه الريـاض - مستشفى القويعية

عزيزه ابراهيم عيسى دبيع صحة القنفذة - مستشفى جنوب القنفذة

وجدان عبدالله محمد مدخلي عسير - مستشفى عسير المركزي

هيفاء ابراهيم محمد عسيري عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

شريفه الهلالي احمد عسيري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

وجدان عبدالله سعود الحربي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالمجمعة

مشاعل عبدالله عائش النمري صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

جيانا عبدالله محمد الشهري مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

سلطان عبدالله سالم الزيدي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

مصطفى ابراهيم جواد الرمضان الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

عصابه ابراهيم محمد الشهراني عسير - مستشفى عسير المركزي

اسرار عبدالله سعيد الشهراني الطــائف - مستشفى الملك فيصل

فاطمه عبدالله ابراهيم الصايغ القصيم - مستشفى الولادة والاطفال ببريدة

سلمان عبدالاحد احمد محمد المدينة المنورة - مستشفى الملك فهد بالمدينه

ابعاد عبدالاله عطاالله العنزي المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

فاطمه عبدالهادي بن علي ال ثنيان الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

شيماء عبدالواحد بن حسن آل عبدالعال الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

ساجدة عبدالعزيز بن حسن سليس الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

فاطمه عبدالمجيد بن علي الموسى الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

فاطمه عبدالكريم بن حسين النمر الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

أمجاد عبدالعزيز بن ناصر الشدي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

انهار عبداللطيف بن موسى التكرونى مكة المكرمة - مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة

عائشه عبدالرحمن بن ابراهيم الميمان القصيم - مستشفى القوارة

غفران عبدالرؤوف بن عبدالكريم حبيب الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

أحلام عبدالرحمن علي آل زايد صحة القنفذة - مستشفى نمرة العام

بشائر عبدالرحمن عمر الجفرى مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

فاطمه عبدالرحيم أحمد مؤمن خان جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

باسمه عبدالعزيز محمد السويلم الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

تغريد عبدالعزيز محمد المنصور القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

مشاعل عبدالواسع العزي اسماعيل جـــدة - مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

جوهره عبدالرحمن اسماعيل الصومالي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

الحسين علي بن حمد اليامي جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

انتصار علي بن أحمد شاعري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

الهنوف علي بن محمد العويدي المدينة المنورة - مستشفى أحــــد بالمدينة

ازدهار علي بن عبدالله المفتاح حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

ابتسام علي سعد العنزي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

ياسمين يحي احمد بركات عسير - مستشفى الولادة والأطفال بأبها

ابتسام عوض سمير العنزي الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

هاشميه علوي بن محمد آل رضي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

الرباب سالم بن صالح الخميس الاحساء - مستشفى الولاده والاطفال

ريحانه ماجد بن احمد الحلال الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

ابتهال طارق بن محمد النخيلان القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

معصومه حامد بن عبدالمحسن حماده الشرقية - مستشفى الأمل بالدمام

ابتهاج حسين ابن سعيد ابن غفره بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

العنود حمود حمد الشمري حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

أعتماد يحيي موسي حامضي مكة المكرمة - مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

أبتهاج فهاد عايد العنزي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

ابتسام معيض صالح العوفي المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا

العنود سعود عباس العنزي حائل - مستشفى الملك خالد

ابتهاج مربح مفلح الرشيدي القصيم - مستشفى بريده المركزي

ابتهاج محمد صالح القحطاني حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

سليمان صالح ايشان صوفي المدينة المنورة - مستشفى التخصصي بمنطقة المدينة المنورة

الهنوف عويض سمران الحربي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

العنود فالح سليمان البلوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

سليمان محمد سليمان العمران القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

ارجوان خالد عبدالكريم المحمد جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

العنود فرحان بن حمود العنزي الريـاض - مستشفى الملك خالد بالخرج

ياسمين مساعد عيد الحربي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

ياسمين مروان حسين غندوره المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا

سليمان فحيمان منور الجهني المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

ابتهال عبدالله محمد العرف الشرقية - مستشفى النعيرية

ابتهال عبدالله براهيم النزهه الريـاض - مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

البتول عبدالرحمن بشير العنزي القصيم - مستشفى الملك سعود بعنيزة

اللطاف عبداللطيف خضير الرشيدي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

عبدالله حجي بن احمد الحسن نجران - مستشفى شروره العام

الحوراء علي بن حسين النحوي الاحساء - مركز الامير سلطان للقلب بالهفوف

عبدالله حمد بن فارس اليامي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

عبدالله فهد بن محمد الدوهان حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

عبدالله حسن بن عبدالله الذويبي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

عبدالله ضيف الله ابن عبدالله الوقداني الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

عبدالله عوض احمد الكثيري صحة القنفذة - مستشفى المظليف بالقنفذه

عبدالله حسن عيسى الحازمي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

عبدالله عوض حماد الرشيدي حائل - مستشفى الصحه النفسيه

ابراهيم حمد عبدالله الوشمي جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

ابراهيم حمد ابراهيم الغضفان جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

ابراهيم هادي بن علي ال عباس جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

عبدالله احمد بن أحمد بيضي عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

عبدالله احمد بن محمد الهاشم الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

ابراهيم ظافر بن محمد اليامي الريـاض - مستشفى الدوادمي

عبدالله طلال بن صالح عبدالله الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

عبدالله مهدي بن صالح ابوعزران الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

عبدالله احمد بن مبارك المعيوف الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

عبدالله سعود بن ابراهيم آل حسين القصيم - مستشفى عيون الجواء

ابراهيم عيسى بن ابراهيم السليم الريـاض - مستشفى حوطة بني تميم

عبدالله محمد بن عبدالله المرزوق الاحساء - مستشفى الملك فيصل

عبدالله حمود بن عبدالله المطيري القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

عبدالله سالم علي لغبي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عبدالله احمد علي عطيف جيزان - مستشفى الـصحة النفـسية

عبدالله محمد عوض الله الجهنى عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

ابراهيم عواض رزق الله الثمالي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

عبدالله احمد علي فقيهي بيشة - مستشفى الولادة والأطفال

ابراهيم محمد سعد القرني القصيم - مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام

عبدالله صالح داحن آل سنان نجران - مركز الأمير سلطان

عبدالله فيصل غازي شلبي جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

عبدالله محمد مفرح كعبى جـــدة - مستشفى العيون بجدة

عبدالله عايد منور الجهني بيشة - مستشفى سبت العلايا

البندري عايد رميح العنزي القصيم - مستشفى بريده المركزي

ابراهيم منور فريح الزبني حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

عبدالله سمير صالح الحربي حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

عبدالله غازي بطحي العتيبي الريـاض - مستشفى الأمل

عبدالله دامس دماس المالكي الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

ابراهيم راشد عائض الزهراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عبدالله مزهر محمد القحطاني عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

عبدالله محمد احمد الزهراني جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

عبدالله محمد مشبب القحطاني عسير - مستشفى احد رفيده

عبدالله يوسف خلوفه آل عيدان نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

عبدالله غايب سويلم العنزي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

عبدالله ناصر نويجي الرشيدي حفر الباطن - مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

عبدالله سلمان دبيان المطيري عرعر - مستشفى الصحة النفسية والإدمان بعرعر

عبدالله سليمان صالح العمير المدينة المنورة - مستشفى النساء والولاده بالمدينه

عبدالله تراحيب هزاع العتيبى المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

ابراهيم سليمان صالح الجروان حائل - مستشفى الملك خالد

عبدالله محمدراضي محمدعيد السريحي المدينة المنورة - مستشفى الصحة النفسية

عبدالله عبدالعزيز صالح الدوخي حفر الباطن - مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

عبدالله عبدالعزيز عطنان السرعوفي حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

عبدالله عبدالرحمن عبدالله المزيد مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عبدالاله علي أحمد عسيري جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

عبدالاله صبر سعود العنزي الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

عبدالاله احمد عبدالرحمن أبومديني جـــدة - مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

عبدالغني مبارك حمد الرشيدي حائل - مستشفى الحائط

عبدالاله مبارك عوضه ال حماد عسير - مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن الحواس تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

عبدالعزيز ضيف الله موسى الزهراني جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

عبدالعزيز علي بن محمد مسملي نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

عبدالعزيز علي بن مانع المكاييل الريـاض - مستشفى الزلفي

عبدالجبار علي ابن عبدالوهاب الدخلان حائل - مستشفى الملك سلمان التخصصي

عبدالعزيز ابن محمد ابن مشبب القحطاني عسير - مستشفى خميس مشيط

عبدالرحمن عبد الله عبد الرحمن الفائز القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

عبدالرؤوف حسن عبدالرؤوف العاوور مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

عبدالرحمن بيشي بن حسن مجرشي جيزان - مستشفى الملك فهد بجيزان

عبدالعزيز محمد بن غازي النفيعي الريـاض - مستشفى الأمل

عبدالجليل حسين بن محمد المرزوق الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

عبدالرحمن محمد بن سالم الشهراني بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

عبدالرحمن ساعد بن مساعد الحربي المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا

عبدالرحمن سعود بن عبدالرحمن البواردي القصيم - مستشفى البكيرية العام

عبدالعزيز محمد يحي آل فايع بيشة - مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز(بيشه الجديد)

عبدالسلام محمد حسن عسيري جـــدة - مستشفى العيون بجدة

عبدالعزيز شارخ خلف الشارخ نجران - مستشفى الملك خالد بنجران

عبدالرحمن محمد سعد البلوي تبوك - مستشفى الصحه النفسيه بتبوك

عبدالمحسن فواز حمد الدهاش الجوف - مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

عبدالمجيد ماجد زيد الماجد الريـاض - مستشفى الدوادمي

عبدالرحمن احمد سند العوفي جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

عبدالعزيز احمد حسن الزهراني جـــدة - مستشفى الأمل بجدة

عبدالرحمن محمد صالح آل يحيى الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

عبدالرحمن محمد شوعي حكمي حفر الباطن - مستشفى حفر الباطن الجديد

عبدالرحمن ناصر محمد احمد الاحساء - مستشفى الملك فهد بالهفوف

عبدالعزيز احمد مفرح عسيري بيشة - مستشفى تثليث

عبدالرحمن احمد محمد عقيلي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

عبدالرحمن ناصر فالح البلوي المدينة المنورة - مستشفى الامير عبدالمحسن بالعلا

عبدالعزيز سبيل نجاء الحربي القصيم - مركز التأهيل النفسي بصحة القصيم

عبدالعزيز ناحي محسن الحربي الشرقية - مستشفى النعيرية

عبدالرحمن محمد عطيه العطوي تبوك - مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

عبدالعزيز عابد قابل القرشي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عبدالمجيد صابر مزيد العنزي القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

عبدالرحمن صالح محمد الجمعه حائل - مستشفى الملك خالد

عبدالمجيد بركه منور الحربي مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عبدالكريم خالد زايد المطيري جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

عبدالعزيز محمد مطير الراشدي الريـاض - مستشفى الصحة النفسية بالخرج

عبدالرحمن خالد صايل العتيبي القصيم - مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده

عبدالعزيز عامر مرزوق العتيبى الطــائف - مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي

عبدالرحيم سعود يحياء العازمي حائل - مستشفى الملك خالد

عبدالرحمن عاذي حسيان الرويلي القريات - مستشفى الصحة النفسية

عبدالعزيز محمد ابراهيم مخيزن مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عبدالرحمن سعود عبدالله المبدل الشرقية - مستشفى النعيرية

عبدالعزيز محمد عبدالله الشمراني مكة المكرمة - مستشفى النورالتخصصي بمكه

عبدالعزيز عبيد عبدالعزيز الفيصل الريـاض - مستشفى الصحة النفسية بالخرج

عبدالكريم خليفه بن فهد الحسين حفر الباطن - مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن

عبدالعزيز ابراهيم بن مبارك المطرفي مكة المكرمة - مستشفى حراء بمكه

عبدالرحمن عبدالله شرف النمري الطــائف - مستشفى الصحه النفسيه

عبدالعزيز عبدالله علي المحيميد القصيم - مستشفى الصحة النفسية ببريدة

عبدالمجيد عبدالله علي الشمراني جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

عبدالوهاب عبدالله يوسف احمد جـــدة - مستشفى الملك فهد بجدة

عبدالرحمن ابراهيم عبدالله القعير الريـاض - مستشفى وادي الدواسر

عبدالعزيز ابراهيم عبدالله دغريري عرعر - مستشفى الولادة والأطفال بعرعر

عبدالمجيد عبيدالله مطير العنزي الجوف - مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز

عبدالمجيد عبدالعزيز محمد العمودى الشرقية - مستشفى العيون التخصصي بالظهران

عبدالله فهد مساعد ال وطيان الرياض - مستشفى القويعية