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المنتخب السعودي لكرة السلة يتوج بكأس البطولة العربية

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بكأس البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات 23 بعد فوزه اليوم على المنتخب الجزائري 81/85 في اللقاء الذي أُقيم اليوم على صالة استاد القاهرة.

وقدم المنتخب مستوى رائعًا ومميزًا وكان محل إشادة لجميع المتابعين والنقاد في البطولة.

كان المنتخب السعودي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على البلد المضيف المنتخب المصري بينما فاز الجزائر على نظيره البحريني.

الأخضر السعودي الأول لكرة السلة يتأهل لنهائي البطولة العربية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي لكرة السلة يتوج بكأس البطولة العربية
سبق

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بكأس البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات 23 بعد فوزه اليوم على المنتخب الجزائري 81/85 في اللقاء الذي أُقيم اليوم على صالة استاد القاهرة.

وقدم المنتخب مستوى رائعًا ومميزًا وكان محل إشادة لجميع المتابعين والنقاد في البطولة.

كان المنتخب السعودي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على البلد المضيف المنتخب المصري بينما فاز الجزائر على نظيره البحريني.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
10:51 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
11:38 PM

المنتخب السعودي لكرة السلة يتوج بكأس البطولة العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,476

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بكأس البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات 23 بعد فوزه اليوم على المنتخب الجزائري 81/85 في اللقاء الذي أُقيم اليوم على صالة استاد القاهرة.

وقدم المنتخب مستوى رائعًا ومميزًا وكان محل إشادة لجميع المتابعين والنقاد في البطولة.

كان المنتخب السعودي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على البلد المضيف المنتخب المصري بينما فاز الجزائر على نظيره البحريني.

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