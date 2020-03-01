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"الرويس" يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية

يتلقى سعد بن هويدي الرويس التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في رسالته "شبهات المستشرقين المتعلقة بالإمام أحمد ومسنده ومذهبه - دراسة نقدية".

تتقدم "سبق" بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لـ"الرويس"، راجين من الله له دوام التوفيق والنجاح.

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"الرويس" يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية
سبق

يتلقى سعد بن هويدي الرويس التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في رسالته "شبهات المستشرقين المتعلقة بالإمام أحمد ومسنده ومذهبه - دراسة نقدية".

تتقدم "سبق" بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لـ"الرويس"، راجين من الله له دوام التوفيق والنجاح.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
12:59 AM

"الرويس" يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى سعد بن هويدي الرويس التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في رسالته "شبهات المستشرقين المتعلقة بالإمام أحمد ومسنده ومذهبه - دراسة نقدية".

تتقدم "سبق" بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لـ"الرويس"، راجين من الله له دوام التوفيق والنجاح.

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