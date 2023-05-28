مكة.. إنشاء 8 مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات خلال العام الحالي

في 8 مدن بهدف دعم الوظائف المستحدثة بواقع 9 آلاف وظيفة

أعلنت شركة تطوير التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن عزمها عن إنشاء ثماني مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في ثماني مدن بينها مكة المكرمة.

جاء ذلك على ضوء توقيع مذكرة تعاون لتوطين مدارس تعليم القيادة مؤخرًا، بين وزارة العمل وشركة تطوير القابضة وصندوق الموارد البشرية "هدف".

وجاء توقيع المذكرة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البناء، ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وصولًا للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 6 محرم 1439 القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم من قِبل الإدارة العامة للمرور.

وتهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019، بواقع 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2022.

وتشمل المدن التي ستشهد افتتاح مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات فيها خلال عام 2019 الحالي: مكة المكرمة، وحائل، وعرعر، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، والجوف، وأبها.