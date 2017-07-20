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منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

أكثر من 8500 حاج وحاجة استقبلهم المنفذ حتى اليوم

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية.

وكان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، وتم إنهاء إجراءات قدوم الحجاج في وقت قياسي.

فيما قدم الحجاج العراقيون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما لاقوه من حفاوة وترحيب وخدمات متكاملة خففت عنهم عناء السفر.

يُشار إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر حتى اليوم أكثر من 8500 حاج وحاجة.

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منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق
سبق

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية.

وكان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، وتم إنهاء إجراءات قدوم الحجاج في وقت قياسي.

فيما قدم الحجاج العراقيون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما لاقوه من حفاوة وترحيب وخدمات متكاملة خففت عنهم عناء السفر.

يُشار إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر حتى اليوم أكثر من 8500 حاج وحاجة.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
09:13 PM

منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الخامسة من حجاج العراق

أكثر من 8500 حاج وحاجة استقبلهم المنفذ حتى اليوم

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عويد التومي - رفحاء
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استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من ضيوف الرحمن من الجنسية العراقية.

وكان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي ومدير جوازات منفذ جديدة عرعر النقيب عبدالعزيز بن سعد الحارثي، وتم إنهاء إجراءات قدوم الحجاج في وقت قياسي.

فيما قدم الحجاج العراقيون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما لاقوه من حفاوة وترحيب وخدمات متكاملة خففت عنهم عناء السفر.

يُشار إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر حتى اليوم أكثر من 8500 حاج وحاجة.

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