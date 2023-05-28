النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. إنشاء 8 مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات خلال العام الحالي

في 8 مدن بهدف دعم الوظائف المستحدثة بواقع 9 آلاف وظيفة

أعلنت شركة تطوير التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن عزمها عن إنشاء ثماني مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في ثماني مدن بينها مكة المكرمة.

جاء ذلك على ضوء توقيع مذكرة تعاون لتوطين مدارس تعليم القيادة مؤخرًا، بين وزارة العمل وشركة تطوير القابضة وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وجاء توقيع المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البناء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولًا للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 6 محرم 1439 القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم من قِبل الإدارة العامة للمرور.

وتهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019، بواقع 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2022.

وتشمل المدن التي ستشهد افتتاح مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات فيها خلال عام 2019 الحالي: مكة المكرمة، وحائل، وعرعر، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، والجوف، وأبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. إنشاء 8 مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات خلال العام الحالي
سبق

أعلنت شركة تطوير التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن عزمها عن إنشاء ثماني مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في ثماني مدن بينها مكة المكرمة.

جاء ذلك على ضوء توقيع مذكرة تعاون لتوطين مدارس تعليم القيادة مؤخرًا، بين وزارة العمل وشركة تطوير القابضة وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وجاء توقيع المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البناء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولًا للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 6 محرم 1439 القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم من قِبل الإدارة العامة للمرور.

وتهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019، بواقع 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2022.

وتشمل المدن التي ستشهد افتتاح مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات فيها خلال عام 2019 الحالي: مكة المكرمة، وحائل، وعرعر، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، والجوف، وأبها.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
07:01 PM

مكة.. إنشاء 8 مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات خلال العام الحالي

في 8 مدن بهدف دعم الوظائف المستحدثة بواقع 9 آلاف وظيفة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
996

أعلنت شركة تطوير التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن عزمها عن إنشاء ثماني مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في ثماني مدن بينها مكة المكرمة.

جاء ذلك على ضوء توقيع مذكرة تعاون لتوطين مدارس تعليم القيادة مؤخرًا، بين وزارة العمل وشركة تطوير القابضة وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وجاء توقيع المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البناء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولًا للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 6 محرم 1439 القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم من قِبل الإدارة العامة للمرور.

وتهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019، بواقع 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2022.

وتشمل المدن التي ستشهد افتتاح مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات فيها خلال عام 2019 الحالي: مكة المكرمة، وحائل، وعرعر، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، والجوف، وأبها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,037
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,931
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,559

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة