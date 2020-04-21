تنبيهان أحدهما متقدِّم للشرقية: أمطار غزيرة وسيول وبَرَد وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن، أحدهما متقدم للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وتساقط البرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، وأمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.